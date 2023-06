Premiér Ódor chcel reagovať na poslanca Blahu. Tichom ho vysmial

Ódor reaguje na Blahove "konštruktívne" pripomienky Video Zdroj: NR SR

„Som presvedčený, že tento program vie to preklenovacie obdobie medzi dvoma vládami zaplniť zmysluplne a vie to zaplniť aj kvalitnou a odbornou diskusiou, kvalitnými rozhodnutiami,“ uviedol premiér. Pri predstavovaní programu svojho kabinetu Ódor skonštatoval, že Slovensko sa nachádza na križovatke a nie je pripravené na moderné výzvy 21. storočia.

Na záver rokovacieho dňa zareagoval na slová poslanca Smeru Ľuboša Blahu. Ten Ódora obviňoval z neoliberalizmu a neochoty pomáhať Slovensku.

„Dovoľte začať vecne, pretože nemám dôvod útočiť na predsedu vlády Ľudovíta Ódora, keďže ho nepovažujem za politicky svojprávneho,“ ozrejmil na úvod Blaha. Ódorov kabinet je podľa poslanca Smeru „vládou prezidentky Zuzany Čaputovej“.

Prezidentka v pondelok 15. mája aj vymenovala novú vládu odborníkov, ktorá nahradila dočasne poverený kabinet Eduarda Hegera (nezarad. Demokrati).

Blaha tvrdí, že pri prezidentka vymenovaní porušila Ústavu SR. „Článok 111 Ústavy SR hovorí, že predseda vlády má vyberať jej členov. Ale prezidentka sa pri menovaní vlády pochválila, že s radosťou ich vybrala ona sama, čím porušila ústavu,“ upozornil Blaha. Prezidentka priznala, že vládu vyberala už od januára spoločne s Ódorom. Hegerovej vláde bola v decembri vyslovená nedôvera a následne vládol len v poverení.

O Ódorovej vláde Blaha hovorí, ako o vláde Progresívneho Slovenska (PS) a Sasky. „Pravicový liberalizmus alebo neoliberalizmus. Keď čítate ako politológ tú nôšku fráz, ktoré napísali do PVV, to je číry neoliberalizmus,“ podotkol.

Členov kabinetu nazval agentmi, ktorých vybrala prezidentka Čaputová. Ódora obvinil z toho, že je platený finančníkom Georgeom Sorosom, pretože prednáša na Stredoeurópskej univerzite vo Viedni.

Kritizoval aj prepojenia na Nadáciu otvorenej spoločnosti. „Je to veľmi kontroverzný podnikateľ, ktorý financuje impérium mimovládnych organizácií, ktoré robia režimové zmeny po celom svete,“ zdôraznil Blaha. Spomína ako urobili „majdan v Macedónsku, Gruzínsku na Ukrajine“ a podľa Blahu sa o to pokúšali aj na Slovensku.

„Ako je možné, že prezidentka Čaputová, ktorá tu má vládu, 16 rokov cez svoju mimovládku Via Iuris poberala peniaze od Nadácie otvorenej spoločnosti,“ ozrejmil Blaha. Dodal, že prezidentka mala od Sorosa zobrať približne milión eur. Ďalej sa pýtal, ako je možné „že pán Ódor je zamestnancom Sorosovej univerzity“. Podľa neho sú to „jasné a zrejmé fakty o prepojení a nie konšpirácie“.

Ódor ho opravil, že na univerzite učí zadarmo a nikdy by ho nenapadlo, že by to mohol byť problém. Predseda vlády sa v závere dňa chcel vyjadriť ku všetkým Blahovým pripomienkam, ktoré boli konštruktívne a založené na faktoch. Zostalo však ticho. „Ďakujem pekne,“ dodal a odišiel.

Podporu skôr nenájde

Ódor sa v utorok postavil po prvý raz pred poslancov Národnej rady. Smer žiadal, aby PVV obsahovalo aj zhodnotenie aktuálneho stavu krajiny, to sa však podľa nich nestalo. Úradnícka vláda dáva priestor bývalej vládnej koalícii sa spamätať a tiež novým stranám pripraviť sa na voľby. Skonštatoval to šéf Smeru Robert Fico počas diskusie k PVV. Zopakoval, že jeho poslanci program vlády nepodporia.

Fico kritizuje, že vláda odborníkov do svojho programu nezapracovala aj časť o inventúre stavu, v ktorom sa nachádza Slovensko po predošlej vláde. PVV tiež podľa neho nereaguje na prudké zdražovanie, pokles reálnych miezd, ani na situáciu s hypotekárnymi úvermi. Vláda má podľa Fica vysvetliť verejnosti, že sme stratili samostatnosť, keďže okolité krajiny chránia náš vzdušný priestor.

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek mu pripomenul, že 19 krajín má tiež zabezpečenú ochranu vzdušného priestoru pomocou spojencov, pretože nemajú vlastné vzdušné sily, prípadne nie v takej sile, aby to vedeli urobiť jednotlivo.

Aj poslanci Sme rodina sa zdržia pri hlasovaní o PVV. Dôvodom je, že v návrhu nevidia konkrétne opatrenia na pomoc ľuďom s vysokými cenami. Na druhej strane, Sme rodina tak nebude pristupovať k vláde podľa princípu čím horšie, tým lepšie. „Akýkoľvek vecný návrh, o ktorom budeme presvedčení, že môže pomôcť ľuďom, podporíme a aj povieme prečo. Rovnako ak budeme niečo považovať za zlý návrh, tak to nepodporíme a vecne povieme prečo,“ priblížil exminister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Podľa lídra hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča PVV obsahuje málo konkrétností a veľa vaty. „Akoby vláda stále nepochopila, že je najvyšší výkonný orgán štátu a nie analytický,“ uviedol v súvislosti s vládnym programom Matovič. Podotkol, že keď odborník príde do vlády, očakáva od neho, že bude zorientovaný v problémoch jednotlivých rezortov, nebude tápať a od prvého dňa „buchne klinec po hlavičke“.

Zároveň sa ohradil voči vyjadreniam vlády, že verejné financie na Slovensku sú historicky v najhoršom stave. Poukázal pritom na dáta medzinárodných ratingových agentúr. Matovič tiež odmieta, že by vlády v rokoch 2020 až 2022 hospodárili zle a spôsobili rozvrat verejných financií.

Diskusia k PVV trvala aj v minulosti viac dní. Napríklad pri schvaľovaní programu Matovičovho kabinetu trvala okolo piatich dní a zapojilo sa do nej okolo 70 rečníkov. Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, keď Fica na premiérskom poste vystriedal Peter Pellegrini, sa do diskusie prihlásilo písomne 39 rečníkov z radov vtedajšej opozície. V roku 2016, keď o dôveru žiadal Ficov kabinet, zasadala snemovňa šesť dní.