Bratislavu obsadili Hells Angels. Ako sa v jej uliciach kontroverzní motorkári správali?

Motorkári, ktorí sa zgrupujú pod hlavičkou Hells Angels Motorcycle Club, majú niektoré štáty na čiernej listine. V zahraničí sa totiž s Hells Angels (z angl. Pekelní anjeli) spájajú výrazy ako obchod so zbraňami, drogy či prostitúcia. USA označili klub za gang a zakázali vstup do krajiny každému cudzincovi, ktorý je jeho členom. Viac sa ich histórii a povesti venujeme nižšie.

Americká ambasáda na Slovensku pred ich návštevou dokonca vydala bezpečnostné opatrenia, ktoré odporúča v rozmedzí od 31. mája do 4. júna obyvateľom dodržiavať. Opatrenia posilnila v čase ich návštevy aj polícia.

Motorkári Hells Angels v Šamoríne Video Zdroj: TV Pravda

Na kávičke aj u barbera

Členovia gangu z Hells Angels patria medzi najslávnejší klub motorkárov, ktorí každoročne organizujú podujatia World Run po celom svete. Tento rok prvýkrát od svojho vzniku dorazili aj na Slovensko do uzavretého areálu v okolí hotela Kormorán v Šamoríne, kde sa ich najväčšie podujatie bude konať tento víkend. Celkovo sa na podujatí môže zúčastniť až 3000 členov klubu. V roku 2005 a 2010 sa podujatie uskutočnilo aj v Prahe – bez významnejších incidentov. Primátor Šamorína Csaba Orosz vopred vyzval majiteľov podnikov, aby zvážili, či budú mať počas podujatia otvorené.

V centre hlavného mesta sme na motorkárov z Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) natrafili na takmer každej ulici. Odparkovaná motorka značky Harley-Davidson predurčovala, že v jej blízkosti niektorého z členov klubu stretneme. Najviac viditeľní boli pred Hotelom Tatra, ktorý susedí s Prezidentským palácom. Zaparkované motorky priamo pred hotelom pútali okoloidúcich. Motorkárov v hlúčiku pred ubytovaním si z diaľky nakrúcali či fotili.

Nazreli aj k Ukrajincom

Káva na terase, zmrzlina či pizza v talianskej reštaurácii. Na skúsenosť s motorkárskym klubom v hlavnom meste sme sa pýtali vo viacerých prevádzkach. Motorkári sa podľa slov personálu správali v priestoroch podnikov slušne. To, čo si objednali, zaplatili, nevyvolávali žiadne konflikty.

Navštíviť mali aj kultúrne centrum Ukrajinský inštitút s kaviarňou. Sídli neďaleko hotela, v ktorom sú motorkári ubytovaní. Ako uviedla zamestnankyňa inštitútu, boli milí, dali si kávu aj zmrzlinu a odišli. Využili aj služby pánskeho holičstva neďaleko hotela. Skúsenosť s nimi bola zhodná – bez konfliktov a zanechali dobrý dojem.

Motorkári Hells Angels v centre Bratislavy Video Podľa hovorkyne mestskej polície Barbory Krajčovičovej sa ľudia najviac sťažovali na dve veci. / Zdroj: TV Pravda

Sťažnosti na hluk

Okrem neprehliadnuteľných kožených búnd a viest s výšivkami s lebkou, ktorú je vidno už z diaľky, je motorkárov rovnako dobre z diaľky aj počuť.

V úzkej spolupráci s Policajným zborom dohliada na bezpečnosť počas návštevy motorkárov Mestská polícia Bratislava. V teréne má výrazne zvýšený počet hliadok. Ako uviedla pre Pravdu hovorkyňa Mestskej polícia Bratislava Barbora Krajčovičová, v súvislosti s klubom ľudia najčastejšie upozorňovali na nesprávne parkovanie motoriek alebo na hluk. Ako potvrdila, žiadne závažnejšie narušenie verejného poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti doposiaľ nezaznamenali.

Ako dodala, motorkári by sa v Bratislave mali zdržiavať do nedele, vtedy by bezpečnostné opatrenia mali byť ukončené.

