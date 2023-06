Šimko žehlil Mikulcov rest. Primátor pobúrených Malaciek sa dočkal prvých odpovedí o utečeneckom centre

Říha zverejnil informácie o chystanom zámere ešte v prvej polovici mája. V areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách sa malo podľa jeho slov bez vedomia samosprávy pripravovať centrum pre utečencov, ktorí o azyl na Slovensku nemajú záujem a štát ich nedokáže vrátiť do domovských krajín.

„Minister Roman Mikulec mal podpísať pred svojím odchodom kontingenčný plán a na jeho pokyn sme počas príprav ani nemali byť informovaní, čo považujem za absolútne neprípustné,“ napísal v máji na Facebooku. Říha hovorí, že ľudia, ktorí utekajú pred bombardovaním, ako napríklad matky s deťmi, majú však dvere otvorené. Kontingenčný plán žiada zverejniť.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) oponuje, že nešlo o hotovú vec. V reakcii uviedlo, že malo ísť iba o preventívny plán v prípravnej fáze pre prípad, že by Slovensko čelilo zvýšenému náporu tranzitných migrantov. Potvrdilo, že takéto centrum by bolo iba v Malackách. Finálnu verziu plánu by podľa hovorkyne MV SR Zuzany Eliášovej vedeniu mesta poskytli.

Riaditeľka Ligy za ľudské práva Miroslava Mittelmannová hovorí, že je lepšie riešiť a prijať opatrenia skôr, ako ich neprijať a nechať, aby sa na území hromadili ľudia, ktorí by mohli napríklad prespávať na železničných staniciach či na lavičkách v parkoch. Zdvihnutým prstom pre Slovensko bola vlaňajšia situácia v Kútoch.

Aj prílev ľudí z Ukrajiny po februári 2022 zasiahol Slovensko nepripravené. „Teraz sa tieto plány tvoria práve na ten účel, aby sme to ako krajina zvládli, aby sme mali presne dané postupy a aby sme vedeli, kde má kto svoju rolu. Je to nepopulárna téma, ale zároveň vidíme, že sa jej ministerstvo venuje,“ pripomenula riaditeľka mimovládnej organizácie.

Obyvatelia s centrom nesúhlasia

V meste sa medzitým sformovala iniciatíva obyvateľov Za bezpečné Malacky, ktorá požiadala na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva o slovo. Podporila nesúhlasné stanovisko mesta so zriadením centra a ponúkla účasť na demonštráciách, pomoc s petíciou, ale aj pri organizovaní zhromaždení. Samospráve zároveň adresovala dve požiadavky.

Skupina obyvateľov sa združuje aj na sociálnych sieťach, kde si vymieňa informácie s obyvateľmi iných miest, v ktorých evidujú pohyb utečencov. Kolujú v nej napríklad aj články z dezinformačných médií, či pozvánka na stretnutie, okrem iných, aj so Štefanom Harabinom.

Na predídenie akejkoľvek paniky či nenávisti je podľa nej potrebná komunikačná stratégia mesta a štátu. „Téma migrácie je väčšinou spájaná so šírením dezinformácií a strachu. Je dôležité myslieť na to vopred, pretože aj teraz sme svedkami, že sa šíri panika, pritom je to pripravené na to, aby sa kontrolovala migrácia, aby sme presne vedeli, koho máme na území, a aby sme rešpektovali záväzky Slovenskej republiky,“ uviedla Mittelmannová.

Čítajte viac Primátor Malaciek tvrdí, že ministerstvo vnútra chce v meste kemp pre nelegálnych migrantov

Říha nevylúčil, že postup MV SR môže vytvoriť pôdu na to, aby sa utečeneckej témy chytili pred voľbami aj politické strany. Korektná komunikácia by podľa neho zamedzila zbytočným vášňam.

Primátor požiadal o vysvetlenie Mikulcovho nástupcu a člena úradníckej vlády Ivana Šimka. U nového šéfa rezortu najskôr nepochodil. Obrátiť sa mal na generálnu riaditeľku sekcie krízového riadenia. Trval však na tom, že o humanitárnom centre, ktorého vznik sa mal kreovať poza jeho chrbát, má hovoriť primárne s najvyšším predstaviteľom rezortu. Říha pre Pravdu potvrdil, že so Šimkom sa mu napokon podarilo stretnúť. Viac sa dozviete vo videu nižšie.

Video Primátor mesta Malacky Juraj Říha / Zdroj: TV Pravda

Pred časom ste medializovali, že exminister vnútra Roman Mikulec pred svojím odchodom podpísal prípravu humanitárneho centra v Malackách bez vášho vedomia. Na prvýkrát sa vám nepodarilo získať vysvetlenie ani od jeho nástupcu Ivana Šimka. Stretli ste sa odvtedy s novým ministrom?

Veľmi si vážim, že nový minister vnútra Ivan Šimko ma nakoniec prijal. Vnímam to ako prvé stretnutie neformálneho charakteru. Bolo veľmi dôležité vysvetliť si oba pohľady. Ministrovi som tlmočil náš zásadný nesúhlas s umiestnením humanitárneho centra v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ) v Malackách na Továrenskej ulici.

Zároveň som ho poprosil, ak je na to priestor, aby korigoval rozhodnutie svojho predchodcu. Viac z tohto rozhovoru nebudem vynášať. Myslím si, že budú nadväzovať ďalšie kroky aj pracovné stretnutia, aby ministerstvo vysvetlilo Malačanom aj vedeniu samosprávy, čo konkrétne zamýšľa. Doteraz totiž nepoznáme podpísaný kontingenčný plán. Požiadal som ministra, aby MV SR zverejnilo plán, aby sme sa s ním mohli oboznámiť a ďalej formulovali svoje postoje.

Je dôležité v tejto téme upokojiť vášne. Myslím si, že aj samotný minister uzná, že MV SR malo komunikovať vopred a nemalo nechať dôjsť túto situáciu až do podoby rôznych konšpiračných teórií.

Neobávate sa, že vznikne v meste panika?

Mojou prvoradou úlohou bolo informovať verejnosť a medializovať, že sa takéto niečo chystá. Odmietol som hneď v úvode, aby bol zámer s takýmito dôsledkami na život mesta utajený. Toto nezakryje nikto. Bol vydaný pokyn, aby malacká samospráva informovaná nebola.

Myslím si, že MV SR by malo v tejto chvíli prerušiť akékoľvek prípravné práce, zverejniť to, čo má, a v prvom rade, osloviť nás a komunikovať. Chceme hovoriť o naplnení a účele zariadenia do budúcnosti. Je to veľké územie, ktoré sa nachádza v našom zastavanom území. Určite nie spôsobom, že sem teraz navozíme nelegálnych migrantov, ktorí koniec koncov ani nežiadajú Slovenskú republiku o azyl.

Na poslednom májovom zastupiteľstve vystúpil zástupca obyvateľov z iniciatívy Za bezpečné Malacky, ktorí vám ponúkli pomoc vo verejnom vyjadrení odmietavého stanoviska. Ako plánujete naložiť s ich ponukou?

Zobral som ju v tejto chvíli na vedomie. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva som sa vyjadril, že v prvom rade je potrebné komunikovať zásadný nesúhlas ministrovi – to som už urobil. Teraz v ďalších krokoch budem očakávať, aby MV SR prišlo a vysvetlilo, čo sa tu vôbec malo chystať. Budeme hľadať všetky spôsoby – už nejaké pripravené máme – na to, aby sme takýto zámer v Malackách úplne zastavili.

Evidujete zo strany občanov, že by už pripravili konkrétne kroky?

Myslím, že v danej chvíli je to v rukách samosprávy. Aj z iných miest vidíme, že ak neuchopí niekto myšlienku komunikačne správne, vznikne priestor na rôzne konšpirácie, rôzne politické strany sa potom na tom priživujú. V prvom rade musí byť debata za stolom. MV SR musíme preukázať, že areál v Malackách bol zriadený na úplne iný účel.

Má samospráva vôbec kompetencie na to, aby zakázala vznik humanitárneho centra?

Už len samotný zámer, ktorý MV SR v utajenom režime začalo pripravovať, je podľa môjho názoru nesprávny. Na Slovensku predsa máme účelové zariadenia, ktoré sú na to zriadené. Hovoríme o detenčných zariadeniach, ktoré sú pod Úradom hraničnej a cudzineckej polície, máme detenčné zariadenia, ktoré sú priamo pod migračným úradom. Podľa mojich informácií sú na ten počet, ktorý by Slovensko eventuálne potrebovalo, dostatočné.

Vnímam, že MV SR môže argumentovať, že je lepšie, ak niekde navozíme osoby, ktoré zadržíme na hranici, ale musíme sa pýtať, prečo k tomu vôbec dochádza?

Nemôžem súhlasiť s tým, aby cielene zozbierali osoby, doviezli ich na jedno sústredené miesto a nezabezpečili im zdravotnú starostlivosť. Necháme to na charitu, ako sme to videli pri hraniciach v Kútoch? Popiera to racio. Mám pocit, že sa k tejto veci nestaviame koncepčne. Myslím si, že toto nie je správna cesta.

Aké kroky by ste zvažovali, ak by predsa len proti vôli občanov a samosprávy došlo k výstavbe humanitárneho centra?

Už len to, že niekto sa rozhodne realizovať zámer bez vedomia samosprávy a obyvateľov je chybné. Nemôžeme niekde cielene navoziť ľudí a niečo postaviť.

Ak nepríde k prehodnoteniu tohto zámeru, nebude zastavený a nebudú využité vlastné kapacity, tak sa budeme pýtať, či má mať takýto tábor stavebné povolenie, či má ísť do územného konania, a kto je povoľujúcim orgánom? Bude to mesto Malacky, ktoré nebolo informované, že takéto niečo na území mesta má byť? Je takýto zámer v súlade s územným plánom mesta, tak ako si to MV SR predstavuje? Sú to teoretické otázky, pretože žiadna samospráva na Slovensku sa nestretla s tým, že by žalovala štát. Ja si to predstaviť viem. Máme pripravené kroky a podania, čakám teraz na ďalšie kroky MV SR.