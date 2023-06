Vojna na Ukrajine je príležitosťou pre slovenských zbrojárov, tvrdí Pellegrini a Kollár s ním súhlasí

Predseda strany Hlas Peter Pellegrini je názoru, že Slovensko do budúcna nemôže výraznejšie pomôcť Ukrajine, pretože už toho veľa nemá.

Na druhú stranu si myslí, že Ruská agresia na Ukrajine je príležitosťou pre Slovensko v oblasti zbrojného priemyslu. Pellegrini to uviedol v relácii RTVS O 5 minút 12.

„Nikdy nepoviem vetu, že zo Slovenska neodíde ani náboj, pretože Slovensko má fabriky, ktoré vyrábajú muníciu. Dnes sa munícia pre Ukrajinu nakupuje cez centrálne európske obstarávanie, a keď ju nevyrobíme na Slovensku, z čoho má Slovensko prácu, príjem a platy, tak ju vyrobia vo vedľajšej krajine a takisto dôjde tam, kde má dôjsť,“ vyhlásil Pellegrini v súvislosti s pomocou Ukrajine.

Ako dodal, Slovensko musí túto situáciu využiť na ešte intenzívnejšie zapojenie sa do zbrojárskeho priemyslu, pretože tu nejde len o zbrane na Ukrajinu.

Ukrajinci zostreľujú drony Šáhíd českým Viktorom Video

„Vyprázdnili sa sklady po celej Európe, všetky armády budú dopĺňať zbrojné systémy a sklady, a to je práca na päť až desať rokov.“

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) potvrdil, že je potrebné sa v tomto zmysle pozerať na vlastný priemysel a v prvom rade na prácu pre ľudí.

„Som za to, aby sme Ukrajine pomáhali preto, lebo oni tam naozaj bojujú za nás, čo ľudia často nechápu. Hlavná moskovská propaganda hovorí, že Ukrajina nemá nárok na existenciu. To je ako keby hovorili o nás. My sme tu tiež len 30 rokov,“ uviedol Kollár s tým, že ak Ukrajina nedostane podporu, tak sa Rusko dostane k slovenským hraniciam a nič mu nezabráni posúvať sa aj na Slovensko.

Čítajte viac Macko v Ide o pravdu: Chceme byť alternatívou aj k chaosu. Potrebujeme, aby Ukrajinci ustáli agresiu

Ódorovej vláde nechce hádzať polená pod nohy

Kollár tiež uviedol, že v prípade, že programové vyhlásenie vlády (PVV) bude dobré, hnutie Sme rodina je pripravené vysloviť dôveru vláde Ľudovíta Ódora. Pellegrini poznamenal, že poslanci za Hlas dôveru vláde nevyslovia.

Kollár poznamenal, že nechcú hádzať predsedovi vlády polená pod nohy, podľa neho si je potrebné uvedomiť, že nejde o politickú vládu. „Počkáme si na PVV, ak bude v poriadku, sme pripravení ho podporiť,“ povedal s tým, že zatiaľ PVV nevidel. Pripúšťa, že ak tam bude niečo, s čím v hnutí budú nesúhlasiť, tak ho nepodporia. Predseda parlamentu ráta s tým, že v priebehu budúceho týždňa by sa o dôvere vlády mohlo v parlamente hlasovať. Podľa Pellegriniho predseda vlády vie, že jeho vláda dôveru nezíska.

Sulík o Ódorovi: Je skvelý ekonóm, ale ani on nedokáže zázraky Video

Diskutujúci sa vyjadrili aj ku kandidačným listinám pred predčasnými voľbami. „Strany ešte naberajú odborníkov a mediálne známe osobnosti na kandidátky,“ povedal Kollár s tým, že nevie, či to stranám pomôže, alebo skôr uškodí. K hnutiu by sa mali podľa jeho slov pridať ešte niektorí primátori. Líder Hlasu-SD potvrdil, že strana sa reálne spojila s Dobrou voľbou, pričom jej líder Tomáš Drucker bude na kandidátke figurovať v prvej desiatke. Z Dobrej voľby ešte Pellegrini očakáva príchod Petra Kresáka. K tomu, či bude po voľbách Hlas-SD so Smerom-SD spolupracovať sa Pellegrini konkrétne nevyjadril, opakovane však vylúčil spoluprácu s ĽSNS a OĽANO.

Čítajte viac Kto má na kampaň najviac peňazí? Hlas spojením s Druckerom získa státisíce, Hegerovi štedro prispeje štát

Obaja diskutujúci sa zhodli v tom, že nie je dobré, keď sa do spoločnosti vnáša rozoštvávanie pred blížiacimi sa voľbami a hovorí sa o ich manipulovaní. „Jediný, kto dokáže 30. septembra ovplyvniť voľby v SR, je občan,“ povedal Pellegrini.