Štartuje nová súdna mapa. Sľubuje menej čakania a viac kvality, čo sa zmení v praxi?

„Už len keď sa pozrieme na to, do akej miery existuje dôvera alebo nedôvera v nezávislosť súdov, sme na míle ďaleko od optima," skonštatoval po stredajšom rokovaní vlády premiér Ľudovít Ódor. Rozsiahla reforma súdnej mapy má podľa neho tento stav zmeniť.

Vláda verí, že nová súdna mapa je pokrokom pre súdnictvo Video Zdroj: TV Pravda

Odbornejšie súdy

Jedným zo základných cieľov reformy je špecializácia justičných zamestnancov. To znamená, že každý sudca sa má stať odborníkom na konkrétnu oblasť práva – trestnú, civilnú, rodinnú či obchodnú na všeobecných súdoch alebo pre správnu agendu v samostatnom správnom súdnictve. Podľa autorov reformy to prinesie kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodovanie v súdnych konaniach.

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová si tiež myslí, že ak systém bude fungovať lepšie, občania začnú viac dôverovať súdnictvu. „Celá reforma nemá slúžiť sudcom, ale má priniesť prospech občanom. Súdy budú flexibilnejšie, budú cestovať za účastníkmi konania,“ uviedla s tým, že prístupnosť pre občanov bude ešte lepšia. Súdy budú po novom môcť viac využívať aj on-line formu pojednávania.

Čítajte viac Karas: Spustenie justičnej reformy pokračuje podľa plánov, odklad nepripúšťam

Ďalšou dôležitou zložkou reformy je vznik správnych súdov, ktoré budú riešiť spory medzi občanmi a štátom. Začiatkom júna totiž začnú fungovať takéto súdy v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave. Naopak, ubudne okresných súdov, namiesto terajších 54 okresných zostane iba 36 v 33 obvodoch.

Ministerstvo spravodlivosti opakovane zdôraznilo, že nová súdna mapa neprináša rušenie súdov, ale ich spájanie. Z troch okresných súdov v Košiciach, ktoré sídlia už teraz v jednej budove, vznikne jeden mestský súd. V Bratislave budú štyri mestské súdy, každý z nich bude špecializovaný na iný druh právnej agendy – trestnú, civilnú, rodinnú či obchodnú.

Aj tento krok by mal prispieť k zvýšeniu kvality, keď v jednom obvode bude viac sudcov a tie sa budú môcť špecializovať na jednotlivé druhy agendy. „V priebehu dvoch-troch rokov očakávame, že sa zrýchli a súčasne stabilizuje celé konanie," ozrejmila ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová.

Čítajte viac Návrh podala Kolíková. Šéf združenia sudcov čelí disciplinárke

Budovy zaniknutých okresných súdov však nezostanú opustené. „Vo všetkých mestách, v ktorých dnes sídlia súdy, budú existovať aj naďalej ako sídelné súdy alebo ich pracoviská," vysvetlil rezort spravodlivosti.

V prípade krajských súdov, ktorých počet zostal zachovaný, prichádza k zmene ich špecializácií. Odvolaciu obchodnú agendu budú riešiť tri krajské súdy v Bratislave (aj pre obvod Trnava a Nitra), v Banskej Bystrici (aj pre obvod Trenčín a Žilina) a v Košiciach (aj pre obvod Prešov). Odvolaciu rodinnoprávnu agendu budú riešiť krajské súdy v Trnave (aj pre obvody Bratislava a Nitra), v Žiline (aj pre obvody Banská Bystrica a Nitra) a v Prešove (aj pre obvod Košice).

Miľnik z plánu obnovy

Na reformu súdov nadväzujú aj investície z plánu obnovy. Realizácia súdnej mapy je podmienkou pre to, aby Slovensko mohlo do konca roka podať žiadosť o štvrtú platbu z tohto finančného zdroja vo výške 924 milión eur. Ak by sa reformu nepodarilo presadiť včas, Slovensko by o tieto peniaze mohlo prísť.

Čítajte viac Prídeme o 4 miliardy z eurofondov? Odborníci kritizujú vládu aj systém čerpania

Pre samotný súdny systém v pláne obnovy sú určené stovky miliónov eur, ktoré majú priniesť lepšie podmienky a šetrenie prevádzkových nákladov. „Je to asi 190 miliónov na rekonštrukcie existujúcich súdnych budov a ďalších 30–40 miliónov na digitalizáciu súdnictva,“ priblížila vicepremiérka pre plán obnovy Lívia Vašáková.

Reformu súdnej mapy rozbehla a presadila ešte bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Od začiatku čelila kritike justičných zamestnancov, ktorí protestovali proti zrušeniu jednotlivých súdov. Problémové bolo aj personálne obsadenie novovzniknutého bratislavského správneho súdu, to sa však podľa Dubovcovej podarilo vyriešiť. „Dve tretiny sudcov, ktorí tam mali byť, už tam sú. Ďalej prebiehajú výberové konania, postupne sa bude súd dopĺňať," uviedla.