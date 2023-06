Pred parlamentom sedia v klietke ochranári a žiadajú zákaz klietkového chovu sliepok

Na júnovej schôdzi by mali poslanci rokovať o návrhu zákona na zákaz klietkového chovu sliepok na Slovensku. Ochranári z organizácie Humánny pokrok preto dnes pred parlament priniesli veľkú klietku s nadživotnými maketami sliepok a posadali si do nej. Informuje o tom v tlačovej správe Bianka Mária Bálintová, tlačová hovorkyňa Humanitárneho pokroku. Do akcie zapojili aj verejnosť, takže v klietke nesedia len aktivisti.