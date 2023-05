VšZP hrozia zmeny vo vedení. Dôvodom sú miliónové dlhy

Nezazmluvnená nemocnica Bory však nie je jediný problém, ktorý VšZP má. Na základe pokynu ministra zdravotníctva Michala Palkoviča musela jej dozorná rada doručiť prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú poisťovňu ekonomicky stabilizovať.

Dôvodom je kumulatívna strata štátnej poisťovne, ktorá má od roku 2020 predstavovať 405 miliónov eur. Pritom len vlani skončila VšZP v strate 153,8 milióna eur. Do marca tohto roka sa dlh vyšplhal na viac ako 50 miliónov eur.

Konkrétne kroky údajne predstavia až po ich prerokovaní s Útvarom hodnoty za peniaze a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„Po tom, ako sa s nimi oboznámi manažment poisťovne a dozorná rada, bude následne vydané rozhodnutie jediného akcionára (ministerstva zdravotníctva, pozn. red.), ktorým sa vedeniu poisťovne prikáže, aby schválené opatrenia bezodkladne aplikovala v praxi. Nie je však vylúčené, že súčasťou ich implementácie budú aj personálne zmeny. Dozorná rada je zaviazaná opatrenia zapracovať ešte tento týždeň," zdôraznilo ministerstvo zdravotníctva.

Minister Palkovič: Situáciu riešime Video

Ukrátení poistenci

Súčasný stav, v ktorom sa VšZP nachádza, je podľa rezortu dôsledkom cenovej regulácie v zdravotníctve, ktorá sa musí stať kľúčovým pilierom zdravotníckej reformy.

„Nová Nemocnica Bory je často jediná možnosť pre pacientov, avšak z dôvodu byrokracie im nemôže byť poskytnutá okamžitá zdravotná starostlivosť, aj keď nemocnica je na to už dnes plne pripravená a vybavená," zdôraznil Droba s tým, že obyvatelia kraja sa stali rukojemníkmi politiky, čo je podľa neho neprípustné.

Nemocnica finančnej skupiny Penta chce od 1. júna spustiť gynekologicko-pôrodnícky program, no poistenky najväčšej zdravotnej poisťovne majú nateraz smolu. Ak by chceli priviesť dieťa na svet v modernej súkromnej nemocnici, museli by si v momentálnom stave za zákrok platiť z vlastného vrecka. VšZP sa zatiaľ so spoločnosťou Penta Hospitals podarilo zazmluvniť len ambulantné zákroky, kým operačné sú predmetom rokovaní.

Nemocnica Bory tlačí na štátnu zdravotnú poisťovňu, aby pacientom neodopierala modernú zdravotnú starostlivosť, a VšZP kontruje, že nepodľahne mediálnemu tlaku. Penta podľa nej zatiaľ nedodala potrebné dokumenty k zazmluvneniu operácií.

Štát má k Nemocnici Bory zatiaľ skôr odmietavý postoj. Nefiguruje ani v plánoch kategorizácie nemocníc a nepočítalo sa s ňou ani v rozpočte pre zdravotníctvo. Faktom však zostáva, že kým vláda Eduarda Hegera (Demokrati) s projektom nemocnice Rázsochy nedokázala pohnúť, Penta otvorila modernú nemocnicu. Ako Droba zdôraznil, napriek tomu, že Nemocnica Bory je už niekoľko týždňov v prevádzke, pre chýbajúcu zmluvu s VšZP nemôže mnohým akútnym pacientom poskytnúť potrebný operačný zákrok.

Zástupcovia VšZP si z vyhlásení liberálov ťažkú hlavu nerobia. Podľa nich nie je ničím novým, keď sa téma VšZP stáva súčasťou predvolebného boja.

„Uvedomujeme si, že mnohé kroky, ktoré podniklo súčasné vedenie VšZP, sú síce v prospech poistenca a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale nie sú v súlade s predstavami finančnej skupiny, ktorá roky diktovala podmienky fungovania v sektore zdravotníctva v záujme vytvárania a prerozdeľovania zisku,“ skonštatovala Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP.

Prehnaný marketing

Droba však nie je jediný zo Sasky, kto kritizuje VšZP. Jeho stranícka kolegyňa Jana Bittó Cigániková žiada o okamžité opatrenia na zlepšenie finančnej situácie vo VšZP, ktorú považuje za alarmujúcu.

„Oceňujeme, že ministerstvo zdravotníctva si od Dozornej rady VšZP vyžiadalo hĺbkový audit zmlúv VšZP s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Odporúčame, aby trvalo na tom, že predstavenstvo predloží všetky zmluvy dopredu na schválenie ministerstvu zdravotníctva," uviedol kandidát Sasky na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay.

Za zlými výsledkami VšZP je podľa Sasky fakt, že dáva nemocniciam lepšie ceny ako súkromné poisťovne. No nemôže za to len samotná zdravotná poisťovňa. Na vine je podľa Bittó Cigánikovej najmä štát, ktorý dovoľuje štátnym nemocniciam vytvárať dlh.

„Vedenie VšZP nesie čiastočne zodpovednosť. Niektorým poskytovateľom ako laboratóriám Medirex navyšovalo zmluvy bez opodstatnenia,“ podotkla a poukázala napríklad na testy na covid, ktoré má poisťovňa zazmluvnené na desaťtisíce, pričom dnes sa ich robí asi 200 denne.

Ako Bittó Cigániková spresnila, od roku 2020 stúpli náklady na propagáciu VšZP z 1,6 na 4,3 milióna eur. Ďalej upozornila, že financie určené pre osoby mimo pracovného pomeru vzrástli zo 170-tisíc na 2,23 milióna eur.

Podľa nej ide o peniaze pre prepoisťovacích agentov, ktorí robia nábory v rómskych osadách. Saska tiež kritizuje, že štátna poisťovňa dotuje vyše 70 kamenných pobočiek.

„Za normálnych okolností nemá pacient dôvod ísť do klientskeho centra. Pri dlhodobo stratovej inštitúcii sa to nedá nazvať inak ako nezodpovedný postup,“ ozrejmila poslankyňa.

Zdôraznila, že dôvodom strát VšZP sú aj nevyriešené dlhy nemocníc, ktoré vzhľadom na tradíciu neplatenia faktúr rastú. „Nemocnice sú nonstop v dlhu, a keď dodávatelia dodávajú tovar, tak kvôli dlhom navyšujú cenu,“ upozornila bývalá šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru.

Oddlžovanie nemocníc podľa nej nie je nič iné, ako že politici sľubujú ľuďom niečo, čo nezaplatia, a pýta sa, dokedy sa bude štát tváriť, že pacient má všetko zadarmo.