Strane Za ľudí vypršali lehoty na splatenie miliónových dlhov. Nechcú prezradiť či sa im podarilo z problému dostať

V rokoch 2019 a 2020 strana Za ľudí podpísala sedem zmlúv o pôžičkách v celkovej hodnote 3,25 miliónov eur. Prostriedky pre vtedy novovzniknutú stranu zháňal jej zakladateľ a bývalý prezident Andrej Kiska. Zapožičane peniaze mali zabezpečiť financovanie volebnej kampane v parlamentných voľbách 2020. Splácať dlhy politická strana zrejme plánovala z financií, ktoré po voľbách získa od štátu ako príspevky na činnosť a mandát.

Podľa informácii na webovej stránke Za ľudí, strana mala splatiť všetky dlhy do 31. mája 2023. Tento termín vypršal včera a je otázne, či sa strane Veronike Remišovej podarilo splniť svoje finančne záväzky. Na hroziace nebezpečenstvo pred rokom upozorňovala audítorka, ktorá kontrolovala výročnú správu Za ľudí za rok 2021.

O probléme vedeli

V tom čase mala strana nesplatený dlh viac ako 930-tisíc eur, čo presahovalo jej vlastný majetok o takmer 650-tisíc. „Uvedená situácia naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať pochybnosť o schopnosti politickej strany naďalej nepretržite pokračovať v činnosti,“ skonštatovala audítorka.

Výročná správa za vlaňajšok ešte nebola zverejnená a tak nie je známe, či sa strane podarilo dostať z červených čísiel v účtovníctve. Výrazne pomôcť so splátkami pôžičiek zrejme mal príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý strane Za ľudí priniesol volebný výsledok. Na jeho základe mala strana dostať 5,2 milióna eur.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Andrej Kiska, Veronika Remišová, Za ľudí Bilboardy strany Za ľudí pred parlamentnými voľbami v roku 2020.

Prvá platba 2,3 milióna eur prišla na stranícky účet hneď po voľbách, ďalšie finančné injekcie mala Za ľudí postupne dostavať v rokoch 2021 až 2024 a to raz za rok. No zo štátneho rozpočtu strane nakoniec príde menej, lebo volebne obdobie sa konči skôr. Za ľudí tak prídu o príspevok za budúci rok, zníži sa aj suma tohtoročnej výplaty.

Financie strany na začiatku vlaňajška vyzerali tak, že jej dlh bol vyše 930-tisíc eur a zo štátneho rozpočtu mala dostať 847-tisíc eur. Vyrovnať bilanciu by strane mohli štedré dary donorov, no u Remišovej na darčekoch nazbierali iba 65-tisíc eur. Táto suma nezakrýva výšku nesplatených dlhov. Situáciu zhoršuje aj to, že vlani konali komunálne voľby a Za ľudí na kampaň v nich vynaložila necelých 100-tisíc eur.

Ako dopadli nevedno

Vyriešiť problém Remišovej strana teoreticky by mohla niekoľkými spôsobmi. So svojimi veriteľmi sa napríklad mohli dohodnúť na reštrukturalizácii dlhu. Najväčšiu zapožičanú sumu má Za ľudí od vlastného zakladateľa Andreja Kisku, dá sa preto predpokladať, že by k dohode pravdepodobne došlo. Strana tiež mohla na splatenie dlhu zobrať ďalšiu pôžičku.

zväčšiť Foto: Webová stránka Za ľudí Pôžičky strany Za ľudí Pôžičky strany Za ľudí v rokoch 2019 a 2020

Pomohlo by aj keď spomínaný štátny príspevok za volebný výsledok prišiel strane v riadnom termíne. Podľa zákona táto vypláta prichádza za stranícke účty v lehote 30 dní od predloženia výročnej správy ministerstvu vnútra. Tú všetky politické strany a hnutia musia odovzdať do konca apríla a do konca mája by im mali prísť peniaze z rozpočtu.

Ak by sa tak stalo, Za ľudí by dostali finančnú dávku ešte do vypršania termínu na splatenie dlhov. Háčikom však je, že tento rok konajú predčasne voľby a to výrazne mení pravidla. Strany preto dostanú svoje príspevky až po vyhlásení termínu konania parlamentných volieb. Toto sa ešte nestalo a predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) avizoval, že ich vyhlási 9. júna a konať budú 30. septembra.

U Remišovej však nechcú povedať, či sa im z finančných problémov podarilo dostať. Na otázku Pravdy o tom, či sa strane podarilo včas splatiť všetky pôžičky alebo jej hrozí bankrot, priamo neodpovedali.

“Za ľudí funguje v súlade so zákonom o politických stranách a povinnosti zverejňovať informácie o svojich záväzkoch v zmysle zákona si dlhodobo riadne plní. Vo výročných správach a na web stránke sú informácie o financovaní strany pravidelne zverejňované a aktualizované,” uvádza sa v stanovisku.

Tlačová služba Za ľudí ďalej doplnila, že strana je vo výbornej kondícii a kampaň do budúcich parlamentných volieb bude financovaná v súlade so zákonom a maximálne transparentne.

V kuloároch sa však hovorí o tom, že súčasná šéfka Za ľudí Remišová vo voľbách sa zúčastni na kandidátke OĽaNO Igora Matoviča. Oficiálne to zatiaľ nepotvrdila žiadna strana. Podľa prieskumov, volebne preferencie Za ľudí sú dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti. V najčerstvejšom volebnom modeli agentúry Median SK má táto strana hlasy 1,8 percent ľudí.