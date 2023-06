Znížil by štátny reťazec ceny potravín? Je to predvolebný nezmysel ako auto za sto eur do každej rodiny

Problémov s nápadom exministra práce zo Sme rodina Milana Krajniaka je neúrekom. Vybudovanie reťazca schopného konkurovať ostatným by stálo nemalé peniaze. Štát navyše nemá toľko vhodných pozemkov, ako si to predstavujú politici zo Sme rodina. Okrem peňazí by chýbal aj personál a schopný a skúsený manažment.

Podľa Krajniaka by mal štát prevziať aj súčasné stratové predajne v malých obciach, ktorých sa sieť Jednota postupne zbavuje a kde vznikajú tzv. potravinové púšte. To je čisto stratová položka. Kto by ju zaplatil?

A vznik nových predajní v miestach bývalých JRD? „Tie použiteľné už štát nevlastní, alebo sa tam vyrába niečo iné. Zostávajú len schátrané, do ktorých by bolo treba značne investovať, keďže má ísť o predaj potravín, teda použitie s vyššími hygienickými štandardami. Myslím si, že je to veľmi romantická predstava, ktorá naráža na realitu,“ hodnotí Sedlák.

Štátny reťazec bez privysokých marží nie je všeliekom. Problém vysokých cien potravín totiž nie je iba v maržiach obchodníkov. „Ide tu o celkovú výkonnosť slovenského pôdohospodárstva. Opakuje sa to stále, ale investičný dlh v ňom je miliarda eur. Dva roky trvalo, kým sa vyčlenili prostriedky, aby sa aspoň sčasti znížil. Ale svet nestojí. Napríklad holandskí mliekari naďalej inovujú. My síce spomíname čo tu všetko bolo, ale dnes sme v úplne iných podmienkach. Máme úplne inú štruktúru poľnohospodárstva, ktoré je zamerané na pestovanie obilnín a olejnín,“ vysvetľuje Jozef Sedlák.

„Ľahké je vysloviť tú myšlienku, ale podstatne zložitejšie je ju zrealizovať. Vzhľadom na finančné náklady, ktoré by si to vyžiadalo a takisto na personálne. Kde vziať konkurencieschop­ných predavačov a celý personál, ktorý by to všetko zabezpečoval,“ pýta sa Sedlák.

Prečo sa slovenským poľnohospodárom dosiaľ nepodarilo vytvoriť spoločné družstvá, ktoré by konkurovali zahraničným dodávateľom? Ako ovplyvňuje návyk na akciový predaj, ktorý u nás dominuje klesajúcu konkurencieschop­nosť našich potravinárov? Ako by štát mohol v tejto oblasti pomôcť rozvoju skutočne efektívnym spôsobom? Vypočujte si podcast denníka Pravda.

