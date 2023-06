Štát preveruje tri firmy za predaj diplomoviek. Pokuty budú pre ich biznis likvidačné

Na biznis s kupčením diplomových prác ministerstvo upozornila Nadácia Zastavme korupciu. Potvrdil to aj generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl rezortu školstva Marcel Vysocký. Pre Pravdu priblížil, že celkovo dostali podnety na päť firiem, no po prešetrení informácii sa pod ministerský dohľad dostali iba tri. “V prípade, že sa potvrdí spáchanie právneho deliktu, na úrovni ministerstva dôjde k rozhodnutiu, ktorým im udelia pokutu 10 až 50-tisíc eur,” uviedol.

Matovič a diplomovka Video Zdroj: TV Pravda

Rozbehnúť previerky umožnila zmena legislatívy. Vlani sa totiž v zákone o vysokých školách ukotvil pojem akademický podvod. Takto sa definujú situácie, pri ktorých študent predkladá záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej činnosti, ale niekoho iného. Sankcie za takéto podvody sa vzťahujú na firmy a osoby, ktoré sa podieľajú na písaní či propagácii predaja záverečných prác.

Ak by vysoká škola odhalila akademický podvod pri záverečnej práci, problém hrozí aj študentovi, ktorý ju predložil. “Je to vo forme disciplinárneho priestupku. V prípade preukázania porušenia zo strany študenta môže dôjsť až k odňatiu titulu alebo ukončeniu štúdia,” povedal pre Pravdu Vysocký z ministerstva školstva.

Aké tresty za plagiátorstvo akademických prác sú podľa vás najúčinnejšie? Som za odobratie titulov preukázaným plagiátorom Som za likvidačné pokuty pre firmy, ktoré služby ponúkajú Som za pokuty pre študentov, ktorí získali titul podvodom Aktuálny stav je dostatočný Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Som za odobratie titulov preukázaným plagiátorom 78,4% Som za likvidačné pokuty pre firmy, ktoré služby ponúkajú 11,4% Som za pokuty pre študentov, ktorí získali titul podvodom 6,7% Aktuálny stav je dostatočný 3,6%

Čítajte viac Politológ: Premiéra treba vnímať ako plagiátora s tým, čo k tomu patrí

Tiež priblížil, že rezort školstva neprešetroval to, kto sa podieľa na vypracovaní záverečných prác. Dodal, že správne konanie stále prebieha a voči výsledku rozhodnutia je možné sa odvolať. “Ak bude potom prijaté rozhodnutie, ktorého výsledkom môže, ale nemusí byť udelenie pokuty, tak následne má subjekt právo požiadať o rozklad, ktorému by sa potom v rámci ministerstva venovala rozkladná skupina. Potom sa už prípadom má zaoberať správny súd, to je posledná možná inštancia,” uviedol šéf sekcie vysokých škôl.

Ide o právo: Čo hrozí študentovi, ak ho usvedčia z plagiátorstva Video Zdroj: TV Pravda

Pokuty budú likvidačné

Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu v podcaste denníka SME priblížil, že pred dvoma rokmi ceny záverečných prác sa pohybovali okolo 9 eur za jednu strany. Teda ak by si študent chcel kúpiť bakalársku prácu, mal by za ňu zaplatiť okolo 300 eur, priemerná cena diplomovky by bolo okolo 500 eur. Konečna výška odmeny pre autora však závisí od témy a jej náročnosti.

Doplnil tiež, že firmy sa snažia svoju činnosť ukryť za nejasnými formuláciami. “Našli sme okolo 20 webov a firiem, ktoré ponúkajú predaj finálne napísaných záverečných prác. Často sa skrývajú za to, že ponúkajú iba študijné podklady. Ale medzi riadkami pochopíte, že ponúkajú finálne záverečné práce,” povedal v podcaste.

Čítajte viac Klobásy, alkohol aj „estekáčka“. Trizna nie je prvý úplatný pedagóg. Kolegov šokoval

Stanovená výška pokuty bude podľa neho pre biznisy so záverečnými prácami veľmi citeľná. “Pred dvoma rokmi sme pozerali na tržby tých firiem a v priemere sa pohybovali okolo 30 až 40-tisíc eur ročne,” uviedol. To znamená, že prípadná pokuta môže majiteľov týchto firiem pripraviť o príjmy za niekoľko rokov.

Podľa zistení Pravdy sa navyše v posledných rokoch biznis s kupčením záverečných prác finančne zredukoval. Informácie o finančných výsledkoch viacerých firiem, ktoré na svojich weboch ponúkajú záverečné práce na kľúč, naznačujú prudký pokles tržieb. Z verejne dostupných zdrojov preukázali vlani ročné tržby medzi 10 až 20-tisícami eur. Nepomohlo ani výrazné zvýšenie cien. Jedna z týchto firiem totiž za písanie jednej strany záverečnej práce vyžaduje viac ako 20 eur. Celá bakalárka by teda vyšla minimálne 600 eur, diplomovka najmenej 1000 eur.

Čítajte viac Plavčanovu vysokú školu preverovali policajti. Agentúra brala tisíce eur za kurzy potvrdené jeho podpisom

Inšpirovali sa škandálmi

Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu tiež zdôraznil, že presadenie akademického podvodu do zákona bolo potrebné aj vzhľadom na škandály v súvislosti so záverečnými prácami politikov. V roku 2020 sa totiž ukázalo, že hneď traja členovia vládnej koalície mali so samostatným písaním diplomovky problém.

Čítajte viac Čaputová už má návrh na odvolanie Kurilovskej. Akadémii sa kauzám vyhýbať nedarí

Vtedajší minister školstva Branislav Gröhling (SaS) mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca mala byť kompilátom s prvkami plagiátu. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) tiež v roku 2020 čelil podozreniam z plagiátorstva pri svojej diplomovej práci. Vysokoškolský titul magister mal Kollár dostať za prácu, v ktorej vykradol cudzie texty. Polícia rozbehla trestne stíhanie pre prečin porušovania autorského práva, neskôr ho však zastavila.

Šéf OĽANO Igor Matovič sa priamo priznal k tomu, že svoju diplomovú prácu nepísal sám. Od roku 2012 tvrdí, že jeho diplomovú prácu napísala sestra jeho kamaráta na dovolenke v Chorvátsku na základe jeho poznámok. Titulu magistra, ktorý získal s pochybnosťami, sa však nevzdal.