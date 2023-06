Od zmluvy s Pfizerom sa nedá odstúpiť. Najbližšie roky prídu na Slovensko milióny vakcín, záujem o ne nie je

Palkovič: Musíme sa preniesť do situácie, v ktorej sme boli v pandémii Video Zdroj: TV Pravda

Minister zdravotníctva Michal Palkovič podotkol, že Slovensko aktuálne peniaze na vakcíny proti covidu nevyhadzuje, no nakontrahované vakcíny sú záväzkom k zmluve so spoločnosťou Pfizer. Čoskoro by tak do našich skladov malo doraziť päť miliónov vakcín od spoločnosti Pfizer. Len za ostatný týždeň sa podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií nechalo zaočkovať 48 ľudí pričom od začiatku roka využilo možnosť tzv. booster dávky 684 ľudí.

„Musíme sa preniesť do situácie, v ktorej sme boli v pandémii, kedy bol enormný nápor na výrobcov vakcín. Žiadosti na dodávky boli v rádovo desiatkach až stovkách miliónov. Z toho vyplýval aj záväzok EK, ku ktorému sme aj my dali súhlas a teraz sme takouto zmluvou viazaní,“ vysvetlil minister.

Dodal, že táto situácia mu nie je ľahostajná. „Máme problém nie len s tým, že budú dodané tieto vakcíny, ale aj s tým že tie ktoré exspirujú sa budú musieť nejakým spôsobom zlikvidovať,“ ozrejmil.

Palkovič podotkol, že ešte kabinet Eduarda Hegera (Demokrati) rozhodol, že sa pristúpi na rokovania s EK. Výsledkom má byť výrazne zníženie počtov dávok, ktoré budú v najbližších rokoch dodané. „Vyrokovalo sa, že dávky budú dodávané postupne. To čo malo byť dodané do 30. júna, sa rozvrství na štyri ďalšie roky. Získavame jednak čas, vyrokovali sme ale aj nižšiu cenu,“ spresnil. Zatiaľ nie je známe, akú nižšiu cenu sa podarilo vyrokovať.

Palkovič upozornil, že svet nevie, ako sa bude pandemická situácia v najbližších rokoch vyvíjať a preto treba byť pripravený. „Máme počas nasledujúcich štyroch rokov možnosť, keby sa objavila nová forma pandémie, obnoviť dodanie vakcín. Z tohto pohľadu nielen šetríme peniaze, ale aj máme racionálny manažment,“ spresnil.

Poľsko a Maďarsko však odmietli podpísať zmluvu o postupnom dodávaní vakcín, ktoré dohodla EK so spoločnosťou Pfizer. Palkovič zdôraznil, že prvotná zmluva s Pfizerom bola schválená členskými štátmi jednotne a je nevypovedateľná. Poľsko a Maďarsko však odmietli úpravy tejto zmluvy a všetky očkovacie látky im budú dovezené naraz ešte tento mesiac. V prípade 37 miliónového Poľska ide o desiatky miliónov kusov vakcín. „Tieto dávky im navezú bez toho či súhlasia alebo nesúhlasia, čiže to gesto nie je z môjho pohľadu racionálne,“ ozrejmil.

No skladovanie vakcín, či ich logistika tiež nie sú zadarmo. Štát musel minulý týždeň pristúpiť k dočasnému pozastaveniu očkovania z dôvodu exspirácie pôvodných vakcín práve od spoločnosti Pfizer. Očkovacie látky boli zakúpené zo spoločných európskych fondov, no za skladovanie zodpovedajú jednotlivé členské štáty.

Firma, ktorá na Slovensko dodáva najviac očkovacích látok, zaujala pozornosť europoslancov. Dôvodom je, že Európska prokuratúra začala vyšetrovanie netransparentného nákupu vakcín.

K podvodu pri nákupe malo dôjsť počas vrcholu pandémie koncom roka 2020. Covid paralyzoval spoločenský aj ekonomický život. Celý svet tak netrpezlivo čakal na nové očkovacie látky a snažil sa ich čo najrýchlejšie získať pre svojich občanov. Mimoriadna situácia si vyžadovala aj mimoriadne riešenia, ktoré sa často tvorili „za pochodu“, keďže precedens neexistoval. Ani samotná EK podľa informácií denníka Pravda ešte nikdy v histórii takýmto spôsobom lieky nekupovala.

Prokuratúra sídliaca v Luxemburgu bližšie detaily vyšetrovania poskytnúť odmieta. Odvoláva sa na verejný záujem. Vyšetrovanie by však podľa Európskeho parlamentu malo súvisieť s nákupom vakcín od farmakorporácie, spoločnosti Pfizer. Práve tých, ktoré boli ako prvé nasadené aj na Slovensku v decembri 2020.