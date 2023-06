Vláda schválila svoje programové vyhlásenie. Prioritami sú zodpovedný rozpočet či pomoc slabším

Premiér Ódor: Neviem, čo je pre ľudí sexy Video

Každé ministerstvo si stanovilo tri krátkodobé a tri strednodobé priority. Predseda vlády Ľudovít Ódor na tlačovej besede po rokovaní vlády označil programové vyhlásenie vlády za pomerne ambiciózny plán, no podľa jeho slov je to „vždy to lepšie, ako keby sme sa nesnažili o nič.“ Krátkodobými prioritami vlády sú riadny chod štátu, príprava zodpovedného štátneho rozpočtu a proeurópska domáca a západná zahraničná politika. Strednodobými prioritami je pomoc slabším, udržanie a prilákanie talentov a efektívne využívanie európskych peňazí.

Priorita pre ministra vnútra Šimka: Voľby! Tie sa musia podariť Video

„Našou prioritou bude okrem riešení aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť, konkurencieschop­nosť a úspech Slovenska. Krajina sa nedá donekonečna riadiť zo spätného zrkadla, nemôžeme ignorovať trendy, ktoré určujú život v 21. storočí,“ uviedli predkladatelia. V kľúčových oblastiach sľubujú pripravenie strategických materiálov s konkrétnymi krokmi pre budúcu vládu. Zároveň vláda odborníkov nebude otvárať kultúrno-etické témy.

Michal Palkovič: Priority zdravotníctva Video

Vládny kabinet si kladie za cieľ riadny chod štátu do volieb, zodpovedný rozpočet a proeurópsku a západnú zahraničnú politiku. „Spojíme odborné kapacity štátu a pripravíme možnosti pre budúcu vládu, ako zabezpečiť poriadok vo verejných financiách. Slovensko potrebuje realistický, efektívny a zodpovedný plán konsolidácie,“ ozrejmil.

Čítajte viac Premiér Ódor nevidí reálnu šancu na podporu pre programové vyhlásenie vlády v parlamente

Za kľúčovú považuje vláda prípravu a implementáciu opatrení, ktoré pomôžu slabším príjmovým skupinám v boji s vysokou infláciou a jej dosahmi. „Namiesto adresnej pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú, dominujú plošné riešenia. A tie si v našej súčasnej rozpočtovej situácii nemôžeme dlhodobo dovoliť,“ skonštatovali predkladatelia. Pomáhať slabším a rešpektovať menšiny môže mať podľa vlády ekonomické benefity pre celú krajinu.

Ministri chcú zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie, aby sa minimalizovalo ich prepadnutie. Chcú preto navrhnúť spôsoby, ako efektívnejšie, transparentnejšie a profesionálnejšie riadiť tieto vzácne zdroje.

Foto: Pravda, Ivan Majerský vláda, ministri Ministri úradníckej vlády schválili svoj program. 12. jún 2023

Vláda si dáva za cieľ udržať a prilákať talenty. „Slovensko nielenže nevie udržať svojich talentovaných ľudí, ale stáva sa neatraktívne pre šikovné mozgy zo zahraničia. Spoločnými silami musíme docieliť, aby sa tento trend postupne zvrátil,“ poukázala.

Vláda chce byť aj naďalej „spoľahlivým a angažovaným partnerom, ktorý uprednostní spoločné európske riešenia pred jednostrannými krokmi“.

Čítajte viac Ódorovej vláde dôveruje tretina opýtaných, pri nedôvere je na tom najlepšie za desaťročie

Premiér chcel, aby PVV bolo dokumentom, na základe ktorého bude možné vládu odborníkov vyhodnotiť na konci volebného obdobia. „Keď prevažnú väčšinu tých opatrení, ktoré máme naznačené v PVV, splníme, tak ja budem spokojný,“ poznamenal. Predseda vlády tvrdí, že väčšinu opatrení dokážu splniť aj vtedy, ak im NR SR nevysloví dôveru.