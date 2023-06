Mišíková: 15 rokov je prísny trest, súd musí prihliadať na to, že Dědeček skutok oľutoval

Bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas do novely trestného zákona zahrnul odsek, ktorý hovorí o stave ťažkej opitosti a presne špecifikuje, že je to vtedy, keď vodičovi nameria polícia nad dve promile. Zatiaľ však nič z toho neplatí a bývalá prokurátorka Eva Mišíková zdôraznila, že novela je momentálne v druhom čítaní a je otázne, kedy a v akej podobe ju poslanci schvália.

Je trest pre Dědečka podľa vás adekvátny? Nebol sudca zhovievavý?

On priznal vinu, ktorú zrejme oľutoval. Súd zobral do úvahy, že sa doznal a nebol trestaný. Vo chvíli, keď obžalovaný vyhlási, že je vinný a oľutuje to, tak súd na to musí prihliadať. Stále, 15 rokov je prísny trest.

Naplnili sa podľa vás sľuby politikov, ktorí chceli prísnejšie trestať opitosť za volantom?

Zatiaľ vieme len to, že zákon, ktorý mal byť kompromisným riešením je v druhom čítaní.

Pán Dědeček počas svojej záverečnej reči žiadal, aby kompetentní eliminovali alkohol za volantom. Myslíte si, že sa im to darí?

Všetko je to v ľuďoch. Každý kto má, ale aj ten kto nemá vodičský preukaz vie, že u nás je nulová tolerancia pokiaľ ide o alkohol za volantom. Tie možnosti nie sú len v samotnej právnej úprave, ale v rukách vodičov, občanov. Je otázka, do akej miery sprísnenie represia za požitie alkoholu za volantom primäje potenciálne osoby, aby sa toho zdržali. Trest musí mať aj taký charakter, aby odradil akéhokoľvek človeka, aby si sadol za volant s akoukoľvek dávkou alkoholu.

Takže nepomáha pri alkohole za volantom silnejšia represia?

Nedá sa predvídať, či si vodiči po požití alkoholického nápoja budú za sprísnenej trestnej sadzby uvedomovať nie len následok, čo môžu spôsobiť, ale aj prísny trest, ktorý ich očakáva. Akýkoľvek zákon aj v najlepšom úmysle navrhnutý a prijatý má dopad na celkový výskyt určitého druhu trestnej činnosti len v takom prípade, ak si to občania uvedomia. Tam, kde je častý výskyt používania vozidla pod vplyvom alkoholu, tak je na mieste sprísňovanie sankcií, ale účinok takýchto sankcií sa prejaví až po čase, keď ľudia začnú tieto tresty rešpektovať.

ČO HOVORÍ ZÁKON Ak vám pri šoférovaní namerajú menej ako jedno promile, dopustíte sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Hrozí vám peňažný trest od 150 do 800 eur a tiež odobratie vodičského preukazu až na 3 roky. Ak sa odmietnete podrobiť dychovej skúške na mieste, môžete si dať otestovať alkohol odobratím vzorky krvi. Ak odmietnete testy úplne, bude sa vaša skúška pokladať za pozitívnu, pokuta sa zvýši na 300 až 1 300 eur a vodičský preukaz sa odoberie na 1 až 5 rokov.

Policajti môžu brať do úvahy, či alkohol spôsobil nejaké následky a či ide o recidívu (opakovanie) tohto priestupku vo vašich záznamoch. Pri akejkoľvek hladine alkoholu v krvi vám policajt môže odobrať vodičský preukaz.

Ak vám pri šoférovaní namerajú viac ako jedno promile, podľa § 289 Trestného zákona ide o trestný čin (prečin) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na 12 mesiacov. Rovnaký trest hrozí aj za odmietnutie dychovej skúšky alebo odberu krvi.

Okrem nepodmienečného trestu, ktorý sa udeľuje pri závažných situáciách (dopravná nehoda so zranenými/ obeťami…) a podmienečného odsúdenia, môžete dostať aj povinnú prácu.

Po pozitívnej dychovej skúške policajti mnohokrát páchateľa rovno zadržia a eskortujú do cely policajného zaistenia, v ktorom páchateľ čaká na ďalší postup.