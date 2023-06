Pokračovanie slovenskej podpory Ukrajine je ohrozené, varovala Čaputová

Nové politické usporiadanie po blížiacich sa parlamentných voľbách by podľa nej tiež mohlo ohroziť pokračovanie slovenskej podpory Ukrajine, ktorá sa už dlhšie ako rok bráni ruskej agresii.

Jej slová nepriamo potvrdzujú výsledky prieskumu slovenskej mimovládnej organizácie Globsec, podľa ktorých sa napríklad iba 40 percent Slovákov domnieva, že primárnu zodpovednosť za rozpútanie vojny na Ukrajine nesie Rusko.

Čaputová na Globsecu: Čas aj pravda sú na strane demokracie

Čaputová v rozhovore upozornila, že Slovensko čelí aktívnej ruskej dezinformačnej kampani, a vyjadrila obavy, že ako „mladá demokracia“ je jej krajina voči tejto kampani „ohrozenejšia“.

„Pozorujem v našej spoločnosti nielen polarizáciu, ale aj roztrieštenosť,“ povedala v rozhovore Čaputová. Prezidentka tiež uviedla, že ak sa do vedenia krajiny po jesenných voľbách dostanú populistické strany, slovenské postoje sa na medzinárodnej scéne „budú možno viac podobať zahraničnej politike typu Viktora Orbána“.

Maďarská vláda o Ukrajine: Je čas na mier!

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána sa často stavia odmietavo k vojenskej podpore Ukrajiny a vyzýva na zmiernenie protiruských sankcií. Orbán okrem toho udržuje blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Napriek tomu, že Slovensko sa zvonku zdá ako prozápadné, pod povrchom už nachádzajú úrodnú pôdu proruské názory, podotkol web Politico. Podľa neho o tom svedčia práve aj ďalšie výsledky už spomínaného prieskumu uskutočneného organizáciou Globsec.

V ňom asi 50 percent opýtaných Slovákov uviedlo, že USA sú pre ich krajinu bezpečnostnou hrozbou, a 66 percent súhlasilo s výrokom, že „USA vťahujú Slovensko do vojny s Ruskom, pretože je to pre nich výhodné“.

Zaujímavo vychádzajú aj prieskumy ohľadom postoja Slovákov k NATO. V prieskume Globsecu 58 percent respondentov oznámilo, že by v prípadnom referende hlasovalo za zotrvanie v tejto alianci. Podľa vlastného prieskumu Severoatlantickej aliancie by ale za zotrvanie hlasovalo len 51 percent Slovákov. V ostatných členských štátoch je to pritom v priemere zhruba 70 percent ľudí.

Slovensko je zatiaľ významným spojencom Kyjeva. Ukrajine poskytlo stíhačky MiG-29. Okrem toho krajina odovzdala Ukrajine napríklad raketový systém protivzdušnej obrany S-300, odmínovávacie systémy Božena, vrtuľníky, muníciu, palivo aj ručné zbrane. Prijala aj vyše 110-tisíc ukrajinských utečencov.

Šéf súčasného úradníckeho kabinetu Ľudovít Ódor po vymenovaní v polovici mája uistil, že jeho kabinet chce v pomoci Ukrajine pokračovať. V prieskumoch pred blížiacimi sa jesennými voľbami teraz ale vedie populistický Smer bývalého premiéra Roberta Fica. Ten už skôr volal po ukončení vojenskej pomoci Ukrajine.