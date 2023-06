Namiesto novej nemocnice v Martine ide štát stavať dva skelety

Z Plánu obnovy a odolnosti SR by sa napokon mali postaviť hrubé stavby novej univerzitnej nemocnice v Martine a Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. V pondelok o tom rozhodla vláda. Štát tak mení úroveň výstavby v Martine z plne vybavenej na výstavbu hrubej stavby a zároveň sa rozhodol podporiť nový projekt výstavby hrubej stavby nemocnice v Banskej Bystrici. Tým sa zaväzuje plniť míľniky a ciele mechanizmu plánu obnovy.

Vláda po svojom rokovaní informuje o pláne obnovy a nemocniciach

„Výstavba Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy dosiahla úroveň omeškania, pri ktorej nie je možné efektívne splniť požadovaný míľnik, teda podpísať zmluvu so zhotoviteľom stavby do konca prvého kvartálu 2024," objasňuje v materiáli Ministerstvo zdravotníctva SR. Hodnotením ostatných projektov sa podľa neho konsenzuálne dospelo k názoru, že projekt výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je z pohľadu realizovateľnosti najvhodnejší kandidát.

„Naozaj chceme pomenovať veci, aké sú, a netváriť sa, že to nejak zvládneme. Práve preto sme sa rozhodli, že nebudeme z plánu obnovy financovať Rázsochy a v tej podobe ako bol nastavený ani projekt v Martine,” uviedol k zmenám predseda vlády Ľudovít Ódor. Ako doplnil, hodnotili preto ďalšie projekty nemocníc. Podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a eurofondy Lívia Vašáková zdôraznila, že sa rozhodovali podľa toho, ktoré projekty vedia zrealizovať z plánu obnovy a nie podľa tohto, ktoré sú najpotrebnejšie pre Slovensko.

Rozhodujúcimi kritériami boli čas, počet lôžok a rozpočet. Zásadné pritom bolo, aby mali projekty v roku 2024 zazmluvneného zhotoviteľa hrubej stavby a do polovice roku 2026 bola aj hrubá stavba hotová. „Prešli sme všetky projekty nemocníc a zhoda bola na úrovni všetkých expertov,” zhodnotila Vašáková konečný výber podporených nemocníc. Minister zdravotníctva Michal Palkovič potvrdil, že financovanie obch projektov bude kombinované a že nastanú zmeny v oblasti projektového riadenia a vyhodnocovania ich pokroku.

Palkovič a Dunajová Družkovská o prioritách zdravotníctva Video Zdroj: TV Pravda

„Víziou Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je byť inovatívnou nemocnicou so špičkovým vybavením poskytujúcou excelentnú zdravotnú starostlivosť so silnou orientáciou na pacienta na regionálnej, slovenskej a medzinárodnej úrovni s dôrazom na vzdelávanie, vedu a výskum," uvádza sa v materiáli. Predpokladané investičné náklady sú takmer 369 mil. eur. Vzniknúť by malo 771 lôžok.

Čítajte viac Heger: Bol to dobrý plán, len nevyšiel. Rázsochy z európskych peňazí definitívne nebudú

Čo sa týka zmeny realizácie projektu v Martine, spôsobilo ho neúspešné verejné obstarávanie, ktoré prinieslo výrazné omeškanie v harmonograme realizácie. „Samotná realizácia projektu nie je týmito objektívnymi okolnosťami ohrozená, avšak v rámci plnenia míľnikov a cieľov v rámci plánu obnovy je možná realizácia do úrovne hrubej stavby," objasňuje rezort zdravotníctva. Predpokladané investičné náklady sú necelých 330 mil. eur bez DPH. Vytvoriť by sa malo 660 lôžok.

Vašáková: V pláne obnovy bude treba škrtať Video Zdroj: TV Pravda

Materiál hovorí aj o zmene financovania výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave do stavu kompletného dokončenia výstavby. „V rámci požadovanej zmeny zdroja financovania je výlučne potrebné zabezpečiť v roku 2023 alokáciu potrebnú na finalizáciu projektovej dokumentácie v celkovej výške 17,6 mil. eur bez DPH, z ktorej už boli vynaložené výdavky vo výške 2,3 mil. eur bez DPH," konštatuje materiál.