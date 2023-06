Hrozí, že nebudú cestovné pasy? Rezort vnútra sa dva roky snažil zaobstarať čistopisy, za úspešný pokus môže dostať pokutu

Ministerstvo vnútra vlani v októbri bez súťaže zadalo zákazku za 6,2 milióna eur (bez DPH) holandskej firme Idemia The Netherlands. Ak by zákazku nezadalo bez súťaže, už vlani v decembri by Slovensku hrozil kolaps pri vybavovaní dôležitých dokladov pre občanov. Štát by si nemal od koho objednať ich vyhotovenie.

Ministerstvo v podkladoch poukázalo na časovú tieseň, ktorú spôsobila mimoriadna situácia. Kontrolóri postup spochybnili a na vlastný podnet začali preverovať tender. Koncom mája rozhodli, že rezort nemal dôvod na zadanie zákazky v priamom rokovacom konaní a tým porušil zákon. ÚVO v tejto súvislosti zamýšľa ministerstvu uložiť pokutu 308-tisíc eur.

Rezort sa však s názorom ÚVO nestotožňuje. Podľa neho bola časová tieseň sčasti spôsobená aj kontrolným úradom, ktorý príliš dlho hodnotil námietky neúspešných uchádzačov v riadne vyhlásených konaniach k tej istej veci.

Začalo sa podľa plánu

Príbeh nešťastného nákupu sa začal v decembri 2020. Vtedy rezort vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie čistopisov pre ministerstvo vnútra. Ide o plastové karty s čipom, na ktoré sa tlačia rôzne doklady, ako sú občianske preukazy, technické osvedčenia pre autá či vodičské preukazy. Dodávateľ by tiež mal zabezpečiť výrobu cestovných pasov a služobných preukazov pre policajtov. Predošlá zmluva na ich dodanie mala vypršať koncom minulého novembra.

Hodnota zákazky bola stanovená na 57 miliónov eur bez DPH, platiť by mala do konca roka 2027. Do finálnej fázy súťaže sa dostalo šesť zahraničných firiem, a to nemecká Mühlbauer ID Services, rakúska Austrian-Card, francúzska In Continu en services, holandská Idemia, maďarská Any Biztonságy a poľská Wytvórnia papierów.

Rezort ako víťaznú vyhodnotil nemeckú firmu, ktorá ponúkla najnižšiu cenu a splnila všetky požiadavky na účasť v tendri. Podpísať zmluvu s ministerstvom vnútra sa Nemcom však nepodarilo, keďže o lukratívnu zákazku sa rozpútala veľká byrokratická bitka.

Námietky a odvolania

Najprv konkurenti žiadali predlžiť termíny na predloženie ponúk, neskôr neúspešní uchádzači napadli výsledok vyhodnotenia ponúk. Po roku od vyhlásenia tendra ÚVO rozhodol, že ministerstvo vnútra musí zrušiť výsledok súťaže a opätovne vyhodnotiť ponuky. Ďalšia firma sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolala na Rade ÚVO, čím sa realizácia zákazky posunula ešte na neskôr.

Ministerstvo vnútra preto podniklo druhý pokus a vlani v marci vyhlásilo novú verejnú súťaž na dodanie čistopisov. Predmet zákazky bol ten istý a s jej s realizáciou bolo treba začať najneskôr v decembri. Tender však dopadol podobne ako prvý. Jeden zo záujemcov namietol na ÚVO podmienky účasti v súťaži, neskôr aj svoje vylúčenie z nej. Kontrolóri v odvolacom konaní konštatovali porušenia zo strany ministerstva a nariadili zrušiť zákazku.

„Vzhľadom na stále neukončené konania na ÚVO a preto neukončené vyhodnocovania ponúk nebolo možné, aby úspešný uchádzač z ktoréhokoľvek verejného obstarávania dodal verejnému obstarávateľovi čistopisy dokladov v potrebných množstvách a termínoch,” argumentovalo v dokladoch ministerstvo vnútra.

Rezortu dochádzal čas, preto na tretí raz už súťaž nebola vyhlásená, zákazku zadal priamo holandskej firme Idemia, ktorá v prvom tendri skončila ako neúspešná. Kým o prvom riadnom obstarávaní nebolo doteraz rozhodnuté, rezort podpísal zmluvu v menšom objeme, iba na rok a v sume 6,2 milióna eur.

Mimoriadna dĺžka

Ak by zmluva s Holanďanmi nebola podpísaná, štát by už v zime nemal od koho objednať nové pasy a občianske preukazy, zdôvodňuje ministerstvo vnútra svoj postup. Platnosť zmluvy s predošlým dodávateľom sa končila a neexistoval žiadny zákonný spôsob, ako ju predĺžiť. Správne konania na ÚVO pritom trvali vyše dvoch rokov a nebolo možné odhadnúť, kedy sa skončia.

Ministerstvo vnútra zhodnotilo túto situáciu ako mimoriadnu, lebo ak nemožno súťaž ukončiť počas dvoch rokov, „takáto dĺžka verejného obstarávania je atypická, nesystémová, a teda mimoriadna”.

„Verejné súťaže sa začali s dostatočným časovým predstihom, ale, žiaľ, aktivita uchádzačov a následné rozhodnutia ÚVO neumožnili ani jednu z nich ukončiť uzavretím zmluvy včas. Vydávanie dokladov občanom je povinnosť štátu, nie je to možné zastaviť a v dôsledku časovej tiesne musel verejný obstarávateľ pristúpiť k priamemu rokovaciemu konaniu,” bráni sa rezort v spore s kontrolórmi.

ÚVO však trvá na tom, že ministerstvo vnútra v tomto prípade nemá pravdu. Obstarávateľ podľa neho mohol predvídať možnú časovú tieseň spôsobenú viacerými konaniami, lebo ich dĺžka je stanovená zákonom. „Mimoriadnou udalosťou je situácia, ktorá nastala náhle, neočakávane, vplyvom takej udalosti, ktorou je najmä havária, živelná pohroma, resp. iná obdobná situácia,” uviedol ÚVO v rozhodnutí o udelení pokuty.

Ak by úrad akceptoval argumenty ministerstva vnútra, vznikol by priestor na zneužívanie zákona o verejnom obstarávaní, zdôvodňuje ÚVO v dokumente. Podľa neho by to umožnilo zadanie zákaziek bez tendrov takmer v každej súťaži, v ktorej bude podaná námietka.

Hrozí deficit?

Ministerstvo vnútra v spore poukazovalo aj na to, že po pandémii prudko stúpol dopyt najmä po cestovných pasoch. To sa potvrdilo na jar, kedy pracoviská rezortu čelili obrovskému náporu na nové doklady. Občania museli na vybavovanie nových pasov čakať aj v niekoľkohodi­nových radoch. Zrejmé je, že ak sa rezortu vnútra nepodarí zabezpečiť tlač nových dokladov, situácia sa ešte zhorší.

ÚVO napadol iba zrýchlený postup pri tendri na čistopisy. Samotnú zmluvu nezrušil a výroba pasov je tak aktuálne zastrešená do polovice septembra. Ministerstvo vnútra sme sa spýtali, či v tejto súvislosti nehrozí deficit pasov. „Nevyhnutne potrebný počet čistopisov bol z dôvodu neukončených súťaží zabezpečený priamym rokovacím konaním s predchádzajúcim dodávateľom," ubezpečil rezort.

Na portáli ÚVO už je vyhlásená nová súťaž na dodanie čistopisov na ďalšie roky. Suma sedemročnej zákazky je 48 miliónov eur bez DPH. Ministerstvo vnútra pre Pravdu uviedlo, že aktuálne v tomto verejnom obstarávaní prebieha vyhodnocovanie ponúk uchádzačov.