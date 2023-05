Na Ficovo odhalenie reaguje Naď aj prezídium. Je to klamstvo, polícia upozornila na dva hoaxy

Člen Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď reagoval na tlačovej konferencii na vyjadrenia lídra Smeru Roberta Fica. Podľa neho klame a zavádza a skupinu, o ktorej hovoril, zriadil sám Fico ešte počas prvej vlády. Podľa Fica to je škandál, Tomáš Taraba to prirovnal k afére Watergate.

Naď apeloval na demokratické strany, aby odsúdili tvrdenia z dnešnej tlačovej konferencie strán Smer a Slovenskej národnej stany (SNS). Šéf Smeru dnes informoval o „šokujúcom odhalení“, podľa ktorého mala delegácia 21 ľudí zložená zo zástupcov rezortov a Úradu vlády, zástupcov mimovládnych organizácií v štruktúrach Európskej únie (EÚ) a NATO informovať o tom, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou.

Naď: Fica považujú za trola, v Bruseli nechcú, aby vládol Video Zdroj: TV Pravda

Fico klame a straší ľudí

„Robert Fico dennodenne ukazuje, že je vážnou hrozbou pre demokraciu, pre dobrú, pozitívnu budúcnosť našej vlasti. Štve ľudí, straší ľudí, klame, zavádza, obviňuje, vymýšľa si… Robí čokoľvek preto, aby zaujal voliča a je mu úplne jedno, aké dopady to má na Slovensko a demokraciu,“ reagoval Naď.

Podľa neho je dokument, ktorý vytiahli poslanci Smeru a Tomáš Taraba na tlačovke, neoficiálnym zápisom z cesty pre interné potreby rezortu. Pokračoval citáciou z dokumentu Európskej komisie s názvom ,Zvyšovanie odolnosti a posilňovanie spôsobilosti riešiť hybridné hrozby, ktorý komisia v roku 2018 s cieľom napredovania v oblasti boja proti hybridným hrozbám.

Naď reagoval na vyjadrenia Smeru. Skupina mala vzniknúť ešte počas Ficovej vlády Video Zdroj: TV Pravda

Naď uviedol, že v tom čase bol predstaviteľom SR v Európskej rade práve šéf Smeru. „Fico bol ten predstaviteľ SR, ktorý si uvedomil zásadné problémy v oblasti hybridných hrozieb a vyzval EK, aby urobila v boji proti hybridným hrozbám vrátane zasahovania Ruskej federácie do volebných procesov zásadné opatrenia,“ povedal.

Skupinu vytvorili ešte v roku 2018

V rámci týchto opatrení prijala Ficova vláda v roku 2018 „Koncepciu pre boj SR proti hybridným hrozbám“. „Tento dokument vytvára inštitucionálny rámec pre boj proti hybridným hrozbám,“ uviedol s tým, že sú tam zástupcovia relevantných rezortov, zastúpenie NBAC (Národné bezpečnostné analytické centrum), NBÚ a aj predstavitelia mimovládnych organizácií.

Fico: Nevídané. O intervenciu proti opozícii žiadali v EÚ a NATO štátni úradníci a mimovládky Video

„Čiže tá skupina, ktorá sa v apríli tohto roka zúčastnila toho, podľa Fica šokujúceho, rokovania v Bruseli, bola skupina, ktorú vytvorila vláda Roberta Fica,“ povedal s tým, že aprílová cesta nebola prvá, ale deje sa pravidelne. Naď dodal, že nejde o vysokých štátnych úradníkov, ale o ľudí, ktorí sa venujú hybridným hrozbám.

Jeho kolega, europoslanec Vladimír Bilčík doplnil, že nikto nemusí chodiť do Bruselu, aby sa sťažoval na Fica a Smer. „V Bruseli to veľmi dobre dlho vedia a sledujú to pozorne,“ povedal. Fico podľa Naďa zavádza, a to len preto, aby pomýlil voličov.

Foto: TASR, Jakub Kotian SR NR SR 90. schôdza zasadnutie dane diskusia BAX Na snímke vpravo poslanec NRSR Robert Fico (Smer-SD) počas rokovania 90. schôdze parlamentu 16. mája 2023 v Bratislave.

Smer okrem toho uviedol, že kvôli tomu, že sú hrozbou, mali predstavitelia Slovenska na stretnutí žiadať štruktúry o intervenciu v podobe zaslania tzv. „counter-hybrid support teams“ na Slovensko. Ide však o skupinu, ktorá chodí monitorovať možné ovplyvňovanie volieb. Podobne bola v Čiernej Hore, či Litve.

Rovnako vyzval i na to, aby demokratické subjekty deklarovali, že nebudú po predčasných parlamentných voľbách vytvárať koalíciu so Smerom, a tiež sa prihlásili k nevyhnutnosti členstva v EÚ a NATO pre demokratickú budúcnosť Slovenska. Spoločný postup demokratických síl má podľa Naďa potenciál vytlačiť Smer i extrémistov mimo vládu, čo považuje za podstatné pre budúcnosť Slovenska.

Polícia upozorňuje na dva hoaxy

Na vyjadrenia poslanca Fica reagovalo aj policajné prezídium. „Ohradzujeme sa voči tlačovej besede politickej strany, ktorá pokračuje v útokoch na príslušníkov Policajného zboru, ktorí svoju prácu vykonávajú vysoko profesionálne a v záujme ochrany bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky,“ reagovalo prezídium pre Pravdu.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Fico žiga Schôdza parlamentu

Zástupca Policajného zboru sa štandardnej zahraničnej služobnej cesty do Bruselu zúčastnil na základe pozvania od Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií a skúseností, získanie vedomostí o pôsobení medzinárodných útvarov voči hybridným hrozbám a prezentovanie výročnej správy Policajného zboru o dezinformáciách za rok 2023.

Polícia zároveň upozornila, že na besede zazneli dva hoaxy súvisiace s policajným zborom. Prvým hoaxom je tvrdenie o „vysokom predstaviteľovi policajného zboru“. „Rokovaní so zahraničnými partnermi sa zúčastnil radový referent Prezídia Policajného zboru, ktorý nezastáva žiadnu riadiacu ani vedúcu funkciu,“ reagovala polícia.

Druhým hoaxom je, že ich predstaviteľ žiadal od NATO, aby poslalo na Slovensko špeciálny tím, ktorý by sa zaoberal opozíciou. „Na rokovaní s kolegami z NATO takáto požiadavka nezaznela,“ dodala polícia s tým, že obsah je vytrhnutý z kontextu a nezakladá sa na pravde.

Slovenský Watergate?

Skupina úradníkov a mimovládok mala podľa Fica žiadať európske štruktúry, aby na Slovensku zasiahli vzhľadom na nepriaznivý vývoj v neprospech „rozpadnutej vládnej koalície“ a prezidentky Zuzany Čaputovej. Mali tiež skonštatovať, že NATO musí čo najskôr riešiť otázku volieb, „pretože vyhrá Fico a Pellegrini a Slovensko vystúpi z NATO“. Fico to označil za koordinovaný postup na diskreditáciu opozície. Považuje to za zásah do volebnej kampane.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Andrej Danko, Tomáš Taraba, SNS, spájanie, Filip Kuffa Líder SNS Andrej Danko sa spája s Tomášom Tarabom (Život-NS). Do volieb pôjdu na spoločnej kandidátke.

Šéf Smeru odmieta vyhlásenia o tom, že pokiaľ jeho strana vyhrá voľby, Slovensko by opustilo NATO. „Rešpektujeme a vážime si záväzky, ktoré má SR voči týmto organizáciám,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii. Dodal, že nikto z opozície nie je žiadnou hrozbou pre demokraciu.

Smer chce požiadať predsedov kontrolných výborov parlamentu o zvolanie spoločného zasadnutia, na ktorom by si predvolali všetkých účastníkov výjazdu a budú chcieť predloženie všetkých záznamov z tejto cesty. Chcú sa tiež obrátiť na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zvážil, či nedošlo k spáchaniu trestných činov. Avizuje aj iniciovanie mimoriadnej schôdze.

SNS zastupoval Tomáš Taraba. Ten disponoval podobnými informáciami ako Smer, preto spojili, aby si informácie overili. „Toto je slovenský Watergate,“ reagoval Taraba. Fico sa pýta, kto stál za organizáciou tohto výjazdu. Na tlačovú besedu boli pozvaní aj zástupcovia Hlasu, no pozvanie odmietli.

Hlas neskôr reagoval, že ak sú informácie o rokovaní slovenskej delegácie na pôde NATO a EÚ pravdivé, žiadajú zverejnenie kompletnej informácie o zložení, cieľoch a obsahu rokovaní. Poslanci Hlasu sú pripravení zúčastniť sa na rokovaniach kontrolných výborov parlamentu aj na prípadnej mimoriadnej schôdzi.

„Účasť na parlamentných voľbách je jednou z posledných demokratických možností, ktorá občanom Slovenskej republiky ostala na rozhodovanie o správe vecí verejných. Musia byť nielen slobodné a demokratické, ale sa takými aj javiť. Preto je neprípustné, aby bola verejnosť zahlcovaná podozreniami o možnej manipulácii volieb z tej či onej strany, a zároveň na ne nedostávala jasné vysvetlenia,“ uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini.