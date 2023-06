K obrane slovenského neba sa pripájajú aj Maďari. Sklenár rokoval s blízkymi spojencami

Česko na stretnutí vo Vysokých Tatrách na Slovensku zastupoval námestník ministerky obrany Daniel Blažkovec, ktorý na tlačovej konferencii uviedol, že Praha plánuje pokračovať v podpore brániacej sa Ukrajiny. Vyjadrenie zúčastnených politikov potvrdilo, že Maďarsko na rozdiel od zvyšných krajín zo zoskupenia V4 naďalej odmieta vojenskú pomoc Kyjevu.

Slovensko po tom, čo predčasne ukončilo prevádzku stíhačiek sovietskej konštrukcie MiG-29, sa v lete dohodlo s Českom a Poľskom na zabezpečení ochrany neba dovtedy, kým Bratislava prevezme objednané americké stíhačky F-16. Prvé stroje by malo Slovensko v rámci meškajúcich dodávok dostať v budúcom roku.

K ochrane slovenského neba sa pripojí aj Maďarsko. Predchádzajúca slovenská vláda rozhodla vyradené migy odovzdať Ukrajine.

„Ďakujem všetkým krajinám za ich podporu. Ukazuje to, že dobrí susedia sú nápomocní,“ uviedol Sklenár. Práve v takýchto časoch sa podľa slovenského ministra ukazuje súdržnosť a podpora zo strany našich susedov. Verí, že tieto skúsenosti budú vedieť v budúcnosti v prípade potreby využiť aj v prospech ostatných členov V4. Spolupráca pri ochrane vzdušného priestoru nad Slovenskom bude podľa neho založená na aktuálnych možnostiach danej krajiny. Objasnil, že je do veľkej miery integrovaná na základne osvedčených procesov NATO a podľa národných záujmov. „Vo vzdušnom priestore konečné slovo má vždy Slovensko,“ ubezpečil.

Blaszczak pripomenul, že dôležitým odkazom spolupráce krajín V4 je aj nasadenie bojovej skupiny v Európskej únii (EÚ), ktorá je v pohotovosti do konca júna, keď jej úlohu prevezmú ďalšie krajiny. „Budujeme interoperabilitu, organizujeme spoločné cvičenia, investovali sme veľa prostriedkov do modernizácie našich obranných síl. Konkrétne do našej armády prinášame nové moderné systémy a taktiež v rámci EÚ máme naše vlastné záväzky spoločnej mobility. Pracujeme na zvyšovaní nášho potenciálu bezpečnostného priemyslu, čo sa týka výroby munície, a naše protiraketové systémy sa veľmi dobre osvedčili aj na Ukrajine,“ zhodnotil poľský minister.

Sklenár rokoval s partnermi z V4 a Nemecka o obrannej spolupráci

Minister obrany SR Sklenár ocenil pokračujúci záujem Nemecka o bezpečnosť Slovenska, najmä iniciatívu ďalej poskytovať kapacity na posilňovanie spôsobilostí slovenských ozbrojených síl. Uviedol to v nedeľu na rokovaní so štátnou tajomníčkou nemeckého rezortu obrany Siemtje Möllerovou.

Stretnutie sa konalo v rámci prvého dňa rozhovorov s partnermi z Vyšehradskej skupiny (V4) a Nemecka. Šéf slovenského rezortu obrany nemeckú štátnu tajomníčku informoval o zámere rýchlo obstarať systém protivzdušnej obrany veľmi krátkeho a stredného dosahu. Vyzdvihol tiež darovanie dvoch systémov protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu MANTIS, ktoré dodatočne posilnia schopnosť Slovenska kontrolovať svoj vzdušný priestor.

„Nemecko je pre Slovensko a aj ostatné krajiny V4 strategickým partnerom a som rád, že spolupráca v rámci medzinárodných organizácií a multilaterálnych rokovaní sa čoraz viac prenáša aj na praktickú úroveň, a to predovšetkým pri zvyšovaní obranyschopnosti a podpore obranného priemyslu,“ uviedol Sklenár.

S Möllerovou sa zhodli, že nemecké tanky Leopard, ktorými už disponujú všetky krajiny V4, ponúkajú potenciál na ďalšie prehlbovanie regionálnej obrannej spolupráce.

Na Slovensko sú postupne dodávané tanky Leopard 2A4 ako dar od Nemecka za poskytnutie bojových vozidiel pechoty (BVP-1) Ukrajine, pripomenul komunikačný odbor MO SR. Nemecko súčasne plánuje transformáciu svojho príspevku k Mnohonárodnej bojovej skupine NATO, ktorá pôsobí na Slovensku a ktorú taktiež posilní týmto typom tankov.

Sklenár a Möllerová rokovali tiež s poľským veľvyslancom Krzysztofom Strzalkom, námestníkom českej ministerky obrany Danielom Blažkovcom a maďarským ministrom obrany Kristófom Szalay-Bobrovniczkym. Rozhovory sa týkali podpory Ukrajiny zo strany NATO a EÚ, ako aj postojov krajín V4 a Nemecka pred júlovým summitom NATO vo Vilniuse.

Závery z tohto summitu môžu podľa nich výrazne prispieť k posilneniu transatlantického spojenectva a kolektívnej obrany. „Okrem toho bude summit príležitosťou jasne artikulovať naše záujmy smerujúce k posilneniu našich obranných spôsobilostí, ako aj možnosťou vyslať jasný signál, že sme naďalej odhodlaní podporovať ukrajinských obrancov v snahe získať späť Ruskom okupované územia,“ doplnil Sklenár.