Kto má na kampaň najviac peňazí? Hlas spojením s Druckerom získa státisíce, Hegerovi štedro prispeje štát

Kollár je presvedčený, že voľby budú slobodné, demokratické a férové Video Predseda parlamentu Boris Kollár vyhlásil termín predčasných volieb. / Zdroj: TV Pravda

Síce volebná kampaň reálne beží už niekoľko mesiacov, oficiálne sa začína v deň vyhlásenia termínu predčasných volieb. Ten dnes vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Politické strany na vlastnú propagáciu a lákanie voličov podľa zákona môžu vynaložiť najviac tri milióny eur vrátane DPH.

GRAF

Najúspešnejšie strany z minulých parlamentných volieb zrejme nebudú mať problém s financovaním. Každý rok totiž od štátu dostavajú príspevky za volebný výsledok, ktorý môžu minút na svoju politickú činnosť, alebo na kampane do volieb. Hnutie OĽANO, ktoré vyhralo vo voľbách 2020, tento rok má nárok na príspevok vo výške 3,34 milióna eur. Strana Roberta Fica Smer môže počítať s dávkou 2,49 milióna eur, Sme rodina má získať 1,2 milióna eur a SaS vyše 915-tisíc eur zo štátneho rozpočtu.

Príspevok zo štátneho rozpočtu patrí aj stranám, ktoré sa dostali do parlamentu, no dnes už v ňom nemajú vlastné poslanecké kluby. Ide o ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorá má dostať 1,18 milióna eur, a stranu Veroniky Remišovej Za ľudí, ktorá má nárok na príspevok vo výške 847-tisíc eur.

Parlament rozhodol o predčasných voľbách Video Boris Kollár: Som rád, že cirkus skončí. Je jasné, že budú 30. septembra. / Zdroj: TV Pravda

Strany tento rok dostanú reálne o niečo menej, keďže voľby sa budú konať skôr. „Ak sa činnosť Národnej rady skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo,“ hovorí zákon. To znamená, že nárok na financovanie stranám zanikne koncom augusta a výška príspevkov bude o približne tretinu nižšia.

Čítajte viac Hlas a Republika ohrozujú Smer. Spájaniu povedali voliči jasné nie, výnimkou sú Demokrati

Štát pomôže aj menším

V každom prípade ide o vysoké sumy, ktoré politické subjekty dostanú v tom najvhodnejšom čase. Príspevky sa totiž vyplácajú zväčša v letných mesiacoch a to znamená, že na stranícke účty prídu uprostred počas predvolebnej kampane.

Najdôležitejšie to bude hlavne pre tých, ktoré sú zatiaľ mimo parlamentu. Zákon totiž garantuje príspevok tým stranám, ktoré vo voľbách získali vyše troch percent hlasov voličov. K tým patrí napríklad Kresťansko-demokratické hnutie (KDH), ktoré síce zostalo pred bránou parlamentu, no tento rok od štátu dostane okolo 300-tisíc eur. O niečo menšia finančná podpora štátu prislúcha aj strane Aliancia, ktorá v minulých voľbách mala názov Maďarská komunitná spolupatričnosť.

S finančnou pomocou štátu môže rátať aj Slovenská národná strana (SNS) Andreja Danka. Na voľby bude môcť minúť vyše 200-tisíc eur zo štátneho príspevku. Ako uviedlo tlačové oddelenie strany, tieto budú hlavným zdrojom financovania ich kampane.

Takisto štát pomôže s financovaním Progresívnemu Slovensku (PS). Hnutie v minulých voľbách kandidovalo v koalícii so stranou Spolu, no nakoniec nezískalo dostatočný počet hlasov pre zastúpenie v Národnej rade.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Michal Šimečka, Progresívne Slovensko Na snímke predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka

Volebný výsledok však pre PS znamená, že aj tento rok môže s bývalými koaličnými partnermi rozdeliť vyše polmiliónový príspevok. Z výročných správ oboch strán vyplýva, že z výplaty každá dostavala polovicu, teda 274-tisíc eur. V prípade PS táto suma predstavuje takmer pätinu naplánovaných predvolebných výdavkov.

“Do konca septembra plánujeme odhadom minúť na kampaňové výdavky je 1,5 milióna eur. Potrebné zdroje získavame najmä z darov a pôžičiek od ľudí tak, ako tomu bolo v minulých voľbách,” reagovalo na otázky Pravdy tlačové oddelenie hnutia. Podľa informácii, dostupných na webovej stránke PS, hnutie si za uplynulý rok už zapožičalo takmer milión eur.

Čítajte viac Vyhrať voľby nestačí. Rozhodne koaličný potenciál: Fico sa hnevá, odborníci hovoria jasne

Profitujú Heger a Pellegrini

Z druhej časti príspevku tejto koalície sa môže tešiť predseda Demokratov Eduard Heger. Práve on dnes stoji na čele strany, ktorá do marca mala názov Spolu. Na kampaň teda má garantované príjmy nad 250-tisíc eur. Tlačové oddelenie strany neodpovedalo na otázky Pravdy k celkovej výške nákladov na volebnú kampaň a zdrojom ich financovania.

Na svojom webe strana spustila výzvu, v ktorej chce si nazbierať na kampaň ďalšie prostriedky. Podľa informácii na transparentnom učte Demokratov, na daroch sa im podarilo nazbierať o niečo vyše 50-tisíc eur, z toho polovicu už minuli.

Na darovanie peňazí svojich priaznivcov už dávno vyzýva aj strana Hlas. Vlani sa jej podarilo takto „naškrabkať“ okolo 400-tisíc eur. “Údaje k financovaniu kampane nájdete na našom transparentnom účte, ktorý je dostupný už viac ako mesiac,” odkázalo tlačové oddelenie strany. Na účte zatiaľ pribudli iba tri platby, jednu z ktorých si previedla samotná strana.

Hlas ale už má dohodnutý iný zdroj financovania. Aj Pellegriniho strana nakoniec dostane na kampaň zo štátneho rozpočtu, hoci zatiaľ neprešla ani jednými parlamentnými voľbami. Pomôže jej avizované spojenie so stranou Dobrá voľba. Tá v roku 2020 získala vyše troch percent hlasov voličov a ročne dostáva príspevok 241-tisíc eur. Peniaze na kampaň Hlasu koncom apríla sľúbil predseda zanikajúcej strany Tomáš Drucker.

Čítajte viac Snem strany Dobrá voľba schválil spoluprácu s Hlasom

“Budeme sa účasniť tými finančnými prostriedkami, ktoré máme. My sme debatovali a ja mám predstavu čo také voľby môžu stáť. V tomto momente sa bavíme o tom, že Dobrá voľba môže prispieť 10 percent na kampaň strany Hlas,” uviedol počas spoločnej tlačovej besedy s Pellegrinim. Ak by Hlas plánoval minúť na kampaň najvyššiu možnú sumu, išlo by o dávku do 300-tisíc eur. Strana však neprezradila pre Pravdu odhadovanú výšku nákladov.

So zlúčením strany však počkajú do konca septembra, zrejme aby Dobrá voľba najprv dostala tohtoročnú sumu príspevku. Ministerstvo vnútra pre Pravdu potvrdilo, že jemu zatiaľ nebol doručený návrh na zlúčenie. “Dobrá voľba je zatiaľ samostatnou politickou stranou a z tohto dôvodu jej naďalej prislúchajú príspevky zo štátneho rozpočtu,” uviedol rezort.

Ďalšie majú smolu

Finančnú podporu štátu tiež dostane strana Za ľudí. Ako už upozorňoval denník Pravda, strana Veroniky Remišovej k novým voľbám prichádza v náročnej finančnej situácii. Strana mala problém so splácaním pôžičiek ešte z predošlého volebného obdobia, na konci roka 2021 mala Za ľudí nesplatený dlh viac ako 930-tisíc eur, čo presahovalo jej vlastný majetok o takmer 650-tisíc.

Strana neuvádza na svojom webe informácie o nových pôžičkách či predĺžení doby splatnosti tých starých. Na otázku Pravdy o tom, či sa strane podarilo včas splatiť pôžičky, priamo neodpovedali.

Čítajte viac Strane Za ľudí vypršali lehoty na splatenie miliónových dlhov

“Za ľudí funguje v súlade so zákonom o politických stranách a povinnosti zverejňovať informácie o svojich záväzkoch v zmysle zákona si dlhodobo riadne plní,” uvádza sa v stanovisku Za ľudí. Viac údajov sa nedá získať ani na transparentnom účte strane, zatiaľ na ňom je suma 9-tisíc eur.

Zvyšné strany a hnutia si musia zabezpečiť prostriedky na kampaň sami. Krajne pravicová Republika, ktorá podľa prieskumov má priazeň okolo siedmich percent voličov, neodpovedala na otázky Pravdy k financovaniu. Na transparentnom učte strany už je nazbieraných vyše 100-tisíc eur. Väčšinu peňazí si strana previedla zo svojho straníckeho účtu.

Novovzniknutá strana Modri, Most-Híd pravdepodobne ešte nedohodla konečný predvolebný rozpočet. K otázkam Pravdy sa obe platformy, ktoré tvoria stranu, vyjadrili zvlášť. Most – Híd pod vedením Lászlóa Sólymosa v blížiacich sa voľbách počíta so sumou okolo 200-tisíc eur. “Presnú sumu v tejto chvíli nevieme odhadnúť,” uviedli.

Modrí v stanovisku informovali, že kampaň budú financovať z darov, pripadne z pôžičky. “Celkovú sumu nemáme zatiaľ stanovenú, keďže sme vznikli pred cca mesiacom a v procese fundraisingu sme len na začiatku,” uvádza v stanovisku.