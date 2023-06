Hlas sa obul do Matoviča a Hegera. Z eurofondov sa vyčerpali len štyri percentá, od Remišovej žiadajú státisíce

Počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa za viac ako tri roky kompletne zrealizovalo len niečo vyše 150 projektov a vyčerpalo sa len niečo okolo štyroch percent z eurofondov. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej besede podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas a poslanec Národnej rady SR Richard Raši.

Počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa za viac ako tri roky kompletne zrealizovalo len 154 eurofondových projektov, pri ktorých sa z eurofondov vyčerpalo len 650,5 milióna eur.

Remišová minula len percento

Raši uviedol, že ide o projekty, na ktoré vlády Matoviča a Hegera vyhlásili výzvu a boli ukončené do 15. mája tohto roka. „Tieto dve vlády dokázali kompletne zrealizovať za tri roky iba 3,9 percenta všetkých eurofondov z končiaceho programového obdobia,“ uviedol.

Hlas sa obul do Matoviča a Hegera Video Z eurofondov sa vyčerpali len štyri percentá, od Remišovej žiadajú státisíce. / Zdroj: TV Pravda

Dodal, že väčšina týchto projektov bola zameraná na refundácie miezd cez pandémiu z operačných programov Ľudské zdroje a Efektívna verejná správa. „Na kompletne zrealizované projekty, ktoré zostanú ľuďom, ktoré dlhodobo zlepšia život v regiónoch, minuli vlády OĽaNO len 43,6 milióna eur,“ dodal.

Čítajte viac Strane Za ľudí vypršali lehoty na splatenie miliónových dlhov

Raši spresnil, že vychádza z informácií, ktoré mu poskytlo priamo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) v rámci infozákona. Podľa nich bývalá ministerka Veronika Remišová kompletne nespravila ani jeden projekt informatizácie verejnej správy a z Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom je 1,9 miliardy eur, sa jej za viac ako tri roky podarilo kompletne zrealizovať len 45 projektov v celkovej hodnote 18,6 milióna eur, čo je menej ako jedno percento alokácie. „Pani Remišová sa chváli, že z eurofondov spravila 3000 kilometrov cyklochodníkov. Realita je však presne 2358 metrov v piatich projektoch,“ upozornil Raši.

MIRRI zbytočne platí prázdny priestor, Remišová vraj zabudla vypovedať zmluvu

Okrem toho na tlačovej konferencii jeden zo zakladajúcich členov Hlasu Martin Dorčák uviedol, že MIRRI zbytočne platí za prázdny priestor viac ako šesťtisíc eur mesačne. Ide o priestor na prízemí bývalého sídla ministerstva o rozlohe 363 metrov štvorcových, ku ktorému zabudla bývalá ministerka Remišová vypovedať nájomnú zmluvu.

Foto: Pravda, Ivan Majerský remišová Veronika Remišová

„Pôvodne tu mal byť showroom informatizácie – akési vzdelávacie stredisko, kde by sa žiaci z celého Slovenska, ale aj seniori a iní návštevníci chodili oboznamovať s elektronickými službami štátu podľa vzoru z Estónska. Tento projekt však Remišová zrušila a priestor využívala ako sklad,“ vysvetlil Dorčák.

Dodal, že nájomná zmluva by skončila v apríli tohto roka, ak by pol roka pred jej ukončením, čiže do konca októbra 2022, poslalo Remišovej ministerstvo prenajímateľovi oznámenie, že priestor si už ďalej nechce prenajímať. „Remišová ho však vypovedať zabudla,“ vyhlásil Dorčák. Tým sa nájomná zmluva na prázdny priestor predĺžila o minimálne štyri mesiace.

Čítajte viac Za ľudí už samostatne nemá šancu. Remišová hľadá záchranné lano. Kiskov projekt sprevádzali odchody, rozkoly a boj

Dorčák požiadal nového ministra Petra Balíka, aby zvolal škodovú komisiu a náklady, ktoré pre Remišovej nedbanlivosť štát zaplatí, jej zosobnil. Rovnako žiada, aby jej boli zosobnené platby ministerstva pre advokátsku kanceláriu Polaček and partners, ktorej vyplatila 70-tisíc eur za prehratý súdny spor v hodnote prevyšujúcej 30-tisíc eur a tiež takmer 150-tisíc eur na výrobu mobilnej aplikácie, ktorá sa nikdy nepoužila.

„Nevypovedanie nájomnej zmluvy je ďalším jasne dokázaným a očividným prípadom plytvania verejnými prostriedkami pani Remišovou. Len v týchto troch prípadoch spôsobila štátu škodu prevyšujúcu 240-tisíc eur,“ uzavrel Dorčák, ktorý už v prípade advokátov podal aj trestné oznámenie.