Hrozí Smeru vylúčenie z frakcie európskych socialistov? Podľa europoslanca Bilčíka príde k ráznej reakcii Bruselu

Zasahovanie tretích krajín do volieb v Európe sa deje dlhodobo. Od invázie Ruska na Ukrajinu sa však snahy výrazne zintenzívnili. V slovenskej politike to minulý týždeň žilo obvineniami z úst exministra obrany Jaroslava Naďa o snahe Ruska ovplyvniť voľby v prospech Smeru.

„Žiaľ, to čo dnes robí Robert Fico je niečo, čo sa veľmi podobá na kohokoľvek, kto by chcel robiť dobrú robotu ako ruský agent, ktorý šíri propagandu z Kremľa,“ hovorí v podcaste denníka Pravda europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý je členom frakcie európskych ľudovcov, svojho času zvolený za stranu Spolu. Dnes pôsobí aj v predsedníctve strany Demokrati.

Podľa neho sa treba pozrieť na spôsob, akým sú financované kampane, politické strany, rôzne nadácie a mimovládne organizácie, ale aj mediálne domy, respektíve mediálni hráči, ktorí môžu byť súčasťou snáh tretích krajín našu spoločnosť výrazným spôsobom zneistiť a rozdeliť. "Tým pádom potom aj ovplyvniť volebný výsledok a podkopať demokratické inštitúcie,“ hovorí Bilčík.

Za zasahovanie do vnútornej demokratickej suverenity krajiny by však bolo možné vnímať aj informácie, s ktorými prišiel Fico v súvislosti s údajnými výrokmi o potrebe intervencie orgánov EÚ a NATO voči domácej politickej opozícii. „To, čo povedal Robert Fico je jedna bohapustá lož. Zhodou okolností to bol seminár, kde sa veľmi intenzívne diskutovalo aj o tom, akým spôsobom bývalá vláda na Slovensku pomáhala ešte viac rozdeľovať spoločnosť. Takže bol veľmi kritický aj k predstaviteľom poslednej vlády,“ opisuje Bilčík.

„Naozaj nikto nemusí chodiť do Bruselu, a Robert Fico už vôbec nie, vysvetľovať kto je. Všetci veľmi dobre vedia, akým spôsobom na Slovensku komunikuje. Všetci to majú zmapované,“ opisuje europoslanec a dodáva, že Smer to má čo sa týka členstva vo frakcii európskych socialistov pravdepodobne čoskoro zrátané.

„Dnes to trápi aj samotných európskych socialistov, ktorí diskutujú o tom, že takýto človek nemá čo robiť v ich politickej rodine. Robert Fico konzistentne komunikuje a robí také kroky, ktoré nemajú nič spoločné so sociálnou demokraciou v EÚ. Aj šéfka frakcie európskych socialistov otvorene hovorí o tom, že sa budú vážne zaoberať témou fungovania Smeru a jeho zástupcov v ich frakcii,“ avizuje Bilčík.

Hlavný politický odkaz správy o zasahovaní Ruska do volieb, za ktorú je Bilčík spoluzodpovedný, je zaviesť do európskych inštitúcii kultúru bezpečnosti. „Demokracia sa jednoducho musí chrániť. Musíme nájsť spôsob, ako budeme voči takýmto vplyvom odolnejší.“

"Hoci to nikto oficiálne nepotvrdil, nikto to ani nevyvrátil. Keď človek dlhodobo pozoruje niektorých politických hráčov na našej politickej scéne, najmä bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica, akým spôsobom komunikuje a systematicky živí lživé dezinformačné správy, ktoré v mnohom kopírujú posolstvá z Kremľa a Putinovho režimu, tak si myslím, že to nie je niečo, čo by nás malo prekvapiť. Musí nás to však dať do pozoru, pretože zo znamená, že už dnes je tu podstatný vplyv na priebeh predvolebnej kampane na Slovensku,“ hovorí europoslanec Bilčík.

V únii je od vlani schválený zákon o digitálnych službách, ktorý zaväzuje online platformy a sociálne siete, aby účinne bojovali proti šíreniu dezinformácii a hoaxov. „Neznamená to, že ideme cenzurovať, alebo mazať nejaký obsah. Ale pokiaľ sa nejaký škodlivý, propagandistický a klamlivý obsah šíri, cieľom je to spomaliť alebo zastaviť.“ hovorí Bilčík s tým, že k takému správaniu nabáda sociálne siete už Európsky kódex pre boj s dezinformáciami. Po vstupe zákona o digitálnych službách do platnosti však už bude právne záväzný.

„Budú musieť (sociálne siete, pozn.red.) otvoriť svoju pomyselnú čiernu skrinku vnútorného fungovania. Zriaďujeme aj algoritmické centrum v Španielsku, ktoré bude skúmať algoritmy sociálnych sietí,“ vysvetľuje europoslanec. V plnej miere bude tento európsky akt platný od budúceho roka, ale väčšina opatrení bude uplatňovaných už koncom tohto roka.

Téma dezinformácii a ohrozenia demokracie je podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka dôležitejšia ako sa môže javiť. „To nie sú len nejaké rečičky, čo polici šíria. Môžu zabíjať. Tak, ako sme to videli v počas pandémie v súvislosti s ľuďmi, ktorí uverili hoaxom o očkovaní. Videli sme to aj v USA, keď exprezident Trump neuznal svoju porážku, dav ľudí zaútočil na kongres a niektorí pri tom tragicky zahynuli,“ vymenúva Bilčík.

Akými ďalšími opatreniami ide únia bojovať voči dezinformáciám a vplyvu zahraničných mocností? Prečo a kedy by mohli vylúčiť Smer z frakcie európskych socialistov? Ako vníma europoslanec Bilčík, ktorý je aj v predsedníctve strany Demokrati, kritiku voči expremiérovi Eduardovi Hegerovi, že je slabý líder? Kedy a za akých okolností odstúpia Demokrati z volebného zápasu? Vypočujte si v podcaste denníka Pravda.

