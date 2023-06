Do Šamorína sa sťahujú motorkári z Hells Angels, varuje pred nimi aj americká ambasáda

Motorkári Hells Angels v Šamoríne Video

"HAMC je organizácia, ktorej členovia využívajú svoj klub na trestnú činnosť, ktorá zahŕňa násilnú trestnú činnosť, obchodovanie so zbraňami a drogami. Vláda Spojených štátov označila HAMC za zakázaný motorkársky gang a zakázala vstup do Spojených štátov všetkým cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sú jeho aktívnymi členmi. HAMC každoročne organizuje veľké podujatie s názvom World Run, na ktorom sa stretávajú všetky pobočky z celého sveta, aby diskutovali a stretávali sa v súvislosti s klubovými záležitosťami.

V súčasnosti sa odhady počtu Pekelných anjelov a ich pobočiek, ktoré prídu na Slovensko, pohybujú v tisícoch. Na minulých podujatiach World Run došlo k násilnostiam vrátane incidentu na World Run v Grécku v roku 2015, keď členovia Hell's Angels surovo zbili gréckeho občana, ktorý neskôr na následky zranení zomrel," napísala ambasáda USA na Slovensku v bezpečnostnej informácií pre amerických občanov.

Zamestnancom veľvyslanectva odporúča vyhnúť sa miestam, kde by mohli byť motorkári, menovite spomína hotel Tatra v Bratislave a Kormorán v Šamoríne a bary či kluby Saloon HDB, Golden Life Nightclub a Royal Nightclub.

Ambasáda uvádza aj to, ako možno členov motorkárskeho gangu identifikovať. „Nie každý člen HAMC ukazuje svoje klubové oblečenie, mnohí však na svojom oblečení nosia logo "Death Head“. Dodáva aj upozornenie, že „ak narazíte na člena HAMC, nezapájajte sa, nefotografujte a vyhnite sa akejkoľvek pozornosti, ktorá by mohla prerásť do hádky“.

Policajti dohliadnu na motorkárov aj športovcov

Zvýšenú prítomnosť policajných hliadok v meste Šamorín a v jeho okolí pocítia obyvatelia v najbližších dňoch. Budú súčasťou bezpečnostných opatrení prijatých v súvislosti so športovým podujatím Spartan Race a motorkárskym medzinárodným stretnutím Hells Angels MC World Run 2023. Obe sa uskutočnia v rovnakom termíne počas víkendu 3. a 4. júna. Informovala o tom ešte počas minulého týždňa hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Zvýšený pohyb účastníkov oboch podujatí bude mať vplyv na dopravu i chod viacerých prevádzok a život v meste. „Ubezpečujeme občanov a návštevníkov, že polícia aj v spolupráci s vedením mesta a ďalšími zainteresovanými stranami pristupuje k tomu zodpovedne,“ uviedla.

Pre bezpečnostné opatrenia vyčlenili potrebný počet policajtov, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok a tiež budú vykonávať potrebné úkony, aby dokázali v prípade potreby zasiahnuť tak, aby nedošlo k škodám na majetku alebo k iným protiprávnym konaniam.

„Vzhľadom na to, že vláda rozhodla, že Slovensko môže zaviesť dočasné kontroly hraníc s Rakúskom, Maďarskom, Českom a Poľskom a na medzinárodných letiskách, sme pripravení túto možnosť využiť v prípade, ak si to vyžiada situácia na základe operatívnych informácií,“ doplnila hovorkyňa.