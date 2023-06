Manipulácia volieb sa nedeje pri urnách. Odborník: Nové nástroje ovplyvňujú voličov sofistikovanejšie

Bolo by zo strany Ruska možné, aby manipulovali voľby?

Rozhodne áno, príkladov sme zo zahraničia videli viacero. Rusko to jednoznačne robilo v USA či pri brexite, je to jednoznačne preukázané. Nejde o hypotézy.

Šéf diplomacie: Sorosovské konšpirácie patria k hybridnej vojne Video Zdroj: TV Pravda

Ako sa mala odohrať manipulácia v USA v roku 2016?

Rusko cez konkrétnych ľudí, išlo o 12 ruských občanov, šírilo rôzne druhy dezinformácií. Bolo zaznamenaných až 760 miliónov klikov na falošné spravy. Títo ľudia tiež organizovali protesty a napríklad cez facebook šírili rôzne klamstvá, ktoré videlo veľké množstvo ľudí. Týmito vplyvovými operáciami následne dokázali ovplyvniť voľby. Vyvrcholilo to útokom na kandidátku demokratov, Hillary Clinton, únikom jej emailov a dezinformáciami o nej. Presné číslo o tom, koľko hlasov takto ovplyvnili však asi nikdy nebudeme mať.

Niečo podobné zažili Spojené štáty aj v roku 2020. Čo sa vtedy stalo?

Jeden z kandidátov, hovoríme o republikánovi Donaldovi Trumpovi, rok napádal spôsob hlasovania poštou. Tento inštitút majú Američania dlhodobo, je to štandardná súčasť volebného systému. V tom čase pritom zúrila pandémia a veľké množstvo ľudí žiadalo o voľbu poštou. Neskôr odmietal priznať porážku. Analógia je u nás taká, že ak sa podrývajú základné inštitúty, vytvorí to v ľuďoch obavy, že ich hlas nebude braný do úvahy. Pri porážke kandidáta či strany to vytvorí zdôvodnenie, prečo prehrali. A takisto to môže viesť k nespokojnosti s výsledkom.

Čaputová: Slovensko čelí dezinformáciám o voľbách Video Zdroj: TASR

A ako by sa táto manipulácia mohla odohrať u nás? Pri spočítavaní hlasov?

Takéto naratívy sú tu už od februára. Nemyslím si, že toto je možné, napriek tomu, že sa stali nejaké chyby pri zrátavaní, nešlo o snahu meniť voľby. Tí, ktorí tento naratív šíria zabúdajú na to, že do volebných komisií sú nominovaní členovia strán. Problémy však môžu nastať tam, kde nemajú ľudia veľký záujem byť v komisiách. Vtedy by nebolo dosť rozdielne politicky orientovaných ľudí v komisii. Ale vylučujem, že by to bola systémová záležitosť. Pri spočítavaní je totiž niekoľko rovín kontroly.

Čiže je to skôr v rovine kampaní?

Tieto naratívy šíria politickí aktéri. Sú tam tri motivácie, zmobilizovať dostatočný počet ľudí do volebných okrskov, dosť ľudí, aby išli voliť a mať neskôr stratégiu vysvetľujúcu, prečo prehrali, ak sa tak stane.

Nedávno prešla zmena v zákone o zverejňovaní protokolov zo zápisníc, je to problém?

To nám už niekoľkokrát odporúčala misia OBSE. Nevidím v tom problém. Chýbajú tam však špecifikácie, napríklad čas dokedy to treba zverejniť. V minulosti s tým nebol problém, štatistický úrad to zverejňoval, ale vo forme už sčítaných hlasov. Obávam sa však toho, že dve strany chcú robiť paralelné sčítavanie hlasov. Veľmi dôležité bude, aby tam bola solídna metodika, inak by to mohlo viesť k problémom.

Mali by po informáciách o údajných pokusoch o manipuláciu sledovať voľby v SR medzinárodní pozorovatelia?

U nás nikdy neboli problémy, dokonca ani za Mečiara. K nám chodia pozorovatelia OBSE a potom posielajú misiu štruktúrovanú podmienkam. Vyhodnocuje sa, ktorú misiu pošlú, či krátkodobú, dlhodobú alebo zmiešanú. Minulé voľby sme tu mali šesť expertov, ktorí sa zamerali na kampane a médiá.

Ktorú by ste odporúčali?

Podrývanie volieb v rámci kampane ešte nedáva dôvod na veľkú misiu. Je však dôležité, aby ľudia nadobudli späť dôveru k týmto procesom. Vedeli by sme benefitovať aj z rozšírenejšej mi­sie.

Môže sa stať, že prídu pozorovatelia z Ruska, ktorí by nejako ovplyvňovali voľby?

Podľa nášho zákona môže každý požiadať o pozorovanie. Ak sa chce zúčastniť sčítavania, musí o to požiadať dostatočne dopredu. Teoreticky to možné je, aby sa zúčastnili pozorovania. Ale ovplyvniť cez nich voľby by bolo náročné.

Ak majú občania pocit, že sa niekde manipuluje s lístkami alebo zápisnicami, na koho sa majú obrátiť?

Systém kontroly u nás funguje so všetkých fázach. Ak niekto prichádza s obvineniami a je to politik, zabúda na to, že to môžu kontrolovať. Aj v ústrednej volebnej komisii je 10 ľudí nominovaných politickými stranami, ďalší členovia sú nominovaní predsedom Najvyššieho súdu či Ústavného súdu.

Memo 98 bude robiť projekt infovoľby, kde bude súčasťou aj právna pomoc. Ak občania nemajú dôveru k štátnym organizáciám, môžu sa obrátiť na nás.