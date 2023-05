Lídrom spoločnej kandidátky Modrí – Most-Híd bude Dzurinda

Dzurinda dnes na tlačovej konferencii povedal, že Eduarda Hegera (Demokrati) neodpísal, no v súčasnosti nevedú žiadne formálne rokovania s inou politickou stranou.

Dzurinda verí, že ich percentá ešte porastú. Nadchádzajúce voľby pokladá za rozhodujúci míľnik pre Slovensko, ktorý určí, ktorým smerom sa krajina vyberie. „Poradili sme si s Mečiarom, poradíme si aj s Ficom. Teraz je to komplikovanejšie, pretože nechceme recidívu, ktorou je Fico, ale nechceme pokračovať ani v tom chaose, ktorý tu vládol,“ povedal. Dodal, že spoločný volebný program pripravujú. Pripomenul, že vo svojej prvej vláde mal troch ministrov maďarskej národnosti, v druhej dokonca štyroch. „A musím povedať, že odviedli skvelú prácu,“ zhodnotil.

Sólymos povedal, že sa sa budú usilovať, aby hnev a frustrácia ľudí nebola zneužitá na zvrátenie smerovania Slovenska. „S kým iným by sme mali strážiť na našu euroatlantickú orientáciu, ak nie s tými, ktorí nás do Európskej únie doviedli. A s kým iným by sme mali postaviť hospodárstvo a ekonomiku krajiny na nohy, ak nie s tými, ktorí to už raz v roku 1998 po Mečiarovi dokázali,“ skonštatoval Sólymos. Mikuláš Dzurinda je podľa neho tým správnym partnerom aj pri snahách o skultivovanie politických debát. Dodal, že bývalý predseda Mosta-Híd Béla Bugár kandidovať nebude, pretože sa rozhodoval venovať rodine. Spojenie oboch strán však podľa neho podporuje a pomôže aj v kampani.

Prioritou Mostu-Híd je rozvoj zabudnutých regiónov, čo však podľa Sólymosa nie je možné bez toho, aby sa krajina ekonomicky otužila. Za silnú stránku Mostu-Híd označil znalosť menšinovej politiky, pre ktorú je prioritou školstvo a kultúra. „Budeme presadzovať fond na modernizáciu národnostných škôl. Pokračovať chceme aj v diskusii o komplexnom zákone o postavení národnostných menšín na Slovensku,“ vymenoval Sólymos. Zhrnul, že im ide o ekonomicky skonsolidované Slovensko, ktoré vie, kam patrí a je konkurencieschopné, príťažlivé pre zahraničných investorov aj domácich podnikateľov.