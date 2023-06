Žilinka považuje trest pre Dědečka za nízky, dal pokyn na odvolanie. Rozhorčení sú aj príbuzní obetí

„Uložený trest odňatia slobody považujem za neprimerane nízky, dôsledne nezohľadňujúci spôsob spáchania činu, jeho následky a osobu páchateľa. V neposlednom rade nezabezpečuje ani generálnu prevenciu, výchovný vplyv, teda odradenie iných od páchania obdobných trestných činov,“ uviedol Žilinka.

Mestský súd Bratislava I rozhodol vo štvrtok o 15-ročnom nepodmienečnom treste odňatia slobody pre vodiča Dušana Dědečka. Rozhodnutie senátu o treste zatiaľ nie je právoplatné. Obžalovaný na hlavnom pojednávaní priznal vinu. Trest si má odpykať v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Dostal tiež desaťročný zákaz činnosti v podobe šoférovania motorových vozidiel a trojročný ochranný dohľad.

Dědeček si vypočul rozsudok so sklonenou hlavou bez emócií a následne sa vzdal práva na odvolanie. Trojčlenný senát prijal rozhodnutie jednohlasne. Sudca Pavol Tomík počas vynesenia rozsudku uviedol, že úprimná ľútosť, ktorú Dědeček prejavil, je poľahčujúca okolnosť.

Prokurátor Juraj Chylo v záverečnej reči navrhol Dědečkovi 15 ročný trest odňatia slobody. Na doživotný trest podľa neho nie sú dôvody.

Otec dievčaťa, ktoré Dědeček zabil, však trest nepovažuje za primeraný. „Aj keby dostal doživotie, nikdy to nebude primeraný trest,“ vyhlásil pred novinármi. „Naše deti ležia v hrobe a on dostane 15 rokov? Toto nemá nič so spravodlivosťou. Chodia opití vodiči po ceste a povedia si, môžem. On dostal za piatich zabitých a sedem zranených 15 rokov. Čo je to za trest,“ dodal otec.

Dopravná nehoda v centre Bratislavy si 2. októbra 2022 vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko zranených osôb. Dědeček mal podľa obžaloby šoférovať v štádiu ťažkého stupňa opitosti. Jeho automobil dosiahol rýchlosť 143 kilometrov za hodinu. K stretu s prvou osobou malo prísť pri rýchlosti 107 kilometrov za hodinu. Na zastávke sa malo nachádzať približne 40 ľudí.