Naď zháňa kontakt na Zuckerberga: Má problém s premenovaním profilu na Facebooku

Ministrom obrany nie je už dva týždňe, no na sociálnej sieti má stále uvedenú ústavnú funkciu. Exšéf rezortu obrany Jaroslav Naď (Demokrati) sa sťažuje, že Facebook mu neumožňuje zmenu v názve verejného profilu. Hľadá preto kontakt, a to až na vedenie globálnej platformy. Pred niekoľkými mesiacmi pritom problém s premenovaním stránky nemal.

Facebook Naďovi udelil aj modrú fajočku, ktorá potvrdzuje, že ide o overený profil verejnej osoby. Posledné zmeny v Naďovom živote však jeho profil neodráža. Oficiálna stránka politika má stále názov Jaro Naď – minister obrany SR, hoci prezidentka Zuzana Čaputová ho zbavila poverenia zastavať túto funkciu už v polovici mája.

Jaroslav Naď odovzdal ministerstvo obrany Martinovi Sklenárovi Video Zdroj: TV Pravda

Ako uviedol exminister na sociálnej sieti, Facebook mu neumožňuje odstrániť časť názvu stránky. “Verte, že by som to rád zmenil, no FB mne a tiež Eduardovi Hegerovi opakovane z nepochopiteľných dôvodov nechce povoliť zmenu,” napísal v príspevku. Doplnil, že jeho tím ohľadom problému už kontaktoval podporné stredisko spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje Facebook. Pokrok nedosiahli.

Náhľad Hegerovej stránky potvrdil Naďove slova. Profil bývalého premiéra dodnes má za menom politika pomlčku a poznámku “Predseda vlády SR". Na stránke predsedu Demokratov však nie sú nové príspevky od chvíle, keď Heger nastúpil do parlamentu a stratil funkciu. Jeho stranícky kolega Naď naopak publikuje nové statusy takmer každý deň.

“Odôvodňujú to tým, že mám overený účet, ktorý oslovuje veľké publikum, preto nesúhlasia so zmenou, ktorá by mohla viesť k pomýleniu (misleading) ľudí. Podľa ich logiky mám preto radšej zjavne uvádzať nepravdu. Nepochopiteľné, ale realita," zhrnul poslanec.

Fanúšikov svojej stránky preto poprosil o pomoc. “Beriem aj číslo na Marka Zuckerberga," poznamenal.

Pred dvoma mesiacmi pritom Naď žiadny problém so zmenami na svojej stránke nemal. V marci totiž vystúpil z hnutia OĽaNO a spolu s Hegerom nastúpil do strany Demokrati. Vtedy Jaroslav Naď vymazal z titulku verejného profilu meno hnutia, za ktoré kandidoval vo voľbách.

Bývalý stranícky kolega oboch politikov Roman Mikulec (OĽaNO) podobný problém nemá. Síce takisto mal v názve profilu uvedenú funkciu, 18. mája, teda po nástupe do parlamentu, ju zo stránky vymazal.

Facebook má pravidlá pre mená

Spoločnosť Meta na svojom webe uvádza, že pri premenovaní profilov platí niekoľko obmedzení. Žiadosť o zmenu nebude akceptovaná, ak sa názov profilu mení častejšie, ako raz za 60 dní, alebo sa ho pokúšali meniť príliš často. Facebook navyše neodporúča zadávať v mene profilu funkcie či tituly žiadneho druhu. Pri zmene Naďovho profilu už uplynula 60-dňova lehota, avšak názov stránky sa menil pomerne často. Za päť rokov existencie ku zmenám došlo štyrikrát.

zväčšiť Foto: Facebook Zmeny na profile Jaroslava Naďa Zmeny na profile Jaroslava Naďa

Ďalšou príčinou problémov môže byť aj to, že Facebook predtým žiadal používateľa o overenie mena či totožnosti. V bežných prípadoch sociálna sieť nevyžaduje od používateľov preukázanie žiadnych dokladov. Ale v prípade, ak profil ovládnu heckeri, na jeho návrat treba Facebooku potvrdiť svoju totožnosť.

Ministerstvo obrany vlani informovalo, že vtedajší šéf rezortu Naď čelil hackerskému útoku. Politik vtedy dostal na svoju súkromnú adresu v službe Gmail podozrivý e-mail s PDF prílohou obsahujúcou ruský text. Hackeri sa neskôr pokúsili do predmetného konta prihlásiť, pokus však nevyšiel. Neznámi páchatelia tiež rozposielali e-mailové správy v mene šéfa rezortu obrany.