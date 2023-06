Zmanipulované voľby? Politici sa zahrávajú s ohňom

To, čo robí ohľadom témy manipulácie volieb Republika, Smer ale aj Demokrati je podľa komentátora Mariána Repu nebezpečné. „Zaseje to semienko pochybností, ktoré začne v hlavách ľudí klíčiť, či to tak naozaj nie je.“

V slovenskej politike to tento týždeň žilo kauzou snáh o manipuláciu volieb. Obvinenia prichádzali z každej strany. Najprv exminister obrany Jaroslav Naď poukázal na snahy o manipuláciu volieb zo strany Ruska a v prospech Smeru, Robert Fico o pár kritizoval údajnú snahu štátnych úradníkov o zapojenie sa orgánov EÚ a NATO. „To je veľmi nebezpečná vec, spochybňovanie demokratických procesov pri voľbách tu ešte nebolo,“ hovorí v podcaste denníka Pravda komentátor Marián Repa.

Repa pripomína, že dosiaľ v ére novodobého Slovenska nikdy k žiadnemu manipulovaniu volieb nedošlo. „Ak niekto vypustí takúto informáciu, že mali by sa sčítavať hlasy, ako to robila Republika, tak to zaseje semienko pochybností, ktoré začne klíčiť v hlavách ľudí, či to tak naozaj nie je,“ hovorí komentátor.

To, že tému pred nedávnom otvorila strana Republika sa podľa Mariána Repu niet čo čudovať. Bolo by prekvapením, ak by Rusko nesponzorovalo strany ako je ona a prípadne aj čoraz viac extrémistický Smer, aby rozkladali Európsku úniu zvnútra, tak ako to Rusko robí aj v západných krajinách Európy. „Avšak ak táto informácia patrila medzi utajované skutočnosti, tak neviem či bolo dobré, aby Jaroslav Naď s touto informáciou prišiel ako s bubnom na zajace a roztrúbil to na verejnosť,“ myslí si Repa.

Exministra Naďa k tomu podľa neho motivovali blížiace sa voľby. „Demokrati, ktorí sa potácajú pod hranicou zvoliteľnosti potrebujú nejako prilákať a zmobilizovať voličov, že sa deje niečo nekalé, aby išli voliť.“

Na druhej strane, komentátor kritizuje aj údajné výroky šéfa Centra boja proti hybridným hrozbám Daniela Mila, ktorý vraj varoval pred výhrou opozície vo voľbách na pôde EU a NATO a údajne žiadal medzinárodné orgány o intervenciu. „Ak máme veriť tomu zverejnenému dokumentu a nikto ho ako celok nespochybnil, tak ten výrok je za čiarou. My môžeme mať obavy, ale podsúvať Ficovi alebo Pellegrinimu, že ak vyhrajú voľby, tak Slovensko vystúpi z NATO…z obyčajného seminára, ktorých sú možno desiatky sa teraz stala politická kauza a nemôžeme sa čudovať, že Fico to hneď zneužije,“ hovorí komentátor Marián Repa.

Viac nielen k tejto téme, ale aj k nečerpaniu eurofondov, opätovnému vstupu Františka Mikloška do aktívnej politiky či k záverom konferencie Globsec na Slovensku si vypočujte v podcaste denníka Pravda.