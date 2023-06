S Ficom nie. Kollár: Kultúrne otázky pôjdu po voľbách bokom. Šimečka a KDH to musia akceptovať

„Bude to musieť rešpektovať Šimečka a bude to musieť rešpektovať aj Majerský,“ poznamenal. S jeho postojom však nesúhlasí predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Kollár so Šimečkom sa v relácii zhodli, že o koaličných dohodách budú hovoriť až po voľbách. „Najskôr musia prebehnúť voľby a musíme vedieť, kto sa dostane do parlamentu,“ zdôraznil Kollár.

Podľa neho môžu po voľbách nastať len dve možnosti – buď bude vládnuť Robert Fico (Smer) s nejakou skupinou strán alebo sa do vlády dostane Hlas s ďalšími stranami, ako sú napríklad PS, KDH, Sme rodina či SaS.

Predseda strany „Sme rodina“ zároveň stojí za svojím predchádzajúcim rozhodnutím, že s Ficom po voľbách spolupracovať nebude.

Šimečka je pripravený diskutovať aj s KDH a konzervatívcami. Zopakoval, že životné partnerstvá sú jedna z priorít PS. „Potom sa uvidí, že komu voliči dajú dôveru, kto bude mať koľko mandátov a podľa toho sa to potom rozhodne,“ skonštatoval. Rozhodnutie je podľa neho potrebné nechať na voličov.

Tí rozhodnú, kto bude mať silnejšiu ruku pri vyjednávaní.

K čerpaniu eurofondov, kde hrozí, že Slovensko príde o 800 miliónov eur, Kollár uviedol, že prehnanou transparentnosťou sa na Slovensku podporuje korupcia.

Dôvod pre lepšie čerpanie eurofondov než pri minulých vládach vidí v presúvaní a čerpaní fondov na iné veci, napríklad Ukrajincov. „Inak by sme skončili katastrofálne,“ do­dal.