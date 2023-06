Združenie miest a obcí Slovenska vníma zo strany vlády ochotu načúvať samosprávam

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik vníma zo strany úradníckej vlády ochotu načúvať samosprávam a považuje to za optimálny model pre budúcnosť.

Božik podotkol, že ZMOS participoval na príprave plánu obnovy, hoci nie všetky ich požiadavky a pripomienky boli vzaté do úvahy, no dodal, že rozumie limitáciám zo strany vlády i Európskej komisie. Uviedol to na dnešnej tlačovej besede. Podľa Božika je najväčším problémom pri čerpaní prostriedkov z plánu obnovy rýchlosť vyhodnocovania výziev. Pri eurofondoch je podľa neho tiež potrebné posilniť administratívne kapacity v mestách, keďže slovenské samosprávy si ľudí, ktorí sa venujú eurofondom, platia zo svojich prostriedkov. Ocenil ale, že už čoskoro bude spustená výzva k projektu Centier zdieľaných služieb.

Rokovanie s predstaviteľmi vlády podľa neho upriamilo pozornosť na záležitosti, ktoré je ešte potrebné upraviť a zmeniť. „Príkladom toho bola spolupráca s rezortom dopravy, kde došlo k úprave niektorých benchmarkov tak, aby cyklochodníky, ktoré už boli prezentované, že budú podporené v podobe 25 výziev, hovoria o vnútromestskej mobilite a pomáhajú tomu, aby sa v mestách, ktoré tak isto ZMOS reprezentuje, sa bolo možné dostať jednak do práce a jednak ich využiť, samozrejme, aj na vnútorný rozvoj cestovného ruchu," priblížil.

Za dôležitú označil otázku podpory budovania zariadení sociálnych služieb a zvyšovanie ich kapacít. Pri súčasnom spôsobe financovania je to ale podľa Božika náročné. Ambíciou do budúcnosti je zmena financovania takým spôsobom, aby aj zariadenia s nižšou kapacitou mohli byť prefinancované a poskytovať služby nielen seniorom, ale napríklad i ľuďom, ktorí potrebujú chránené bývanie. Ďalšou témou bolo zvyšovanie kapacít materských škôl. Bôžik podotkol, že i tak nevedia garantovať, že od septembra budú mať v škôlkach miesta všetky štvorročné deti. Uviedol, že sú mestá, kde to funguje, ale predpokladá, že poniektoré mestá a obce s tým budú mať problém. Na programe bola i téma odstránenia dvojzmennej prevádzky škôl či problematika optimalizácie siete nemocníc.

Podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy o odolnosti SR a využívanie eurofondov Lívia Vašáková, ktorá sa s predstaviteľmi samospráv stretla, uviedla, že samosprávy sú pre realizáciu plánu obnovy kľúčovým partnerom. Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

Priority použitia eurofondov si určia priamo v regiónoch

Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú šancu. Ich súčasťou sú v rámci Programu Slovensko aj viac ako dve miliardy eur, o ktorých rozhodnú priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko to vo štvrtok v Trenčíne povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

„Nové eurofondy z Programu Slovensko prinášajú nielen jednotné pravidlá a menej byrokracie, ale aj úplne novú šancu pre regióny. Z celkovej takmer 13-miliardovej obálky budú o viac ako dvoch miliardách rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných investícií. V praxi si tak priamo regióny určia priority, na ktoré využijú eurofondy,“ povedal minister. Zároveň vyzval zástupcov kraja, miest a obcí na dočerpanie zazmluvnených eurofondov z dobiehajúceho obdobia.

Ako dodal, o integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov – mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkví, ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Z takmer 13-miliardového Programu Slovensko môžu regióny v rámci integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliar­de eur.

Pre TSK je v rámci územného rozvoja vyčlenených z nových eurofondov 177,25 milióna eur. Ďalších 34,3 milióna eur pôjde mestu Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Región horná Nitra získa navyše z Fondu na spravodlivú transformáciu podporu na riešenie dôsledkov ukončenia ťažby a spaľovania uhlia po roku 2023. Z celkového objemu fondu 441 miliónov eur je takmer 226 miliónov eur adresovaných hornej Nitre.