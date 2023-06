Vyhlásenie lídrov štátov B9: Chceme väčší, viacročný a komplexný balík podpory Ukrajiny

V spoločnom vyhlásení to uviedli vrcholní politici krajín východného krídla NATO, ktorí sa v utorok zišli na spoločnom rokovaní v Bratislave.

„Naším cieľom je väčší, viacročný a komplexný balík podpory pre Ukrajinu,“ píše sa vo vyhlásení prezidentov takzvanej bukurešťskej deviatky (B9), ktoré poskytla slovenská prezidentská kancelária. Krajiny podľa dokumentu chcú Kyjevu pomôcť posilniť obranyschopnosť, okrem iného aj zavádzaním aliančných štandardov a zvyšovaním schopností ukrajinskej armády spolupracovať s ozbrojenými silami členských krajín NATO.

Samit prezidentov Bukureštskej deviatky Video

Štátnici za opodstatnenú označili iniciatívu na vytvorenie spoločného analytického, výcvikového a vzdelávacieho centra s Ukrajinou, ktoré bude sídliť v Poľsku. S ohľadom na ruskú agresiu sľúbili tiež ďalšie pokračovanie podpory smerujúcej k zmierňovaniu humanitárnej katastrofy.

Čítajte viac Čaputová hostí Stoltenberga. Na samite B9 a NATO vyzvala na podporu Ukrajiny

Vrcholní politici krajín B9 podporili snahy Ukrajiny o integráciu do euroatlantických štruktúr. „V tejto súvislosti očakávame, že vo Vilniuse zvýšime politické vzťahy s Ukrajinou na novú úroveň a bude spustený nový politický formát, ktorý privedie Ukrajinu k členstvu v aliancii vtedy, keď to podmienky dovolia,“ píše sa vo vyhlásení. Niektorí prezidenti po rokovaní povedali, že Ukrajina by mala vstúpiť do NATO po skončení terajšieho konfliktu s Ruskom.

Čaputová: Pokračujúca podpora pre Ukrajinu nás približuje k mieru Video

K účastníkom stretnutia prostredníctvom videoprenosu prehovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neho je dôležité, aby sa Ukrajina stala členom NATO a mala by preto dostať pozvánku na vstup. O členstvo v aliancii Kyjev veľmi stojí a formálne oň požiadal vlani v septembri. NATO, stojace na princípe, že útok na jedného člena je vlastne útokom na všetky krajiny bloku, sa však podľa viacerých členských štátov nemôže rozšíriť o krajinu, ktorá je aktuálne vo vojnovom stave.

Hostiteľka schôdzky, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, po rokovaní novinárom povedala, že zničenie Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny je ďalším príkladom brutality ruskej agresie v susednej krajine. "Prioritou pre nás všetkých je mier v Európe. Najväčším ohrozením je ruská agresia u nášho východného suseda,“ vyhlásila. Podobne ako jej lotyšský kolega Egils Levits sa vyslovila za posilnenie protivzdušnej obrany na východnom krídle NATO.

Tiež poľský prezident Andrzej Duda odsúdil Rusko v súvislosti s vyhodením Kachovskej priehrady do vzduchu. „Je to ďalšia tragédia, ktorú Rusi Ukrajine spôsobili. Rusko musí zaplatiť za to, čo urobilo,“ uviedol. Moskva naopak tvrdí, že vodné dielo zničilo ukrajinské ostreľovanie.

Maďarská prezidentka Katalin Nováková ruský postup na Ukrajine odsúdila. Povedala, že Ukrajina má legitímne právo na sebaurčenie a že je potrebné udržiavať perspektívu členstva Ukrajiny v NATO. Maďarsko na rozdiel od mnohých ďalších krajín odmieta vojenskú pomoc Kyjevu a vláda premiéra Viktora Orbána sa snaží na európskej úrovni blokovať niektoré protiruské sankcie.

Prezidenti vo vyhlásení tiež vyjadrili nádej, že Čína v súvislosti s vojnou na Ukrajine bude postupovať zodpovedne v pozícii stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. „Akékoľvek poskytnutie smrtiacej pomoci ruskému agresorovi zo strany Číny by bolo neprijateľné a len by predĺžilo trvanie konfliktu a prehĺbilo globálnu nestabilitu,“ uviedli zástupcovia krajín.

Rovnako vyzvali Rusko, aby zastavilo všetky vojenské aktivity a bezpodmienečne stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny. Odsúdili tiež Bielorusko za to, že pomáha ruskej agresii, a vyslovili sa za vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sú v konflikte na Ukrajine zodpovední za agresiu, krutosť a vojnové zločiny.

Prezidenti vyjadrili presvedčenie, že prísľub investícií vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu do obrany sa na summite NATO stane základom a nie stropom. Vyjadrili tiež plnú podporu Švédsku, aby sa onedlho stalo plnohodnotným členom NATO; vstup Švédska do aliancie ešte neschválilo Maďarsko a Turecko.

Členmi zoskupenia B9, ktoré vzniklo v roku 2015, sú okrem Česka, Maďarska a Slovenska, tiež Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko.