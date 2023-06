Slosiarik: Smeru vojna na Ukrajine v preferenciách nepomohla

Nebola to ruská agresia na Ukrajine, ktorá pomohla Smeru dostať sa na vrchol prieskumov. Podľa riaditeľa agentúry Focus Martina Slosiarika je súčasný stav preferencií skôr dôsledkom faktorov, teda tých, ktoré pramenia zvnútra krajiny, než tých spoza slovenských hraníc. „Dôvodom tohto stavu je skôr to, ako pôvodné koaličné strany riadili krajinu a spôsob, akým komunikovali medzi sebou aj smerom k voličom,“ ozrejmil.

Ako vnímate, že na popredných miestach sa držia progresívci, extrémisti a ľavica, ktorá prezentuje vlastný názor na dôvody vojny na Ukrajine?

Tu treba povedať, že vojna na Ukrajine nie je príčinou toho, že na prvých miestach preferenčného rebríčka je Smer a Hlas. Ak sa pozrieme na preferencie z februára či januára 2022, čiže ešte z obdobia pred inváziou, tak na prvých dvoch miestach boli práve tieto dve strany, i keď v obrátenom poradí. Ale už vtedy bol rozdiel medzi nimi len niekoľko percentuálnych bodov. Dôvodom tohto stavu je skôr to, ako pôvodné koaličné strany riadili krajinu a spôsob, akým komunikovali medzi sebou aj smerom k voličom. Vzostup PS je priamoúmerný poklesu SaS. Čiže súčasný stav preferencií je skôr dôsledkom endogénnych faktorov, teda tých, ktoré pramenia zvnútra krajiny, než tých spoza našich hraníc.

Štyri mesiace pred voľbami nedochádza k žiadnym dramatickým pohybom voličských nálad – kedy môžeme očakávať, že sa preferencie rozhýbu? Čo ich môže ovplyvniť?

Ono skutočne k zmenám v preferenciách nedochádza za štandardných okolností skokovo. Skokovo, teda o niekoľko percentuálnych bodov, sa preferencie zvyknú zmeniť v nejakých špecifických prípadoch, ako je napríklad závažná spoločenská či politická udalosť ako napríklad vražda novinára Jána Kuciaka, pád vlády a podobne alebo napr. odchod výrazného politika zo strany, ktorý si založí vlastnú stranu. Očakávam, že preferencie sa začnú výraznejšie hýbať až po lete a to aj vplyvom vrcholiacej predvolebnej kampane, televíznych politických duelov či odhalení, ktoré budú mať za cieľ zdiskreditovať stranu či konkrétneho politika.

Kým spájajúca SNS rastie, menším stredopravým stranám sa parlament vzďaľuje. Dokážu podľa vás Demokrati predbehnúť SNS?

Myslím si, že bez toho, aby vznikla dohoda o spojení viacerých strán na a pod hranicou zvoliteľnosti, to bude veľmi ťažké. Myslím si, že váhajúci voliči v stredopravej časti politického spektra sa nakoniec priklonia k jednej konkrétnej strane, ale to ukáže až celková dynamika v priebehu septembra, ktorá to bude.