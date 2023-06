Fico vyčíta Ódorovi, že rieši iba personálne zmeny. Líder Smeru v minulosti robil to isté

Fico: V septembri bude katastrofálna situácia Video Zdroj: TV Pravda

Líder strany Smer totiž súčasného premiéra skritizoval za to, že nevidí žiadne výsledky práce jeho kabinetu. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Ľudovíta Ódora do funkcie predsedu vlády pred troma týždňami, teda 15. mája.

„Otvorím si program vlády a tam nič. Výmena štátneho tajomníka, výmena veľvyslanca, predlženie výplaty na ubytovanie Ukrajinca, 150 vojakov na hraničné kontroly kvôli Globsecu. Čo robia, preboha,“ kritizoval Ódorov kabinet Fico.

Doplnil, že podľa neho situácia v krajine v septembri bude katastrofálna a úradnícka vláda s tým nevie nič urobiť. „Tá bezmocnosť pána Ódora bola očividná, keď som sa s ním rozprával,“ uzavrel líder Smeru.

Predseda Sasky Richard Sulík sa premiéra zastal. „To je veľmi nekorektne od Roberta Fica. Kope do vlády, že za tri týždne nestihli zabezpečiť, aby lietali pečené holuby. To je smiešne, čo on rozpráva. Ľudovít Ódor je veľmi rozvážny človek, skvelý ekonóm, ale ani on nedokáže zázraky. Lebo procesy trvajú,“ uviedol šéf liberálov.

Ako ďalej uviedol, je prirodzené, že premiér najprv vyrieši personálne zmeny na kľúčových pozíciách. „Ja by som kritizoval, keby to tak nebolo. Nech si zostaví tím, ktorý potrebuje a čím skôr. Lebo mu zostáva niečo vyše štyroch mesiacov,“ zhodnotil Sulík.

Sulík o Ódorovi: Je skvelý ekonóm, ale nedokáže zázraky Video Zdroj: TV Pravda

Na svoje vlády zabudol

Informácie z oficiálneho portálu vlády, kde sa zverejňujú programy rokovaní, svedčia o tom, že Ódorov kabinet počas prvých troch zasadnutí prerokoval celkom 50 návrhov. Menej ako polovica z nich sa týkala personálnych zmien. Celkom vláda schválila 22 návrhov súvisiacich s odvolaním alebo vymenovaním štátnych tajomníkov na ministerstvách a ďalších vysokopostavených zamestnancov.

„Je prirodzené, že v časovo limitovanom období tejto vlády potrebuje mať minister okolo seba ľudí, na ktorých sa môže plne spoľahnúť, ktorých pozná a stopercentne im dôveruje,“ vysvetľoval v máji Ľudovít Ódor.

Čítajte viac Matovič predstavil Ódorovi svoje požiadavky. Vládu podporí, ak premiér vybaví schválenie jeho atómovky

Dáta z vládneho portálu zároveň ukazujú, že Robert Fico na poste šéfa vlády postupoval rovnako. Keď prebral moc po páde kabinetu Ivety Radičovej v apríli 2012, program prvých troch rokovaní bol zostavený väčšinou z návrhov o personálnych zmenách na jednotlivých rezortoch. Na prvom rokovaní bolo tejto téme venovaných 14 z 15 bodov programu. Na druhom a treťom zasadnutí sa personálnych otázok týkalo 26 z 34 prero­kovaných návrhov.

Podobný vývoj bol aj pri nástupe tretej vlády Smeru v roku 2016. Pod vedením vtedajšieho premiéra Fica kabinet najprv riešil otázky súvisiace s programovým vyhlásením vlády a personálnym obsadením vysokých postov na rezortoch. Na prvých troch schôdzach vláda rokovala celkom o 26 návrhoch, z ktorých 18 bolo o vymenovaní a odvolávaní štátnych tajomníkov či iných vysokopostavených úradníkov.