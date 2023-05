Ódor: Vláda by mohla v rámci programového vyhlásenia prijať stratégiu v boji proti hoaxom

Vláda by mohla v rámci programového vyhlásenia prijať jednotnú stratégiu v boji proti hoaxom. Vyplýva to z vyhlásenia premiéra Ľudovíta Ódora po pondelňajšom stretnutí s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Slovensko podľa neho v poslednej dekáde boj proti dezinformáciám zanedbalo.

„Myslím si, že vláda v rámci programového vyhlásenia vlády (PVV) prijme jednotnú stratégiu, ako šíriť pravdivé informácie, ako bojovať proti hoaxom a ako možno zaviesť do škôl viac kritického či strategického myslenia a nabádať k overovaniu faktov,“ povedal.

Ódor poukázal na to, že Slovensko sa podľa viacerých prieskumov v rámci dôvery v konšpirácie umiestňuje na nelichotivých priečkach. „Ja si osobne nemyslím, že máme tak veľa občanov, ktorí majú extrémistické názory. To je aj o tom, že my sme za poslednú dekádu zanedbali boj proti dezinformáciám a títo ľudia dostávajú len jednostranné informácie z často neoverených zdrojov alebo zámerne pokrivené fakty, a tým pádom nevedia správne vyhodnotiť, aká je skutočná situácia,“ skonštatoval.

Hoaxom sa darí aj preto, lebo hnev má na internete výhody

Video

Boj proti dezinformáciám je podľa slov Jourouvej zásadným aj pre Európsku komisiu. Poukázala na to, že do spoločnosti sa prostredníctvom internetu šíri veľké množstvo nelegálneho obsahu, akými sú detská pornografia, nenávistné prejavy či extrémistický a teroristický obsah. „Zároveň vidíme, že sa zvyšuje vplyv dezinformácií, respektíve manipulácie,“ doplnila.

Slováci by podľa nej mali mať lepšiu možnosť výberu a voľby. „Ak sa k nim dostávajú iba manipulatívne správy a dezinformačné kampane, tak potom niet divu, že im majú tendenciu uveriť,“ skonštatovala. Zdôraznila, že v žiadnom prípade nechce cenzúru a zásahy proti názorom, ale apeluje na overovanie faktov.

„Na Slovensku je priestor vo vzdelávaní v mediálnej gramotnosti a informovanosti ľudí, že nie všetko, čo čítajú na internete, je pravda,“ dodala. Jourová tiež ocenila slovenských občanov za pomoc Ukrajine.