Neprišli sme zachrániť hladujúce deti v Afrike, priznal Ódor. Trápna vata, odkázal Matovič

„Chceme pomenovať veci také, aké sú,“ ozrejmil predseda vlády. Pre porovnanie: kým vládny program Igora Matoviča mal pred troma rokmi až 121 strán, ten Ódorov má stručných 28.

V dokumente sľubujú boj proti dezinformáciám, férové voľby či pokračovanie dodávok vojenskej pomoci na Ukrajinu. Zamerať sa chcú aj na pomoc s energiami či kontrolu plánu obnovy, kde napríklad vyradia nemocničné projekty, ktoré naň pripravené nie sú. V zdravotníctve sa plánujú sústrediť na odhaľovanie rakoviny pľúc. Ministerstvo školstva sa zase chce pozrieť na začleňovanie znevýhodnených detí. O podpore PVV sa v parlamente bude hlasovať ešte tento týždeň.

Programové vyhlásenie vlády si môžete prečítať tu.

„Uvedomujeme si, že sa nami identifikované problémy nedajú vyriešiť za pár mesiacov. No to nás neodradí od snahy urobiť prvé kroky. Niekde je potrebné začať,“ píše sa v preambule. „Čo sa vízií do budúcnosti týka, sú v poriadku. Je jasné, že táto vláda ich nebude môcť naplniť, ale môže podnikať konkrétne opatrenia smerujúce k uvedeným cieľom. Pokiaľ budú úspešné, budúce vlády budú mať veľký problém s ich prípadnou revíziou,“ ozrejmil politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV.

Odmieta pohľad, že PVV je výplod nejakých rojkov. „Program sa hlási ku kontinuite s veľkou časťou zámerov predchádzajúcich vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. V prípade OĽaNO je jasné, že nová vláda bude rukojemníkom v konflikte medzi Matovičom a prezidentkou,“ ozrejmil.

Ľudia si podľa neho zapamätajú odlišný štýl politiky. „Nová vláda sa výrazne dištancuje od politického štýlu svojej predchodkyne,“ zdôraznil. Cieľom vlády je podľa neho vypracovať návrh opatrení na ozdravenie verejných financií, hoci ich implementácia zostane v rukách vlády, ktorá vzíde z volieb.

„Tieto opatrenia sa budú týkať vládnych výdavkov, vrátane napr. aj dotácií na energie a celkového systému sociálnej podpory. Napriek krátkosti jej mandátu môžu byť jej opatrenia dôležité aj pre politiku budúcich vlád,“ dodal Marušiak.

Za kľúčovú považuje vláda prípravu a implementáciu opatrení, ktoré pomôžu slabším príjmovým skupinám v boji s vysokou infláciou a jej dosahmi. „Namiesto adresnej pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú, dominujú plošné riešenia. A tie si v našej súčasnej rozpočtovej situácii nemôžeme dlhodobo dovoliť,“ skonštatovali predkladatelia. Pomáhať slabším a rešpektovať menšiny môže mať podľa vlády ekonomické benefity pre celú krajinu.

Čo sa stane, ak vláda získa alebo nezíska dôveru parlamentu? Ak vláda dostane od parlamentu dôveru, bude mať k dispozícii všetky právomoci a bude sa môcť oprieť o väčšinu v parlamente. Bude tak môcť prijímať zásadné opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej a zahraničnej politiky či niektoré medzinárodné zmluvy. Pomohlo by jej to aj pri zostavovaní vyrovnaného štátneho rozpočtu a nebude sa musieť o kompetencie deliť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Ak vláda nezíska dôveru parlamentu, bude ju musieť prezidentka odvolať. Následne ju môže poveriť výkonom právomocí. Následne by podobne ako posledný kabinet Eduarda Hegera s obmedzeným výkonom pôsobila do vymenovania novej vlády po voľbách. V skratke, bude len „kúriť a svietiť“, no vládu nebude možné odvolať v parlamente.

Chýbajúca podpora

Do predčasných volieb zostáva menej ako štyri mesiace. Do konca funkčného obdobia zostáva jedna riadna schôdza s desiatkami neschválených materiálov. Vláda sa pri PVV nemôže spoliehať na podporu parlamentu a otázna bude aj nejaká nasledujúca legislatívna podpora zo strany poslancov.

„Extrémne rozdelená krajina a výzvy sa dajú riešiť len spoločne,“ priblížil svoj pohľad na aktuálnu politickú situáciu na Slovensku Ódor. Vláda odborníkov sa chystá najmä analyzovať a pripraviť podklady, s ktorými bude môcť ďalší kabinet ihneď pracovať. S nevôľou parlamentu podporovať úradnícku vládu musia však rátať aj pri riešení najpálčivejšej témy – zdražovania. „Inflácia sa našťastie otáča, v PVV máme možnosti, cez ktoré sa dá pomáhať ľuďom. Musíme sa spoliehať aj na spoluprácu s parlamentom,“ priznal Ódor s tým, že nevie, ktoré témy sú pre občanov sexy.

„Nie som politológ ani sociológ a neviem povedať, za čo si nás ľudia budú pamätať, ale dúfam, že za dobré veci,“ podotkol Ódor.

Niektorí voliči si podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave môžu pamätať, že veci verejné sa dajú spravovať aj s úplným pokojom. „Bez zbytočného prínosu populizmu, prízemných vyjadrení, že ministri sa skutočne môžu sústrediť na hľadanie riešenia problémov. Problém je v tom, že táto vláda bude vo svojej funkcii prioritne počas letných prázdnin a volebnej kampane, takže jej aktivity môžu byť rýchlo zabudnuté,“ ozrejmil.

Program vlády avizuje podporiť len hŕstka poslancov zo strán Demokrati, SaS a jeden poslanec Progresívneho Slovenska. Ódor je však presvedčený, že aj bez dôvery od parlamentu dokážu naplniť isté ciele, ku ktorým sa zaviazali, a bol by rád, ak by si ľudia vládu pamätali preto, že viac komunikujú podceňované a neriešené veci, ako je snaha prilákať talenty, prioritizácia školstva či iný pohľad na kultúru. „Ale keď nebudeme mať dôveru, tak to pre nás nebude K.O.,“ spresnil. Ide tak o prvú slovenskú vládu, ktorá vie, že jej program je odsúdený na neúspech.

Pokoj a odbornosť Zaviazali sa však trom krátkodobým a ku trom strednodobým prioritám. Medzi tie, čo by sa mohli dať stihnúť patrí riadny chod štátu do volieb, príprava zodpovedného rozpočtu na budúci rok a proeurópska domáca a západná zahraničná politika. Aj zahraničná politika je dôvod prečo strana Smer nechce podporiť PVV novej vlády. „My sme vláda odborníkov a keď už sme člnmi Európskej únie a NATO, tak sa podľa toho správajme,“ zdôraznil Ódor.

Medzi strednodobé priority parí pomoc slabším, udržanie a prilákanie talentov a efektívne využitie európskych peňazí. „Vždy to chceme zlepšiť ale vždy to inak dopadne,“ podotkol na adresu čerpania eurofondov. Ich prácu by mala zastrešovať vízia piatich princípov. Pokoj, odbornosť, budúcnosť a spájanie, služba krajine.

Lídrovi hnutia OĽaNO a priatelia Igorovi Matovičovi pripadá trápne, keď sa úradnícka vláda nazýva vládou odborníkov. Zároveň nazval materiál Programového vyhlásenia vlády (PVV) ako „vybudujme svetový mier“ a vatou. Kritizoval v ňom vety ako „vláda má limitovaný čas a priestor“, „v priebehu niekoľkých mesiacov sa toho nedá veľa stihnúť“. „Je tam veľmi málo konkrétnych vecí a záväzkov,“ myslí si. Líder hnutia sa zároveň obáva, že úradnícka vláda Ľudovíta Ódora „zareže“ Matovičov návrh 200 eur na dieťa. „Premiér píše v dokumente, že by sme mali podporovať len sociálne odkázané komunity,“ uviedol v relácii.

Kabinet bez dôvery ale nebude môcť prijímať zásadné opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej a zahraničnej politiky, ani prijímať niektoré medzinárodné zmluvy.

V porovnaní s Eduardom Hegerom, ktorý bol dočasne poverený viesť vládu od decembra do mája, to bude mať Ódorov kabinet náročnejšie, pretože v lete bežne poslanci nezasadajú a na zmeny v zákonoch sú v bežnom režime potrebné aspoň dve schôdze parlamentu.

Štvrtý útok

Pri predstavovaní materiálu si pomáhal citátom hokejovej legendy Wayne Gretzkého. „Korčuľujem tam, kde puk bude, nie tam, kde je,“ zopakoval Gretzkého slová Ódor.

Súčasná vládna garnitúra je obmedzená časom, legislatívnymi možnosťami a nedostatkom financií. Nemajú ani čas, ani legislatívne možnosti na to, aby dotiahli veci do konca, ale je pre neho potrebné prijať kroky na zlepšenie života na Slovensku. „Chceme byť vládou budúcnosti,“ spresnil. Slovensko však podľa neho nie je v dobrej kondícii. „V niektorých ukazovateľoch by sme sa nedostali ani do kategórie C,“ pomohol si opäť hokejovou terminológiou.

Štefančík pripomenul, že Ódorovo PVV treba vnímať ako víziu. „Zároveň ako pohľad odborníkov, ktorí identifikovali problémy súčasnej spoločnosti bez ohľadu na stranícke tričká. Je dobré, ak budú politici počúvať hlas odborníkov nezaťažených politickými ambíciami a zbytočnými žabomyšími vojnami,“ dodal.

Najdôležitejšie témy programového vyhlásenia

Každé ministerstvo si stanovilo tri krátkodobé a tri strednodobé priority.

Verejné financie a eurofondy

Verejné financie sú podľa ministra financií Michala Horvátha „v historicky najhoršom stave“. Ódorov kabinet chce pripraviť zoznam opatrení pre lepšie hospodárenie. Z nich si bude môcť nová vláda vybrať. „Ozdravný plán pre verejné financie sprevádzaný konkrétnym zoznamom opatrení by mal po jeho uvedení do praxe posilniť dôveru finančných trhov v schopnosť Slovenska splácať svoje záväzky aj v dlhodobom horizonte,“ píše Ódorov kabinet. Preto sľubuje analýzu s konkrétnymi návrhmi, aby Slovensku prepadlo čo najmenej dosiaľ nevyčerpaných eurofondov, v ktorých sú stále nedotknuté štyri miliardy eur, hoci použiť ich treba do konca tohto roka.

Priebeh volieb

Prezidentka Zuzana Čaputová poverila Ľudovíta Ódora vykonávaním vládnej moci až do zostavenia novej vlády po predčasných voľbách. Do nich chce vláda pokojne doviesť krajinu a zaviazala sa k pokojným voľbám. „Vláda vytvorí optimálne podmienky pre zabezpečenie plynulého, nerušeného a transparentného priebehu volieb, vrátane výkonu volebného práva poštou pre voličov trvale žijúcich v zahraničí (…),“ predsavzal si úradnícky kabinet. „Voľby na Slovensku už desaťročia prebiehajú v štandardnom režime bez možnosti akokoľvek ovplyvňovať výsledky. Ani nadchádzajúce predčasné parlamentné voľby nebudú výnimkou,“ deklaruje vláda.

Zdravotníctvo

Vláda sľúbila zmodernizovanie nemocníc, zavedenie DRG systému ako nového platobného mechanizmu pre nemocnice, zefektívnenie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a kvalitnejšiu dátovú podporu. Takéto krátkodobé priority pre rezort zdravotníctva stanovuje programové vyhlásenie vlády, ktoré schválil kabinet. Z plánu obnovy nedajú peniaze na nemocnice, ktoré na to nie sú pripravené, a vláda určí vyhláškou, koľko personálu má byť v pohotovostnej službe. Vláda sľubuje zavedenie skríningu rakoviny pľúc cez zdokonalený eVýmenný lístok, dnes túto diagnózu zväčša odhalia až v pokročilom štádiu.

Nové učebnice

Na učebnice bude v tomto roku pridelených dodatočne desať miliónov eur. Po pondelkovom rokovaní vlády to potvrdil minister školstva Daniel Bútora. Financie na učebnice na nasledujúci rok budú podľa ministra školstva zapracované do návrhu štátneho rozpočtu. Bútora vnímal fakt, že pre školy bola suma na učebnice na nasledujúci školský rok 2023/2024 nedostatočná. Je rád, že v tejto neľahkej situácii našli s premiérom aj šéfom rezortu financií zhodu a na učebnice vyčlenili dodatočný balík.

Pomoc Ukrajine

V programovom vyhlásení vláda sľubuje humanitárnu, politickú aj vojenskú podporu Ukrajine. Návrh štátneho rozpočtu, ktorý vláda vypracuje, ale schvaľovať ho bude až parlament po voľbách, bude obsahovať aj výdavky na obranu vo výške dvoch percent HDP. Krátkodobými prioritami vlády pre oblasť obrany sú pokračujúca podpora Ukrajiny, stabilný rozpočet s dôrazom na vývoj a inovácie a modernizácia protivzdušnej obrany. Vyplýva to z Návrhu Programového vyhlásenia vlády, ktorý dnes schválil kabinet Ľudovíta Ódora. Ako sa vo vyhlásení uvádza, vláda zváži možnosti darovania vojenského materiálu a poskytovania humanitárnej pomoci pre Ukrajinu tak, aby ani naďalej nebola ohrozená obranyschopnosť. Súčasne bude pokračovať vo výcviku ukrajinských vojakov ako bilaterálne, tak aj spoločne s členskými štátmi EÚ a NATO.

Samosprávy

Vláda sa chce tiež zaoberať otázkou decentralizácie Slovenska. „Je šanca, že vláda odborníkov, ktorá nemá starostov a županov, môže zmeniť financovanie samospráv,“ vyhlásil Ódor. Chce sa pozrieť na kompetencie žúp a po 20 rokoch povedať, „čo funguje a čo nie“.

Dezinformácie

Proaktívnou komunikáciou, efektívnou koordináciou a aplikovaním praxe zo zahraničia chce vláda zabrániť rozkladu spoločnosti a demokratických princípov. „Dezinformácia, propaganda a hoaxy sa na nás valia zo všetkých strán a je veľmi náročné v takomto prostredí oddeliť pravdivé informácie od manipulatívnych príspevkov a neprávd,“ konštatuje sa v materiáli. Zraniteľnosť Slovenska podľa dokumentu podčiarkujú aj ďalšie faktory, ako napríklad nedostatočný dôraz na kritické myslenie, občiansku výchovu či históriu vo vzdelávacom procese.