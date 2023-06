Už aj Heger pochopil, že je koniec. Čo ďalej s nekonečným projektom Rázsochy? (anketa)

Bolo otázkou času, kto po odchode kabinetu Eduarda Hegera (nezarad. Demokrati) vyjde von s pravdou, že žiadna nová nemocnica z plánu obnovy v Bratislave nevyrastie. Nepomohlo ani to, že ako vláda Igora Matoviča (OĽaNO), tak i Hegerov kabinet sa k výstavbe zaviazal v programovom vyhlásení vlády.

Heger dúfal, že sa Rázsochy dostavajú v roku 2029. Z plánu obnovy sa mala zafinancovať hrubá stavba, nakoniec však z najväčšej štátnej nemocnice zase nič nebude. Rázsochy skôr pripomínajú nekonečný príbeh o diaľnici z Bratislavy do Košíc.

Foto: Ivan Majerský Začiatok výstavby nemocnice Rázsochy. Začiatok výstavby nemocnice Rázsochy.

Výstavba zdravotníckych zariadení má na Slovensku nelichotivú minulosť. Od zmeny režimu dokázal štát postaviť len nemocnicu sv. Michala v Bratislave pre silové zložky. K tomu, aby sa Slovensko vo výstavbe nemocníc rozbehlo, nepomáhajú ani európske peniaze. Nemocnicu Rázsochy začal štát stavať už v roku 1987.

Vašáková: Veľké projekty nepôjdu jednoducho a treba im dať šancu. Video Zdroj: Pravda

Predseda Demokratov Heger na zrušenie výstavby nemocnice z plánu obnovy reagoval, že financovanie nastavili tak, aby Rázsochy boli postavené z týchto peňazí. „Bol to dobrý plán, ale nie všetko sa podarí podľa plánu. Ak sa vyskytli prekážky, ministerstvo zdravotníctva správne rozhodlo analyzovať riziká omeškania a hrozbu nevyužitia financií z plánu obnovy. Analýza je zrozumiteľná, a svojou dôveryhodnosťou jasne zdôvodnila rozhodnutie ministerstva zdravotníctva nevyužiť na výstavbu Rázsoch financie z plánu obnovy,“ zdôraznil Heger. Spomínanú analýzu si môžete prečítať tu.

Heger školil v apríli novinára, ktorý sa ho pýtal, či sa Rázsochy vôbec časovo dajú zrealizovať: To nie sú moje názory, takto sa štát neriadi. Video

Čítajte viac Heger: Bol to dobrý plán, len nevyšiel. Rázsochy z európskych peňazí definitívne nebudú

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že v tejto veci zlyhal práve Heger. „Hádzal sa o zem, že to všetko zvládne manažérsky, nič nezvládol,“ podotkol. Financie sa mali podľa jeho slov do regionálnych nemocníc presunúť už skôr. „Stratili sme strašne veľa cenného času,“ dodal. V tejto súvislosti poznamenal, že by odkúpil nemocnicu Bory.

Hnutie OĽANO a priatelia je podľa slov jeho poslanca Mareka Šefčíka sklamané z toho, že Rázsochy sa nepostavia z peňazí z plánu obnovy. „Úrad vlády a ministerstvo zdravotníctva by mali urobiť všetko pre to, aby vyrokovali s Európskou komisiou posun termínov, aby sa to predsa len stihlo,“ podotkol. Odmietol, že by za to bolo hnutie zodpovedné. Poukázal na to, že Hegera opakovane upozorňovali na meškanie viacerých míľnikov a ponúkali mu riešenia.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič priznal, že sklzy v projekte boli natoľko veľké, že nemal šancu byť do míľnikov hotový. Teraz si chce vypočuť všetkých uchádzačov a zistiť, čo je realizovateľné. Kto je za zlyhanie projektu na vine, však nepriznal. Je zrejmé, že úradnícka vláda s ním veľmi nepohne a otázne je, odkiaľ štát zoberie peniaze. Túto otázku zatiaľ neriešili, no vzhľadom na plánovaný vyrovnaný rozpočet bude ťažké nájsť stámilióny eur na výstavbu.

Čítajte viac Meškajúce Rázsochy majú novú vizualizáciu. Stavba sa stále nehýbe

Čo si myslia tieňoví ministri

Čo ďalej s nekonečným projektom koncovej štátnej nemocnice Rázsochy? Tieňoví ministri šiestich strán priblížili svoj názor na nemocnicu Rázsochy. Nad osudom vlajkovej lode štátneho zdravotníctva visí čoraz viac otáznikov. Kým expremiér Eduard Heger (Demokrati) do poslednej chvíle veril, že štátnu nemocnicu sa podarí postaviť z plánu obnovy, po jeho nútenom odchode sa ciele zmenili.

Tomáš Szalay, tieňový minister za Sasku

Termíny sa nedajú stíhať, každý to vedel okrem expremiéra Hegera. Peniaze by mali byť použité na projekty, ktoré sú vo vyššom štádiu pripravenosti.

Szalay: Všetky cesty vedú k OĽaNO Video Zdroj: TV Pravda

Andrea Letanovská, podpredsedníčka Demokrati

Hlavný motív musí byť, aby neprepadlo žiadne euro. Viera expremiéra Hegera, že sa Rázshochy stihnú, a odhodlanie pokračovať v projekte vychádzalo z možností ho dokončiť. V prípade súčinnosti zainteresovaných inštitúcii a posunoch termínov sa mohli Rázsochy dokončiť. Ak bude hroziť sankcia, tak v prípade koncovej nemocnice v Bratislave by mal štát prevziať riziko a je na mieste, keď prevezme garanciu a bude pokračovať v projekte.

Zuzana Dolinková, podpredseníčka Hlas

Hovorí sa, že nádej zomiera posledná, ale tu nádej zomrela. To, čo dnes nemáme, je čas. Musíme zanalyzovať lôžkový fond v Bratislave, zohľadniť logistiku a to, že v Lamači stojí nemocnica Bory. Musíme povedať, či nie je pre pacienta lepšie, keby Rázscohy boli na inom mieste Bratislavy.

Dolinková: Všetci sme vedeli, že míľniky a termíny sa nestíhajú Video Zdroj: TV Pravda

Vladimír Baláž, poslanec Smer

Treba urýchlene urobiť nezávislý audit, zanalyzovať lôžkový fond v Bratislave a povedať si, čo a kde treba postaviť. Peniaze, ktoré sa uvoľnia z plánu obnovy,treba využiť v pripravených projektoch štátnych nemocníc. Lengvarský zakázal štátnym nemocniciam pripravovať projekty, a to je podľa mňa trestný čin.

Baláž: Tá nedbanlivosť, ten neporiadok a chaos je fakt neuveriteľný Video Zdroj: TV Pravda

Oskar Dvořák, odborník na zdravotníctvo Progresívne Slovensko

Keď tie peniaze sú v ohrození, tak ich treba presunúť niekam inam. Druhá vec je, aké mantinely nám dáva Európska komisia. Mne chýba debata o medicínskej funkcii nemocnice. Hovoríme o reforme nemocníc na Slovensku, a aj Bratislava by si zaslúžila reformu nemocníc. Musíme nájsť odpovedať na to, čo chceme so špecializovanými ústavmi a aké budú do nich dostupnosti.

Dvořák: Štát musí nájsť peniaze na Rázsochy Video Zdroj: TV Pravda

Peter Stachura, odborník na zdravotníctvo KDH

Národnú nemocnicu treba, Bratislava a Slovensko ju potrebuje. Strategicky sa musíme dohodnúť, kde a kedy bude. Bol som na ministerstve zdravotníctva, keď sa nastavoval plán obnovy a urobili sme, čo sa dalo. My sme termín nenastavili, dala ju EK. Postupne sa začal plán meniť a prichádzali tam vplyvy, ktorých výsledok vidíme.