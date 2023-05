Nová vláda získava dôveru pomaly. Stav je nerozhodný, Ódor má na konte 2 áno, 2 nie a 2 možno

Fico a Pellegrini nedajú ani hlas

Lídri strán Smer a Hlas Fico a Peter Pellegrini sa s Ódorom stretli už v pondelok podvečer. Ako jednohlasne oznámili médiám, za vyslovenie dôvery vláde odborníkov nezahlasujú.

Smer nevidí zmysel podporovať programové vyhlásenie vlády, ktoré si stavia priority, uviedol po rokovaní s Ódorom predseda strany Robert Fico. „Pokiaľ ide o PVV, veľmi jasne som povedal Ódorovi, že zo strany klubu nedostane ani jeden hlas,“ priblížil Fico. Smer by ho podporil iba v prípade, že by bol „konštatovaním katastrofálneho stavu krajiny“ a inventúrou toho, čo „bývalá vláda napáchala“. Fico vidí tri priority, ktorým by sa vláda odborníkov mala okamžite venovať. Ide o čerpanie fondov, situáciu v zdravotníctve a tvorbu reálneho, nie vyrovnaného štátneho rozpočtu. „Podstatne lepšou úlohou, a bolo by to veľmi užitočné pre novú vládu, by bolo, keby vláda bez ohľadu na to, či by mala dôveru alebo nemala, robila na reálnom rozpočte na rok 2024,“ poznamenal šéf Smeru.

Pellegrini v pondelok uviedol, že priority, ktoré Ódor na stretnutí predstavil, sa značne prelínajú s tým, čo od neho strana očakávala. Dôveru úradníckej vláde však napriek tomu nevysloví. „Informoval ma, že jednou z hlavných priorít bude záchrana eurofondov a plánu obnovy, čo je aj naša priorita. Bude sa snažiť pripraviť aj nejaké riešenia na boj s infláciou a cielenú pomoc vybranej skupine ľudí.

Tretia priorita je priviesť krajinu k parlamentným voľbám v pokoji s tým, aby čo najmenej ľudí pochybovalo o ich správnosti,“ ozrejmil. Ódor ho tiež podľa jeho slov uistil, že pripraví reálny rozpočet, ktorý bude mať zároveň zoznam opatrení na strane príjmov a výdavkov. „Z ktorých si nová vláda bude môcť namixovať svoj mix nástrojov, ktoré použije,“ podotkol. „Rokovania so Smerom a Hlasom dopadli podľa očakávania, nakoniec opozícia nemá veľký dôvod hlasovať za dôveru tejto vlády, hoci Pellegrini pripúšťal možnosť nejakej spolupráce v konkrétnych otázkach," myslí si Marušiak. Aj vláda bola zostavovaná bez účasti ľavicových strán a bez negociácie s opozíciou, pripomenul politológ.