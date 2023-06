Pellgrini pre Pravdu: Nepripúšťam spoluprácu s Republikou, Smer sa spriahne aj s diablom

Peter Pellegrini pre Pravdu: Smer je stranou minulosti Video Zdroj: TV Pravda

Pri odídencoch z extrémistickej ĽS NS zdôraznil, že sa nedá „zo dňa na deň hrať na niečo, čím nie ste“. „Nestačí sa len prezliecť do obleku. Hodnoty a názory sa nemenia a veľmi pozorne sledujeme, či sa títo ľudia dokázali zmeniť a či vo svojom vnútri nezostali presne takí, akí boli v ĽS NS,“ spresnil Pellegrini. Preto „nezvažuje, nerozmýšľa a ani nepripúšťa koalíciu s Republikou“. Smer si podľa neho chce dokázať, že vie vyhrať voľby a chce sa vrátiť k moci. Dodal, že sú podľa neho schopní „spriahnuť sa s diablom“, aby sa im to podarilo.

Nepríde vám trochu protichodné, že hovoríte o zdražovaní z vysvieteného drahého pódia?

Nie. Máme pódium, ktoré zodpovedá veľkosti našej strany. Zodpovedá tomu, že sme strana, ktorá môže byť rozhodujúcou a snem tak musí vyzerať. Hodnoty môžete mať aj keď prídete nie len na bicykli v otrhanom svetri. Pri hodnotách sociálneho demokrata môžete prísť aj normálnym autom. Nie je to podmienka, že keď chcete byť sociálny demokrat, tak musíte byť biedny. Ako asi budú ľudia veriť, že ich môže riadiť niekto, kto sa nedokáže postarať, ani o seba alebo svoje okolie. To je zvrátená myšlienka, že ľuďom o solidarite musíte hovoriť z otrhaného svetra a bosý chodiť ako bezdomovec. To je zvláštne, čo ste povedali. Snem zodpovedá kvalite, veľkosti a ambíciám strany vyhrať kampaň a voľby.

Spomenuli ste, koho by ste z povolebnej spolupráce vylúčili, no v povolebnej spolupráci sa skloňuje spolupráca s Progresívnym Slovenskom. Máte nejaké červené čiary v hodnotových otázkach, ktoré by ste neprekročili? Napríklad čo sa týka nestarnúcej otázky interrupcií či zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí?

V otázke interrupcií má Hlas jasno. Naša legislatíva je vo vysokej úrovni zodpovedajúcej moderným postupom iných štátov. Slovensko netrpí extrémnym počtom interrupcií, naopak klesajú. Myslím si, že táto téma každých šesť mesiacov zaťažuje Slovenskú spoločnosť. Ak hovoríme o vlajkovej lodi Progresívneho Slovenska, o okamžitom zavedení registrovaných partnerstiev, tak tu musím povedať, že preferujeme to, o čo sa snažil minister Karas. Musíme najskôr riešiť životné situácie ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Dnes nežijú v spoločnej domácnosti len dvaja muži alebo dve ženy. Viac ako 45 percent manželstiev končí rozvodom a máme páry rôzneho pohlavia v jednej domácnosti a takisto sa nemôžu pýtať na zdravotný stav partnera. Momentálne je stav a kvalita politickej diskusie na Slovensku, na akékoľvek vážnejšie témy, zdevastovaná. Nedá sa prísť ako Progresívne Slovensko, že teraz to hneď bude. Tým ešte viac ublížia komunite, ako im pomôžu. Podľa mňa je potrebné začať postupne robiť kroky a postupne vidieť, čo kam je slovenská spoločnosť ochotná zájsť.

Centrom vašej kampane má byť človek. V čom sa líšite od predchádzajúcej vlády, ktorá tiež cielila na človeka, v čom to nie sú z vašich úst len prázdne frázy?

Predchádzajúca vláda mierila zle a na ľudí sa vykašlala. Vôbec neriešila životné situácie ľudí, tak ako treba. Pomoc bola pomalá, nedostatočná a často krát byrokraticky extrémne náročná. Nezasiahla tých ľudí, ktorých sa to týkalo. Nie je možné, aby 200-tisíc seniorov sa dostalo do pásma chudoby, to nie je pomoc ľuďom. Nie je možné, aby si ľudia museli pred lekárňou vyberať, či si kúpia liek a v akej kvalite a pritom musia šetriť na mäse a uskromniť sa na strave. Pri človekovi musíte vidieť človeka a nie len číslo. Je ľahké ukazovať v televíznych reláciách grafy, keď ľudia na ulici hovoria, že pomoc necítia a je im ťažko. Moja vláda bude riešiť problémy v jednotlivých regiónoch Slovenska a bude riešiť to, čo ľudí trápi. Slovensko začalo po 22 rokoch chudobnieť, aj to svedčí o tom, že vláda svojimi opatreniami ani len nedokázala zastaviť prepad životnej úrovne. Vnímam príbeh 88 ročnej dôchodkyne. To je človek, o ktorého je našou povinnosťou sa postarať, aby nemusela žiť smutný, nedôstojný život. Musíme vidieť jednotlivca.

zväčšiť Foto: Hlas Deklarácia strany Hlas Deklarácia strany Hlas

Je podľa vás strana Smer, v otázkach sociálnej demokracie, stranou minulosti?

Strana Smer opustila priestor štandardnej sociálnej demokratickej strany. Používa niektoré metódy, ktoré sa im v minulosti oplatili, ale nezachytil som nič moderné, žiadne nové trendy. Žiadne prispôsobenie politiky sociálnej demokracie, novým výzvam, ako je sociálne spravodlivá zelená tranzícia, ako je tranzícia priemyselných regiónov. Zastali v čase a v zásadných hodnotách sociálnej demokracie odišli viac ku konzervatívnym hodnotám a často krát siahajú, asi v záujme získať vodiča, k extrémnejším prejavom, ktoré nepatria do úst štandardnej sociálno-demokratickej strany v Európe.

Dnešný snem sa koná tri roky odkedy ste založili stranu Hlas. Spravili ste za ten čas nejaké politické chyby?

Možno niekedy sa od nás očakával ráznejší postoj, možno niekedy sme mohli byť menej rázni, ale to záleží od situácie. Ale strana, ktorá je tak mladá, ktorá má pred sebou prvé parlamentné voľby a má tak rôznorodých podporovateľov, to má na politickej scéne o to viac ťažšie, keď chce byť štátotvornou, premiérskou stranou. Keby sme chceli byť stranou so štyrmi, piatimi percentami, tak by sme politiku možno robili inak. Ale my musíme uchopiť životné situácie komplexne a to je veľmi náročné. Nie všetko je v politike biele a čierne. Ale vidím to ako skôr náš hendikep, ale my chceme rozprávať aj o tom, že je niečo medzi. Ľudia, keď sa hnevajú chcú buď biele, alebo čierne. Keď hovoríte o kompromise, tak možno nie ste čitateľní, alebo pochybujú o vašich názoroch. No ja si za tým stojím, čas nám dá za pravdu, pretože keď si pozriete na niečo, čo sme tvrdili pred rokom, tak to nakoniec aj tak dopadlo. Je to možno niečo čo nám ľudia vyčítajú, ale ja viem prečo to robím a robím to v záujme tejto krajiny.

Dnes som si dával pozor, či sa prerieknete a pomýlite si Hlas so Smerom. Pri vás sa to nestalo ani raz, tak ma zaujíma, či máte pocit, že sa vám podarilo zmazať tento biľag?

Nemyslím si, že som mal nejaký biľag. Ja sa za svoju minulosť nehanbím a nikdy ju nezapriem. Bolo to veľa rokov, veľa skúseností, príležitostí a odchádzal som zo Smeru s tým, že som si svoj dlh splatil. Ak mi niekde dali šancu zastávať funkciu, tak som ju najlepšie odrobil a neurobil som nikde hanbu. No tak ako som dospieval, ako som dozrieval a ako sa mi vyčistilo videnie politiky, tak ma prirodzene začalo odkláňať od politiky, v ktorej chce pokračovať Smer.