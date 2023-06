Palkovič prosí Pentu, aby nerobila negatívnu reklamu VšZP. Ani zdravotníkom by nemali platiť priveľa

Zatiaľ sa tak aspoň dohodli na zastavení negatívnej reklamy. „Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Bory sme na rokovaní vyzvali na okamžité zastavenie mediálneho tlaku a zastavenie šírenia klamlivých reklám a informácií, ktoré účelovo, no zbytočne vyvolávajú paniku medzi našimi poistencami a širokou verejnosťou,“ dodal generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Pôrody áno, ale len akútne

To, že nemocnica Bory k sebe do moderných priestorov stiahne lekárov a sestry, bolo jasné už osem rokov. Teda odkedy Penta Hospitals rozbehla stavbu. Dnes sa na ňu obracia štát s tým, že v Bratislavskom kraji kolabuje zdravotný systém, pretože Penta „kanibalizuje“ existujúce oddelenia.

Ani to, že finančná spoločnosť Penta otvorí nemocnicu v marci 2023, nebola žiadna utajovaná skutočnosť. No štát s nemocnicou v pripravovanom rozpočte nerátal a dnes nemá VšZP z čoho zazmluvniť u súkromníka ústavnú starostlivosť. Rezort zdravotníctva dostal až 20. mája rozhodnutie o zaradení nemocnice do siete nemocníc. Štát tak teraz hľadá peniaze na zazmluvnenie Borov, kým súkromné poisťovne zmluvy majú.

„Dnes má VšZP uzavretú zmluvu na špecializovanú ambulantnú starostlivosť,“ ozrejmil Palkovič, no minulý týždeň sa v nemocnici začala rozbiehať aj operatíva. „Momentálne spustená pôrodnica je otvorená aj pre poistenkyne VšZP. Nič nestojí v ceste, aby pôrody boli realizované v tomto zariadení,“ spresnil. No uhradenie sa nevzťahuje na plánované pôrody, len tie akútne. Ročne je v Bratislave zhruba deväťtisíc pôrodov, pričom v Boroch by malo podľa plánov Penta Hospitals rodiť asi 3,5-tisíca žien.

„Peniaze by mali sledovať cestu pacienta, nie byť naviazané na poskytovateľa. Dnešná situácia potvrdzuje, že Bratislava potrebuje kapacity nového pracoviska typu Bory,“ ozrejmil Tomáš Kráľ, manažér komunikácie nemocničnej siete Svet zdravia, ktorej sú Bory členom.

„Oveľa naliehavejšiu situáciu vnímame pri onkologických pacientoch, ktorých stav si vyžaduje operačný výkon a hospitalizáciu. Vysoké množstvo poistencov štátnej poisťovne vyhľadáva práve tento typ zdravotnej starostlivosti na Boroch, ale my im môžeme pomôcť iba s individuálnou žiadosťou o výnimku,“ ozrejmil Kráľ.

Ďalej má ministerstvo v pláne do konca júna zmapovať finančné možnosti VšZP a o týždeň by sa tak malo konať ďalšie stretnutie, kde štát povie, odkiaľ získa dostatočné množstvo finančných prostriedkov na zazmluvnenie nemocnice Bory.

Zatiaľ sa štát so súkromníkom dohodol na tom, že v mediálnom prostredí zložia zbrane a že sa nemocnica Bory nebude snažiť preplatiť zdravotný personál. „Dohodli sme sa na tom, že z jednej ani z druhej strany nebudú prebiehať klamlivé reklamy,“ spresnil Palkovič. Chce tak zamedziť dezinformáciám. V jednej z reklám prichádza do Nemocnice Bory pacient s akútnym zápalom slepého čreva. Potom, ako na recepcii zistia, že je poistencom VšZP, odmietnu ho prijať kvôli nezazmluvneniu chirurgických zákrokov. Palkovič podotkol, že takáto situácia by nenastala, pretože akútne zákroky sú aj v Nemocnici Bory hradené pre klientov všetkých zdravotných poisťovní. Prestať by mali nezhody aj odkazy cez médiá medzi Nemocnicou Bory a VšZP. Nemocnica Bory tvrdila, že VŠZP diskriminuje svojich poistencov a poukazovala na šikanu. Poisťovňa zasa kontrovala, že Nemocnica Bory vie poskytnúť zdravotnú starostlivosť len na „úrovni mestskej polikliniky“.

Generálny riaditeľ VšZP Strapko potvrdil, že ďalšie žiadosti o rozšírenie zmluvnej zdravotnej starostlivosti sa budú postupne prehodnocovať. „Nie však pod vplyvom mediálneho tlaku, ale v závislosti od naplnenosti siete v Bratislave a na základe potrieb ďalších regiónov, aby sa poistencom z iných miest neznižovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti v dôsledku presunu lekárov do Nemocnice Bory,“ vyhlásil.

Kanibalizácia štátnych nemocníc

Súkromná Nemocnica Bory v personálnych otázkach zápasí s rovnakými problémami ako štát. Lekárov a sestier je nedostatok a otvorením nového pracoviska noví zázračne neprídu. „Personálu je nedostatok a je preplatený. Túto skutočnosť zastavujeme,“ vyhlásil Palkovič. Za lepšími pracovnými podmienkami, modernými postupmi a v neposlednom rade vyšším platom sa rozhodli štátne nemocnice opustiť mnohí zdravotníci. Paradoxom je, že štát ani len netuší, koľko z nich odišlo do súkromnej Nemocnice Bory.

„Sú lekári, ktorí sa presúvajú zo Skalice, Galanty či iných miest v Bratislave do súkromnej nemocnice,“ zhodnotil Palkovič a tento presun chce po novom zanalyzovať. Vedenie rezortu chce diskutovať aj o tom, odkiaľ lekári presne prišli a čo do nemocnice prinesú.

Strapko zdôraznil, že sa nemôže stať, že by vypadla nejaká odbornosť v regiónoch. No nedostatok personálu dobehol aj hlavné mesto. UNB v minulosti neskrývala obavu, že po otvorení nemocnice Bory im odíde väčšina personálu. „Hromadný odliv personálu sme nezaznamenali, prevádzka pracovísk je zabezpečená, aj keď v niektorých situáciách zaznamenávame komplikovanejší stav,“ priznal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.

Nechcel však povedať, aký kľúčový personál zo štátnej univerzitnej nemocnice odišiel do nemocnice Bory. Nechcel ani dopredu povedať, ktoré oddelenia sa budú vzhľadom na nedostatok zdravotníkov zatvárať ako prvé.

„Nebudeme situáciu komunikovať ani hodnotiť. UNB súkromnú nemocnicu nepotrebuje, ale súkromná potrebuje UNB. UNB bude vždy koncovou nemocnicou, nech sa otvorí akákoľvek nemocnica v BSK,“ zdôraznil. Dodal, že nemocnica na Mickiewicovej ulici oslávila 155. výročie. Priznal však, že personálnu situáciu do budúcna podľa neho nevyriešia ani mimoriadne príplatky.