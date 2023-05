Sólymos: Spájame sa s Dzurindom, lebo je v štáte chaos ako po Mečiarovi

Posledné roky boli najťažšie v novodobej slovenskej histórii, reprezentovali nás počas nich dve historicky najslabšie vlády a výsledkom je chaos, aký bol v štáte naposledy na konci vlády Vladimíra Mečiara. Preto sa mimoparlamentný Most – Híd rozhodol spojiť s mimoparlamentnou stranou Mikuláša Dzurindu Modrí – ES a vo voľbách ponúknuť podobnú zmenu, aká nastala v roku 1998. V TASR TV to povedal predseda Mosta-Híd 2023 László Sólymos.

Slovensko podľa neho bude musieť rozbehnúť hospodárstvo a konsolidovať nie iba verejné financie, ale aj verejnú správu poškodenú nerozumnými personálnymi zmenami. „Za posledné tri roky niektorí ministri úplne rozladili úrady, povyhadzovali ľudí, ktorí tam robili 10, 15 a viac rokov, mali obrovskú prax. Len preto, že tam boli aj v predchádzajúcom volebnom období“ tvrdí Sólymos.

Dodáva, že pre nastupujúcu vládu by malo byť normálne, ak do istej miery nadviaže na výsledky predchádzajúcej. Pripomenul, že napríklad výstavba jedného diaľničného úseku trvá dlhšie, než jedno volebné obdobie. „Musíme úplne zmeniť politickú kultúru. To, čo priniesla táto politická garnitúra, s tým sa ďaleko nedostaneme,“ skonštatoval Sólymos.

Heger pohorel a teraz sa bráni. Demokrati o nevydarenom spájaní Video

Je presvedčený, že budú schopní viesť konštruktívny dialóg aj s politickými oponentami. „Buď sa vrátime k normálnemu politickému štýlu, kde budeme seriózne debatovať aj keď nebudeme mať rovnaké názory, alebo bude chaos pretrvávať naďalej,“ povedal.

Most-Híd 2023 a Modrí-ES pôjdu do volieb na kandidátnej listine volebnej strany s názvom Modrí, Most-Híd. Takéto spojenie považuje Sólymos za prirodzené aj z hľadiska hodnotového ukotvenia, uznáva však, že k nemu prišlo pomerne neskoro. „Uvedomujem si, že to, čo sa udialo, sa udialo z hľadiska volieb už vo veľmi pokročilej dobe. Veď našu stranu zaregistrovali iba v pondelok, aj spoločnú volebnú stranu. Máme veľmi málo času,“ doplnil.

Obidva subjekty podľa Sólymosa spája aj priorita udržať po voľbách prozápadnú orientáciu Slovenska. Most – Híd sa dlhodobo hlási aj k snahe vyrovnávať regionálne rozdiely a podpore menšín, v nadchádzajúcom volenom období by chcel presadiť špeciálny zákon o menšinách.

Čítajte viac Na svete je strana Modrí, Most – Híd. Dzurinda potvrdil dohodu so Sólymosom

Od aktuálnej úradníckej vlády Ľudovíta Ódora očakáva Sólymos v prvom rade prípravu korektných a nespochybniteľných parlamentných volieb. Dôležitou úlohou bude podľa neho aj príprava reálneho návrhu rozpočtu. Ministri úradníckej vlády by podľa neho mohli využiť, že nekandidujú vo voľbách a nie sú pod politickým tlakom na to, aby zverejnili reálny stav, v ktorom sa jednotlivé rezorty aktuálne nachádzajú.