Europoslanec Štefanec: Slovenské firmy môžu na munícii pre Ukrajinu zarobiť

Europoslanec Štefanec: Výroba munície pre Ukrajinu podporí naše podniky

Poslanci európskeho parlamentu budú vo štvrtok rozhodovať o akte, ktorým únia finančne podporí výrobu munície, ktorá pomôže Ukrajine v bránení pred ruskou inváziou. Opatrenie tak podľa neho pomôže aj slovenskému zbrojárskemu priemyslu.

Európsky parlament sa bude zaoberať aktom ktorý má podporiť výrobu munície. Čo to znamená?

Zločinecká ruská invázia na Ukrajinu znamená, že dennodenne musíme venovať pozornosť bezpečnostným otázkam. Ukrajinci nebránia len svoju krajinu, ale bránia celú Európu. Oni nás požiadali o to, aby sa mohli lepšie ubrániť a aby sme im dodávali muníciu, ktorej je nedostatok. Preto sme v zrýchlenom konaní pripravili tento akt, aby mali dostatok munície, aby tieto prostriedky boli pripravené. Vyčlenili sme finančné prostriedky z bezpečnostných peňazí pre celú Európu, ktorými sa budú financovať muničné potreby Ukrajincov. Znamená to nie len lepšiu obranu Ukrajiny a celej Európy, znamená to aj, že bude chránených viac životov, viac detí.

Na jednej strane je to pomoc, ale zároveň aj príležitosť. Čo to bude znamenať pre Slovensko?

Ďalší rozmer je v príležitostiach pre Slovensko. Konkrétne pre firmy v Snine a Dubnici nad Váhom, ktoré budú mať prospech z tejto dohody. Rokovania sú veľmi pokročilom štádiu a Slovensko ako krajina s tradíciou strojárskej a zbrojárskej výroby môže mať len prospech z týchto peňazí, ktoré pochádzajú zo spoločného európskeho projektu, aby sme pomohli ľuďom, ktorí bránia nás všetkých. Pre Slovensko to znamená nové pracovné príležitosti.

Ako rýchlo sa to podarí zrealizovať?

Niektoré prostriedky už bežia. Tie dohody sú už podpísané a momentálne finalizujeme akt, aby sme mohli dokončiť prostriedky financovania. Bohužiaľ invázia beží denne a nemôžeme čakať niekoľko mesiacov či rokov. Teraz je čas, kedy sa musíme správne rozhodnúť a som rád, že sme k tomu pristúpili týmto spôsobom.