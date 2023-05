Šikana, babráctvo či totalita. Chaos v parlamente vrcholí: Matovič a Heger si nevedia prísť na meno

Začínali s ústavnou väčšinou a teraz si pomaly nevedia prísť na meno. Čím je Slovensko bližšie k predčasným voľbám, tým viac to medzi politikmi iskrí. Opozícii stačí len to, aby ticho sedela a sledovala hádky medzi predstaviteľmi niekdajšieho koaličného štvorlístka. Chaos v parlamente pokračuje a predseda OĽaNO Igor Matovič si vzal na paškál svojho bývalého spojenca a lídra Demokratov Eduarda Hegera a čiastočne aj saskárov. Hovorí o totalite a o tom, ako mu vlastne Demokrati, ale aj saskári, „nabíjajú v kampani“.

Poslancov v tomto volebnom období čaká už len jedna riadna schôdza. OĽaNO kritizuje Sasku a Demokratov, že znemožnili hlasovanie o prerokovaných bodoch, čo svojho času neurobil ani Vladimír Mečiar či Andrej Danko. Podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity sa odborníci zhodujú na tom, že podobné hádky sú súčasťou predvolebnej kampane.

Šipoš: Poslanci totalitným spôsobom bránia ústavnému právu ostatných, je to nemyslíteľné Video Zdroj: TASR

Šikana, šaškáreň a chaos pri Tarabovej 363

O deviatej ráno sa včera mala začať mimoriadna schôdza, ktorú iniciovali poslanci OĽaNO. Viacerí ich kolegovia vrátane Demokratov a Sasky ju však odmietli podporiť. Mali výhrady k jej zneniu a situáciu označili za chaos. „Typická „oľaňácka šaškáreň“,“ komentoval to poslanec Sasky Marián Viskupič.

O všetkých bodoch by sa podľa šéfky poslaneckého klubu Sasky Anny Zemanovej rokovalo na júnovom zasadnutí, pokiaľ by prešli do druhého čítania, potom by sa mohla zvolať mimoriadna schôdza. „Je to šikana zo strany predkladateľov mimoriadnej schôdze. Je to zneužívanie tohto systému,“ dodala.

Vášne rozdúchal najmä návrh Tomáša Tarabu na posilnenie paragrafu 363. „Radím mu (Matovičovi, pozn. red.), aby urobil krok späť, lebo týmto návrhom na mimoriadnu schôdzu podupal celú svoju históriu boja proti korupcii a ,smerizmu‘,“ uviedol člen Demokratov Jaroslav Naď. Podľa neho je neprijateľné, aby bol Tarabov návrh na pôvodnom programe mimoriadnej schôdze ako prvý. „Je faktickým zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry,“ povedal.

Poslanci OĽaNO argumentovali technickou chybou. Stránka Národnej rady podľa nich nefungovala, ako mala. Okrem toho Taraba svoj zákon podľa šéfa ústavnoprávneho výboru za OĽaNO Milana Vetráka stiahol ústne a až potom písomne, čo tiež spôsobilo chaos.

Fico: V parlamente je chaos a my sa do neho zapájať nechceme Video Zdroj: TASR

To, že niektoré zákony chýbali a niektoré boli navyše, je podľa Matoviča absolútne nepodstatné, lebo web „produkoval taký troška chaos“. „Stránka Národnej rady posledný týždeň-dva vykazuje dosť slušný problém s vykazovaním pravdy,“ povedal.

Foto: TASR, Martin Baumann mimoriadna schôdza, OĽaNO Poslanci parlamentu ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k balíku zákonov, ktorú iniciovalo hnutie OĽANO a priatelia.

Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša sú snahy o úpravu či zrušenie paragrafu 363 len v rovine prázdnych rečí. „Dnes, keď majú poslednú šancu, aby sme o tomto zákone rokovali, aby sme paragraf obmedzili, dnes tí demokrati, či už Saska, Demokrati, alebo PS, nehlasujú,“ reagoval Šipoš po druhom neúspešnom pokuse o zvolanie mimoriadnej schôdze.

Naď im odkázal, že na poslednom zasadnutí OĽaNO so Smerom hlasovali práve za presunutie bodu o paragrafe 363 na koniec schôdze. „De facto o tom nechceli rokovať,“ povedal. Aj poslanec Sasky Ondrej Dostál poukázal na to, že OĽaNO sa teraz poburuje a hlasovanie o oboch návrhoch, ktoré by obmedzenie umožnili, na základe procedurálneho návrhu Vetráka presunuli na koniec. „Vetrákov návrh bol schválený hlasmi poslancov OĽaNO, Smeru, Sme rodina, Hlasu a fašistov,“ uviedol na sociálnej sieti.

Babráctvo vs. totalita

Matovičovci podali nový návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorom bolo nakoniec 46 bodov, z toho päť zákonov na prerokovanie a zvyšné už tvorili vládne návrhy a návrhy OĽaNO, o ktorých sa malo len hlasovať. Podľa Šipoša a Matoviča Demokrati a Saskári „zarezali“ prerokované zákony. Národná rada nebola dvakrát uznášaniaschopná a ďalší pokus čaká poslancov dnes ráno.

Foto: TASR, Martin Baumann Michal Šipoš, OĽaNO, mimoriadna schôdza Poslanec Michal Šipoš (OĽaNO) vytiahol v parlamente transparent k paragrafu 363, na čo ho Boris Kollár upozornil, že ide o porušenie rokovacieho poriadku

OĽaNO pri zostavovaní programu mimoriadnej schôdze urobilo aj ďalšie chyby. Matovičovci doň zaradili tri návrhy zákonov z dielne jedinej predkladateľky a už exposlankyne Za ľudí Miriam Šutekovej, ktorej zanikol poslanecký mandát a nahradila ju Veronika Remišová, a napríklad zabudli na vlastný návrh na 500-eurovú odmenu za účasť na voľbách. Dostál to označil za „zjavný amaterizmus a babráctvo“.

OĽANO a priatelia stiahli návrh mimoriadnej schôdze, predložili nový Video Zdroj: TASR

„O návrhoch, ktorých jediným predkladateľom bol poslanec, ktorému zanikol poslanecký mandát, nemožno rokovať ani hlasovať,“ vysvetlil Dostál. „Toto je OĽaNO v skratke. Je schopné pohoršovať sa nad niečím, za čo nesie spoluzodpovednosť, otvárať brány niečomu úplne opačnému, ako deklaruje, a celé to urobiť babráckym spôsobom à la Matovičove atómovky,“ dodal.

Pôvodný návrh podľa Šipoša stiahli preto, lebo „kolegovia z Demokratov a Sasky“ si stále hľadali výhovorky a zámienky. Všetko sa začalo minulý štvrtok, keď ďalšie návrhy, nápady na obmedzenie úradníckej vlády či situácie, keď viacerí poslanci nevedeli, čo sa deje, viedli po procedurálnom návrhu Zemanovej ku koncu májovej schôdze. Za boli okrem opozície aj Saskári, Demokrati a Sme rodina, spolu 89 poslancov.

Hnutie Sme rodina Borisa Kollára Matovič nekritizoval preto, lebo sa mu Kollár za hlasovanie ospravedlnil. „Sme rodina hlasovala zbrklo a povedal mi prepáč a že od ich hlasov nič nezáležalo. Opravili svoje konanie,“ povedal Matovič.

Matovič to kritizoval minulý týždeň a v pondelok ešte pritvrdil. „Keď si raz niekto na čelo napíše, že je demokrat, tak musí schôdzu automaticky otvoriť. Vo štvrtok urobili zásadnú chybu. To neurobili ani komunisti, to Mečiar nerobil, že by dovolil prerokovať návrhy zákonov, a keď sa ide hlasovať, povie, že koniec schôdze. V takto masívnom rozsahu to nerobil ani Ľupták, Mečiar, ani Danko,“ porovnal.

Foto: SITA, Diana Černáková NR SR, Rokovanie 93. schôdze, OĽaNO, Igor Matovič Poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Igor Matovič

Správanie Demokratov a saskárov podľa neho nie je ani demokratické, ani slobodné, ani solidárne, a obe strany zasiahli „totalitným spôsobom“ do ústavných práv poslancov. „Toto neurobil ani Mečiar, ale urobil to Heger, urobil to Sulík a toto ma mrzí. Dvaja ľudia, ktorí sa skrývajú jeden za demokraciu, druhý za absolútnu slobodu, tí sa správali nedemokraticky a totalitárne, a nie slobodne,“ rozhorčil sa Matovič. „Spolčili sa s tým najhorším, čo v parlamente je,“ povedal.

„Toto je totalita,“ zopakoval. „To, že to tu zavádza mafia z Hlasu, Smeru a fašisti, to je normálne, lebo to je v ich DNA, ale sú tu ľudia, ktorí o sebe hovoria, že sú demokrati. Toto je demokratické?“ pýtal sa.

„Keď sú demokrati, keď si vážia slobodu, majú možnosť na reparát, lebo to, čo tu predviedli, to je čistá totalita,“ vyhlásil líder OĽaNO. „Uvidíme, či zložia skúšku z demokracie, slobody a solidarity,“ dodal. Kollár by o totalitarizme nehovoril. „To by mohol povedať aj Robert Fico, tiež mu neprešlo veľa návrhov. To by som tak nebral. Je to parlamentná matematika. Ak chcete, aby vám niečo prešlo, musíte mať 76 hlasov,“ reagoval.

Poďme si nabíjať v kampani

Sám Matovič neskôr zhodnotil, že odsunutím zákonov z dielne OĽaNO mu podľa jeho slov Demokrati i saskári vlastne „nabíjajú v kampani“. Saskárom odkázal, že ak nechcú, aby ich v kampani namiesto Slobody a solidarity nazýval Totalita a sebectvo, mali by schôdzu podporiť.

Foto: SITA, Diana Černáková NR SR, Rokovanie 93. schôdze, Eduard Heger, Jaroslav Naď, Peter Osuský, Saska Zľava poslanec Sasky Peter Osuský, podpredseda NR SR Peter Pčolinský, nezaradení poslanci Jaroslav Naď a Eduard Heger

Za čisto kampaňové označil návrhy OĽaNO líder Demokratov. „Žiaľ, často toxické a škodlivé pre Slovensko,“ povedal Heger a parlament označil za plný populizmu a kampaňovania. Sám pritom vyzdvihol vlastnú stranu. „Jedine strana Demokrati háji verejný záujem, chráni aj verejné financie občanov a pristupuje ku každému návrhu zodpovedne a so zdravým rozumom,“ povedal.

Situácia je podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy Jozefa Lenča priamo úmerná tomu, že aj keď dátum volieb vyhlásený nie je, kampaň je už v plnom prúde. „OĽaNO a priatelia dnes ukázali, že im nie je vzdialená spolupráca s krajnou pravicou (ĽS NS alebo skupina okolo Tarabu) a súčasne, že im nie je vzdialený slovník Roberta Fica a šírenie lží a rôznych konšpirácií,“ zhodnotil pre Pravdu.

Podpora pre atómovku nevyšla: Matovič rozdával poslancom karafiáty, Kollár mu kvet hodil späť Video Zdroj: FB/OĽaNO

Na druhej strane uznal, že nebolo správne, že sa o bodoch nehlasovalo, a to z dvoch dôvodov. Prvým je, že sa vytvára ďalší chaos pre obdobie medzi schôdzami a vzniká priestor na konšpirácie a znižovanie už beztak nízkej dôvery v systém zastupiteľskej demokracie.

„Po druhé preto, že to vytvára nebezpečný precedens pre budúcnosť. Precedens možného zneužívania väčšiny na blokovanie práce parlamentnej menšiny,“ myslí si. Nejde však o žiadnu totalitnú praktiku. „Je to nerozumná a nezodpovedná praktika,“ skonštatoval Lenč.

Podľa Cirnera politici parlament aktuálne zneužívajú ako priamy komunikačný kanál k potenciálnym voličom a na odtrhnutie si z mediálnej pozornosti. „Je to stupňujúca sa predvolebná horúčka a frenetická aktivita kandidujúcich politikov, ktorí pred voľbami žijú jediným heslom: všetci proti všetkým,“ zhodnotil pre Pravdu politológ.

Zo strany Matoviča je to podľa neho skôr gerilový marketing než nutnosť. „Je schopný z každej „akcie“ vyrobiť búrku v pohári vody, a to mu práve ide,“ uviedol Cirner. Ako dodal, čoraz častejšie sa bude ozývať len to, že podobné vyjadrenia a aktivity sú iba súčasťou predvolebnej kampane. „Všetko sú to len reči, prázdne slová bez hlbšieho významu, škoda ich komentovať,“ zhodnotil politológ.

„Poviem to bez obalu: najlepšie by bolo, aby už kandidáti začali variť predvolebné guláše a nerobili guláš z parlamentu,“ dodal Cirner. Faktom ostáva, že s blížiacimi sa voľbami a neschopnosťou, ale aj neochotou nájsť akýkoľvek kompromis či dohodu sa stráca aj viera v to, že poslanci chcú zákonmi skutočne pomôcť Slovensku.