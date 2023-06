O koľko miliónov vlastne ide? Parlament čaká veľká letná rekonštrukcia, poslanci môžu hlasovať aj rukami a na lúke

Za posledných 20 rokov sa hlasovací systém v parlamente nemenil. Jediný pokus o zmenu bol v roku 2016. Zdá sa však, že tentokrát sa to konečne podarí a zastaranú techniku nahradia ešte pred predčasnými voľbami. Okrem hlasovacieho zariadenia sa bude rekonštruovať aj rokovacia sála a pripravuje sa aj 20 kilometrov nových káblov. S rekonštrukciou sa začalo už pred niekoľkými týždňami a stáť bude niekoľko miliónov. Ak budú chcieť poslanci v lete zvolať mimoriadnu schôdzu, musia si nájsť iné miesto.

Do volieb ostávajú necelé štyri mesiace a konať sa mali ešte dve riadne schôdze parlamentu. Poslanci však do lavíc zasadnú už len raz a to počas júnovej schôdze.

Výmenu urýchlil aj káblový fantóm

V septembri sa bude konať už len slávnostná jednodňová schôdza pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Dôvodom je aj výmena hlasovacieho zariadenia. Plánovaná bola už od začiatku roka 2022 a poslanci na jeho chybovosť upozorňovali dva roky. Situáciu urýchlil aj „káblový incident“ exposlanca OĽaNO Róberta Haláka.

Koncom októbra čakal poslancov na schôdzi hlasovací maratón, ktorý však museli prerušiť. Spočiatku sa zdalo, že zastaraná hlasovacia technika v Národnej rade (NR) SR sa stala terčom hackerského útoku. Postupne sa však od útoku cez technický incident v parlamente dopracovali až k chybe jednotlivca. Halák totiž prehodil kábliky v miestnosti, kde rokuje kultúrny výbor.

Podľa jeho slov nešlo o úmysel. Jednoducho si všimol voľný kábel a „podvedome“ ho pri debate s kolegami zapojil. „Vôbec som si neuvedomil, že som uzavrel nejaký okruh. Zavrel som skrinku a vôbec som to neriešil,“ povedal.

Foto: TASR, Martin Baumann Boris Kollár, Peter Pčolinský, parlament Na snímke zľava predseda parlamentu Boris Kollár a podpredseda NR SR Peter Pčolinský.

Predseda parlamentu Boris Kollár v tejto súvislosti podal trestné oznámenie ešte v čase, keď sa nevedelo, kto to spôsobil. Halák bol aj vypovedať na polícii. V marci bolo trestné konanie zastavené. „Po tejto skúsenosti sa už nikdy ničoho nedotknem,“ dodal. „Aj ja sa divím, že to stačilo vyblokovať jedným káblikom, že takáto banalita zablokuje parlament,“ uviedol vtedy Kollár.

Niet sa čo čudovať. Hlasovací systém Philips DCN používa parlament od roku 2003. Nielenže je technicky zastaraný, ale päť rokov po jeho inštalovaní v parlamente bola ukončená aj jeho výroba. „Nie je možnosť ho naďalej bezpečne udržiavať v bezporuchovom stave,“ uviedol vtedy tlačový odbor NR SR. Letná výmena hlasovacích zariadení však bola plánovaná už minulý rok.

O koľko miliónov vlastne ide?

Výmena nie je jednoduchá, keďže bolo potrebné naplánovať postupnú vymenu jednotlivých častí systému, ktorého súčasťou sú hlasovacie zariadenia, ale aj podsystém na sledovanie legislatívneho procesu, podsystém na výmenu jednotlivých dát či archivačný modul. Rekonštrukcia už začala pred pár týždňami a aj v dôsledku prác na výmene systému čelil parlamentný web výpadkom.

Foto: TASR, Pavel Neubauer 2010, hlasovacie zariadenie, parlament, NR SR, Philips DCN Na snímke z roku 2010 elektronické hlasovacie zariadenie Philips DCN.

„Vysúťažený je nový systém. Predpríprava sa už začala montovať, preto nám občas vypadne elektrina, web,“ povedal Kollár s tým, že sa pripravuje 20 kilometrov nových káblov. Technológia s novými displejmi sa má montovať na prelome augusta či septembra.

Finálna tretia etapa rekonštrukcie bude prebiehať od 1. júla do 1. septembra. „Dodržanie tohto termínu je podmienené ukončením ostatných prác a dodávok (napr. výmena elektrorozvodov, výmena a doplnenie počítačových sietí, realizácia obnovy zvukovej a obrazovej réžie, implementácia a sfunkčnenie informačného systému, systém sledovania legislatívnych procesov a ďalšie) v termínoch podľa uzatvorených zmlúv,“ uviedlo pre Pravdu tlačové oddelenie parlamentu.

„Verejné obstarávanie je už ukončené, celková hodnota zákazky j 1 601 452,50 eur bez DPH,“ uviedl NR SR v stanovisku. Suma s DPH je vyššia takmer o 200-tisíc. Sumy všetkých ostatných zmlúv uviedol denník Pravda aj s DPH, tak ako ich štandardne uvádza Centrály register zmlúv (CRZ).

Išlo o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby vytvorenia, dodanie a implementovania Informačného systému verejnej správy „Digitálny konferenčný systém“. Ten slúži primárne ako nástroj na riadenie schôdzí.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament Schôdza parlamentu

Suma je rozdelená do dvoch zmlúv. Obe Kancelária NR SR uzavrela po ukončení verejnej súťaže so spoločnosťou Nuaktiv s. r. o. ešte v novembri minulého roka. Prvá zmluva na dodávku softvérového diela je v hodnote milión 167-tisíc s DPH a druhá zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému v hodnote vyše 754-tisíc s DPH.

V centrálnom registri zmlúv má však kancelária uzavreté ďalšie zmluvy, ktoré sa týkajú rekonštrukčných prác. Jedna bola uzavretá s firmou A-studio s. r. o. a týka sa rekonštrukcie interiérov a technických rozvodov existujúcej réžie a technických rozvodov priľahlých priestorov rokovacej sály v budove NR SR, stavebných úprav, inštalácia kabeláže atď. v sume niečo vyše 560-tisíc eur s DPH.

Foto: TASR, Martin Baumann mimoriadna schôdza, február 2020, poslanci, parlament Na snímke poslanci SaS, OĽaNO a Most-Híd sa neprezentovali pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní o zavedení 13. dôchodku, ktoré poslanci schválili počas mimoriadnej 58. schôdze parlamentu SR 25. februára 2020.

Druhú zmluvu uzavrela NR SR s firmou AP Media, s. r. o. na dodávku zariadení audio a videotechniky s príslušenstvom v hodnote viac ako 990-tisíc eur s DPH. Firma má NR SR dodať zariadenie pre réžiu a podľa zákazky zverejnenej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ide o televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu. Obe zmluvy boli uzavreté v marci tohto roka s tým, že verejná súťaž bola vyhlásená v polovici decembra minulého roka.

V registri sú okrem toho aj dve zmluvy z júla minulého roka. Obe zmluvy podľa ÚVO vyhrala firma DATALAN, a.s. Prvá zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému bola v hodnote milión 755-tisíc a druhá, ktorej predmetom bola tiež dodávka softvérového diela, bola uzatvorená v hodnote milión 180-tisíc eur. Pri oboch bola verejná súťaž vypísaná vo februári a uzatvorené boli v júli 2022.

Národnú radu sme požiadali o odpoveď na to, o aké zmluvy konkrétne ide a na akú rekonštrukciu boli alebo budú peniaze použité. Kollár ešte minulý rok uviedol, že celková rekonštrukcia parlamentu a výmena zariadení by mohla stáť okolo 20 miliónov eur.

Okrem toho 1. júna vstúpila do platnosti rámcová dohoda o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou vo výške takmer 475-tisíc eur a dve zmluvy na dodanie a implementáciu informačného systému elektronickej registrácie. Jedna vo výške takmer 150-tisíc a druhá 554-tisíc.

Hlasovanie rukami a na lúke

Problémy so zariadením určite nespôsobil len Halák, poslanci sa pri hlasovaniach v parlamente pravidelne sťažujú na nefunkčnosť hlasovacieho zariadenia už niekoľko rokov a toto volebné obdobie nie je výnimkou. V parlamente sa sťažoval aj poslanec György Gyimesi. Šéf parlamentu Kollár im totiž odporučil, aby si kartičky „pošúchali“.

Foto: NR SR NR SR, pravidlá, hlasovanie rukami Pravidlá hlasovania rukami

„Je to bizár, ale treba si ich pošúchať,“ odkázal v pléne ešte minulý rok v októbri poslancom, ktorým nefungovalo hlasovanie. „Pani poslankyňa Cigániková navrhuje o zadok, ale pokojne môžete aj o nohavice,“ uviedol. Kollár sa pravidelne pred hlasovaním uisťuje, či každému poslancovi karta funguje.

„My si tu robíme srandu, že si máme šúchať kartičky. Je nás dokopy päť a pol v koalícii a vy sa neviete postarať o to, že by tieto zariadenia fungovali. Treba ich vymeniť. Hovoríme o tom už dva roky,“ sťažoval sa vtedy Gyimesi. Kollár poslanom OĽaNO minulý rok v septembri adresoval výzvu, že zariadenia rád vymení, preto majú Igora Matoviča, ktorý bol v tom čase ministrom financií, požiadať o finančné zdroje pre NR SR.

Matovič reagoval, že už v máji vyčlenili pre NR SR prostriedky vo výške 1,27 milióna eur na zabezpečenie „digitálneho konferenčného systému“. Keďže podľa NR SR bude stáť rekonštrukcia zatiaľ 1,6 milión, už teraz je jasné, že vtedy vyčlenený balík by nestačil. „Vypli sme kúrenie, takže asi ťažko dostanem 15 – 20 miliónov na kartičky,“ povedal vtedy Kollár.

Kvôli rekonštrukcii by sa podľa Kollára riadna schôdza nedala technicky zvládnuť. V prípade zvolania mimoriadnej schôdza počas prebiehajúcej rekonštrukcie by podľa šéfa parlamentu hlasovanie nemalo byť problém. Kollár dodal, že pri jednom či dvoch bodoch programu sa dá hlasovať aj rukami.

Foto: TASR hlasovacie zariadenie, parlament, NR SR, 2022 Elektronické hlasovacie zariadenie na snímke zo schôdze z 8. novembra 2022

V roku 2004 tento náhradný plán vytiahol vtedajší predseda parlamentu za KDH Pavol Hrušovský. Skrutátori však mali problém aj so spočítaním toho, koľko poslancov je v sále, nie to ešte so sčítaním výsledku hlasovania. O dvoch návrhoch sa tak hlasovalo dve hodiny.

Líder OĽaNO chcel už teraz zvolať mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa malo hlasovať o viac ako 40 bodoch. Je vo hviezdach, ako by to poslanci zvládli v prípade niekoľkých desiatok bodov. Matovičov pokus o zvolanie schôdze nevyšiel, no už teraz je viac než jasné, že mimoriadne schôdze v lete budú. Dôvodom by mali byť hlasovania o bodoch, ktoré prejdú druhým čítaním. Medzi stranami však musí byť dohoda, čo je v dnešných dňoch ťažké.

Jednu má v pláne aj strana Smer, a to kvôli delegácii, ktorá sa zúčastnila stretnutia v Bruseli. Rozoberali na nej hrozby hybridnej vojny a podľa lídra strany Roberta Fica mali opozíciu označiť za hybridnú hrozbu. Fico to považuje za škandál, exminister obrany a člen Demokratov Jaroslav Naď to označil za klamstvo.

Ak sa teda v lete bude konať mimoriadna schôdza, v prípade rekonštrukcie je podľa publicistu Juraja Hrabka plne v kompetencii predsedu parlamentu Kollára rozhodnúť, kde a v akom čase budú poslanci rokovať. Môže to byť v kinosále NR SR, v budove starej Národnej rady SR alebo aj niekde v kaštieli či na lúke.

„Faktom je, že ak 30 poslancov podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, predseda parlamentu ju musí zvolať. O jej ďalšom osude potom rozhodne hlasovaním väčšina poslancov. Ale v predvolebnej kampani ide primárne o to, aby sa o téme mimoriadnej schôdze hovorilo,“ uviedol.