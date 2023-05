Deti nemá po večeroch kto vyšetriť. Riešenie personálnej krízy pediatrov je zrušiť 14 pohotovostí

Keď lekár doslúži v ambulancii, má zo zákona povinnosť odslúžiť zmenu na APS. Ak je lekárov málo, hrozí mu, že ju bude slúžiť aj viac ako jeden krát za týždeň. Sú miesta, kde traja lekári točia služby celý mesiac.

No na Slovensku zároveň chýba 20 percent primárnych pediatrov a takmer každý druhý pediater je v dôchodkovom veku. Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že 24 percent lekárov je starších ako 80 rokov.

„Nie je možné, aby 75 ročný lekár slúžil pohotovosť a išiel hneď potom pracovať do ambulancie,“ upozornila hlavný odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová. Štát sa obáva, že na Slovensku vzniknú regióny, kde nebudú vedieť zabezpečiť ani len pohotovosť, nie to ešte primárnu starostlivosť pre deti. Stabilizácia siete má preto v pláne zredukovať počet APS, aby nezačali nekontrolovane padať pohotovosti bez kontroly.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič navrhuje upraviť doby prevádzkovania ambulancií pevnej APS a tzv. konsolidáciu siete pevných bodov APS pre deti a dorast.

nedostatok pediatrov Medzi najviac kriticky nedostatkové okresy v odbornosti pediatria patria okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky.

Redukcia pohotovostí pre deti

Zo súčasných 54 bodov sa ich počet zníži na 40 bodov. Napríklad zaniknú pohotovosti v Novom Meste nad Váhom a služba sa presunie do Trenčína, lekári z Myjavy budú zas slúžiť v Skalici.

Prokopová pripomenula, že APS nie sú pre infarkt alebo vážne zranenia. „APS je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe, ktorá nie je v ohrození života, alebo nie sú ohrozené jej základné životné funkcie,“ spresnila.

Rodičia totiž dnes často služby pohotovosti využívajú v prípade soplíku, alebo sa im nechce cez deň čakať u lekára, či si chodia po bicyklovaní dávať vybrať kliešťov. Prokopová však zdôraznila, že APS má iné opodstatnenie.

Napríklad v prípade, ak dieťa celé doobedie zvracia a večer je dehydrované a apatické, alebo dieťaťu vyletela teplota a nedarí sa ju doma dostupnými liekmi znížiť.

Návrh na skrátenie pracovnej doby najskôr musí schváliť parlament. Rovnako aj redukciu bodov APS najskôr musí odobriť vláda. Je preto isté, že najbližší rok sa nebude diať nič a ani pohotovosti pre dospelých sa nateraz meniť nebudú.

Skrátenie pracovnej doby

Rezort sa neobáva, že skrátenie pracovnej doby ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosť. Argumentujú scenárom z roku 2017, kedy sa skrátila služba na APS. Lekárom, čo museli slúžiť celú noc až do rána sa pracovná doba skrátila do 22. hodiny. Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča žiadna katastrofa nenastala a obavy z preťaženosti centrálnych príjmov sa nenaplnili.

Lucia Povalová, riaditeľka odboru tvorby strategických zámerov ministerstva zdravotníctva tvrdí, že nie je reálne predpokladať, že skrátenie pracovnej doby zvýši tlak na nemocničné oddelenia. Skonštatovala, že na APS v Kráľovskom Chlmci, slúžia traja lekári, pričom jeden z nich je dlhodobo PN. Ostávajúci lekári tak musia slúžiť každý druhý deň do 22. hodiny.

Podľa údajov rezortu zdravotníctva rodičia po 20. hodine služby APS nevyhľadávajú a ich počty sa mesačne pohybujú v jednotkách.

Pracovná doba by sa mala upraviť nasledovne. V pracovné dni by pediatri slúžia od 16. hodiny do 22. hodiny a po novom by to malo byť len do 20. hodiny. Počas dní pracovného pokoja slúžia od 7. hodiny do 22. hodiny. Po novom by to malo od 8. hodiny do 20. hodiny.

