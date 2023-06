Aký bude osud nášho kultúrneho dedičstva? Sme rodina s opozíciou brzdia zákon na ochranu turistických chodníkov

Národná rada má na júnovej schôdzi prerokovať okrem iného aj zákon o turistických trasách. Jeho schválenie žiadajú odborné organizácie, no návrh v parlamente už druhýkrát narazil na odpor. Zákon nechce podporiť hnutie Sme rodina, ani viacerí opoziční poslanci.

Autority v oblasti turizmu, ktorými sú Slovenský klub turistov, Slovenský cykloklub a Asociácia prírodného turizmu žiadajú poslancov Národnej rady, aby v poslednom čítaní schválili zákon o turistických trasách. Návrh by mal zjednotiť legislatívu v tejto oblasti, ako aj upraviť vzťahy medzi turistami, vlastníkmi pozemkov či správcami trás.

V lese už nezablúdite, značky vám ukážu cestu aj v tme Video Zdroj: TV Pravda

Zákon napríklad zvedie ochranu turistických značiek pred poškodzovaním. Kontrolovať by to mala stráž prírody, ktorá môže udeliť aj pokutu. Novela tiež rieši finančnú náhradu pre vlastníkov pozemkov, cez ktoré vedu chodníky. Turistom by mala úprava zákona priniesť informácie o náročnosti chodníkov, ale aj o obmedzeniach na trase z rôznych dôvodov, napríklad v prípade časovej uzávery, veterinárneho obmedzenia či oznámenia Horskej záchrannej služby.

Zákon by tiež mal priniesť riešenie pre financovanie turistického značenia, ktoré doteraz bolo zabezpečované cez rôzne dotácie. „Zákon je mimoriadne dôležitý najmä pre značkárov a správcov, ktorí značenie na Slovensku roky udržujú. Legislatívne to nemáme nikde zakotvené a funguje len vďaka občianskym združeniam,” skonštatoval pre Pravdu jeden z autorov výzvy Rastislav Mičaník z Asociácie prírodného turizmu.

Turistické organizácie vo svojej vyzve upozorňujú, že ide o kľúčový produkt domáceho cestovného ruchu, ktorý pomáha rozvoju a ekonomike regiónov. „Máme jedinečný systém turistického značenia a v teréne viac ako 30-tisíc kilometrov vyznačených trás. Je to najväčšia športová infraštruktúra s takmer 150-ročnou históriou,” zdôrazňujú. Systém sa pritom rieši doslova „na kolene”, bez zákonnej odpory a možnosti pre rozvoj.

Čítajte viac Správa Slovenského raja odstraňuje z chodníkov popadané stromy

Sme rodina proti

Zákon o turistických trasách mohol byť schválený ešte vlani. Vtedy však ochrana chodníkov a značenia v parlamente neprešla ani prvým čítaním. Síce išlo o návrh predložený koaličnými poslancami, novelu v prvom čítaní nepodporili členovia klubu Sme rodina, ako aj György Gyimesi(vtedy OĽaNO).

Vo februári skupina poslancov SaS a OĽaNO zákon do Národnej rady predložila opäť. V prvom čítaní ho podporilo 95 členov parlamentu, ďalej však novela narazila na problémy. O zákone rokovali v závere májovej schôdze a tak sa pridala medzi zákony, postihnuté opakovanými obštrukciami pri hlasovaní.

„Poslanci strán Sme rodina, Republika, ĽSNS, Hlas, Smer a Život pri hlasovaní vytiahli kartičky z hlasovacích zariadení a parlament tým pádom nebol uznášaniaschopný,” upozorňujú zástupcovia turistických klubov vo výzve.

Foto: TASR, Milan Kapusta SR Tatry TANAP Štrbské Pleso turizmus sezónna uzávera POX Nový zákon o turistických trasách by mal zjednotiť legislatívu v tejto oblasti, ako aj upraviť vzťahy medzi turistami, vlastníkmi pozemkov či správcami trás.

Mičaník z Asociácie prírodného turizmu pre Pravdu priblížil, že nepozná dôvody, z ktorých sa hnutie Borisa Kollára postavilo proti novele. Podľa jeho slov, všetky relevantné pripomienky poslancov Sme rodina boli zohľadnené v zákone v rámci pozmeňovacích návrhov. „Napriek tomu odmietli hlasovať za zákon ako celok. Majú s tým evidentne principiálny a nie odborný problém,” uviedol s tým, že pretrvávajúce pripomienky zo strany Sme rodina sú iba formálne.

Zastali majiteľov pozemkov

Hnutie Sme rodina v stanovisku, zaslanom pre Pravdu, zdôraznilo, že v priebehu legislatívneho procesu jeho členovia upozorňovali na problematické body zákona, no došlo iba ku kozmetickým úpravám. Výhrady majú napríklad k tomu, že nové turistické trasy podľa novely bude vyhlasovať „úradník“ a vlastník pozemku sa voči rozhodnutiu nebude môcť odvolať.

Podľa Sme rodina tiež návrh obsahuje zásadný rozpor v oblasti vlastníckych práv a dodržiavanie zásad veterinárnej starostlivosti v chovoch hospodárskych zvierat. „V zákone je explicitne uvedená povinnosť umožniť prechod turistu po turistickej trase aj napriek oploteniu. Napríklad aj cez zverinec farmového chovu či hospodársku farmu, ale aj oplotený súkromný pozemok. Nerešpektuje sa pritom Ústavou garantovaná nedotknuteľnosť vlastníckeho práva a nemusí sa rešpektovať ani zákaz vstupu do oploteného pozemku," pomenovalo hnutie svoje výhrady k zákonu.

Strana Smer-SD, poslanci ktorej nepodporili novelu ani v prvom, ani v druhom čítaní, svoj postup pri hlasovaní nezmenia. „Postoj poslaneckého klubu strany Smer v druhom čítaní je odôvodnený tým, že v prekladanom zákone vidíme viacero nedostatkov, problémov a negatívnych vplyvov. Rovnako sa k navrhovanému zákonu postavíme aj v treťom čítaní," uviedlo tlačové oddelenie strany.

V prospech regiónov

Na stranu turistických organizácii sa pridal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (Saska). Kollárovi adresoval list, v ktorom žiada podporu pre zákon o turistických trasách.

„Pešia turistika, cykloturistika či vodáctvo sú obľúbené aktivity, ktoré k nám pravidelne lákajú desaťtisíce turistov. Pre mnohých podnikateľov je to strategický zdroj príjmov a pre ľudí možnosť zamestnania. Mestám a obciam cestovný ruch prináša príjmy z dane z ubytovania, či parkovania a do jeho rozvoja pravidelne investujú nemalé finančné prostriedky,“ uviedol Droba zásadné dôvody, prečo by mal byť zákon schválený. Doplnil, že novela je prospešná pre ekonomiky regiónov a zamestnanosť.

Čítajte viac Chorvátsko: Nová sezóna, staré problémy. Čo trápi krajinu pred letom?

Značkovaním turistických trás sa zaoberá Klub slovenských turistov (KST). Kvalifikovaní značkári sa starajú o priechodnosť chodníkov, robia údržbu nosných a informačných prvkov na trasách. Sekcia značenia klubu vedie databázu všetkých vyznačených trás, prideľuje každej trase evidenčne číslo, aby v teréne nenastal chaos.

Vlani sa značkovanie turistických trás dostalo aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý je súpisom významných národných prvkov a praktík.