Matovičov pokus nevyšiel. Ani na štvrtýkrát nebolo v sále dosť poslancov: Kollár schôdzu ukončil

Národná rada nebola ani na štvrtý pokus uznášaniaschopná. Na poslednom hlasovaní sa prezentovalo 66 poslancov. Predseda parlamentu ukončil schôdzu, ďalší pokus už nebude. „Končím 93. schôdzu Národnej rady SR,“ povedal Kollár. O legislatívnych návrhoch by sa tak malo rokovať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá má byť 13. júna. Poslanci však očakávajú pokusy o ďalšie mimoriadne schôdze.

Šipoš: Poslanci totalitným spôsobom bránia ústavnému právu ostatných, je to nemyslíteľné Video Zdroj: TASR

Remišová sa zastala Matoviča, bude za zvolanie každej mimoriadnej schôdze.

Šéfka Za ľudí a jediná poslankyňa za svoju stranu Veronika Remišová stojí na strane Matoviča. „Myslím si, že poslanci majú dosť málo rokovacích dní, aby nemohli rokovať o pár dní navyše,“ povedala. „Ak poslanci nesúhlasia s návrhmi zákonov, majú jednoduchú možnosť. Môžu hlasovať proti, ale blokovať schôdzu a nedovoliť, aby sa zákony prerokovali, to považujem za absolútne popretie parlamentnej demokracie,“ uviedla.

Niektoré zákony podľa nej poslanci nielen Smeru, ale aj Sasky „zarezali“. Podľa nej je škoda zmeny zákona na obmedzenie paragrafu 363, zákona o preukazovaní pôvodu majetku, či zavedenie defibrilátora do každej obce. Remišová zároveň podporí zvolanie každej mimoriadnej schôdze. „Mimoriadnych schôdzí môže byť koľkokoľvek,“ povedala.

Nezaradená poslankyňa za Hlas Denisa Saková očakáva, že pokusov o mimoriadnu schôdzu bude niekoľko. „Nebudeme tu skákať ako Igor Matovič chce a ako si Igor Matovič spravil marketingovú kampaň. Mohol to riešiť počas troch rokov a ešte mal aj ústavnú väčšinu,“ reagovala.

Pondelkový chaos, babráctvo a totalita

Poslanci hnutia OĽaNO a priatelia pôvodne požiadali o zvolanie mimoriadnej 92. schôdze so zvyšnými bodmi programu 90. riadnej parlamentnej schôdze. Saska a Demokrati však poukázali na to, že do schôdze je zaradený aj návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý chce „prakticky zrušiť špeciálnu prokuratúru“.

OĽANO a priatelia stiahli prvý návrh mimoriadnej schôdze, vysvetľujú, prečo Video Zdroj: TASR

Klub OĽaNO následne svoj návrh stiahol a prišiel s novým návrhom programu, ktorý obsahuje len materiály z dielne OĽaNO a nedorokované vládne návrhy. Ani mimoriadnu 93. schôdzu sa však v pondelok na dva pokusy nepodarilo otvoriť. Prvýkrát sa prezentovalo 70 poslancov, druhýkrát 68. Poslanec Sasky Ondrej Dostál označil za babráctvo, že sa v prvom návrhu objavili stiahnuté návrhy, ako napríklad Tarabov, či tri body Miriam Šutekovej, ktorá prišla o poslanecký mandát a o jej návrhoch sa už nemôže hlasovať.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v pondelok na tlačovej konferencii obvinil strany Sloboda a Solidarita, Demokrati a Progresívne Slovensko, že sa „spolčili s mafiou a fašistami“ a tým, že neumožnili otvorenie schôdze, prekonali aj expremiéra Vladimíra Mečiara a označil to za totalitné praktiky. Podľa neho tieto strany ukázali, že si nectia slobodu a demokraciu. Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini povedal, že čím menej bude parlament do volieb zasadať, tým lepšie pre Slovensko. Predseda Smeru-SD RObert Fico sa vyjadril, že tu nie sú na to, aby rokovali výhradne o návrhoch OĽaNO.