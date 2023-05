Globsec: NATO musí chrániť celé východné krídlo a využívať nové technológie

Predsedníčka Atlantickej rady pre severnú Európu Anna Wieslanderová upozornila, že pri rozmiestňovaní síl NATO je potrebné okrem Kaliningradu a Baltského mora brať do úvahy aj polostrov Kola, kde má Rusko jadrové námorné kapacity. Na juhu to je Krym a Čierne more. „Rusko sa pokladá za námornú veľmoc a tieto tri uzly sú veľmi prepojené,“ povedala.

V spojitosti s pripojením Fínska k NATO zdôraznila potrebu obrannej prítomnosti aj v tejto krajine.

Generálporučík vo výslužbe Ben Hodges upozornil, že na prípadnú porážku Ruska je potrebné urobiť viac ako doteraz. „Nie je to len o ochrane Gdansku (Poľsko) alebo Klaipedy (Litva) alebo ďalších vojenských letísk či prístavov. Je to o ochrane 500 miliónov Európanov a na to nie sme pripravení,“ dodal bývalý veliteľ americkej armády v Európe.

Upozornil na oblasť infraštruktúry a zásob munície, ktorá si vyžaduje ďalšie investície. Obáva sa aj nedostatkov vo vzájomnej spolupráci spojencov. Pripomenul, že Rusko je na základe pozorovaní z posledných 14–15 mesiacov veľmi dobré v tzv. elektronickej voj­ne.

Spoluzakladateľ spoločnosti Helsing v oblasti obranných technológií Gundbert Scherf pripomenul, že vstupom Fínska sa východné krídlo NATO rozšírilo. Pre vojnu na Ukrajine ide o horúcu hranicu s Ruskom, no vojakov v tejto oblasti je približne len tretina oproti obdobiu studenej vojny. „Je jasné, že musíme robiť veci inak a musíme ich robiť rýchlo, pretože tento problém je veľmi naliehavý,“ povedal.

Ukrajina sa podľa jeho slov usiluje veľmi rýchlo prijímať moderné technológie. Bojuje však so staršími typmi zbraní, ktoré jej boli poskytnuté a ich funkčnosť obnovuje pomocou umelej inteligencie a softvéru. Vďaka tomu dokáže zvyšovať presnosť a šetriť muníciu.

Štátny tajomník ministerstva obrany SR Marian Majer zdôraznil význam investícií do obranného priemyslu a posilňovanie ozbrojených síl SR. Vyjadril spokojnosť, že SR plní cieľ v oblasti výdavkov na obranu.

Vyjadril presvedčenie, že smerovanie Slovenska sa zachová aj po voľbách a krajina bude zodpovedným partnerom spojencov. Pripomenul výzvy, ktorým SR v oblasti výdavkov na obranu a modernizácie čelí, vrátane obstarávania a dopĺňania zásob.

Slovinský štátny tajomník pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť Andrej Benedejčič pripomenul účasť jeho krajiny na predsunutej prítomnosti NATO a na ďalších iniciatívach. Slovinskí vojaci tak pôsobia v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny v Lotyšsku a na Slovensku.