ONLINE: Najväčší koncert v histórii Slovenska. V Trenčíne vystúpi skupina Rammstein

Letisko v Trenčíne bude dnes hostiť najväčší koncert v histórii Slovenska. Letisko je dlhoročným domovom festivalu Pohoda, ktorého kapacita je 30-tisíc návštevníkov. Dnes však do Trenčína, na vypredaný koncert Rammstein, smeruje aspoň 40-tisíc ľudí.

Potom, ako nemeckú industrial metalovú kapelu v posledných dňoch obklopil škandál so sexuálnym obťažovaním sa mnohí snažili lístky predať. No ani to nezmenilo fakt, že 55-tisícový Trenčín dnes čaká dopravný kolaps a veľkolepá šou.

Rekord za najväčší koncert na Slovensku zatiaľ drží Depeche Mode. Tí na futbalový štadión Pasienky už štyrikrát v rokoch 2007, 2009, 2013 a 2017. Naposledy vystúpili na Národnom futbalovom štadióne v koncom mája. Rammstein naposledy na Slovensku vystúpili v roku 2011 v Bratislave. Za zrušenie koncertu sa veriace spolky aj modlili, no zatiaľ vyzerá, že počasie bude ideálne a dopravná situácia je pokojná a denník Pravda ju priebežne monitoruje.

13:55 Organizátori žiadali ľudí, aby využili hromadnú a kyvadlovú dopravu. Dnešný program je nasledovný.

12.00 hod. otvorenie brán do Návštevníckej zóny/Mix zóny (občerstvenie a foodcourt zóna)

16.00 hod. otvorenie brán do areálu koncertu

20.00 hod. Abelard

21.00 hod. RAMMSTEIN

04.00 hod. zatvorenie Návštevníckej zóny/Mix zóny

06.00 hod. zatvorenie parkoviska pre osobné motorové vozidlá a motocykle

13:50 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), pre koncert posilnila o pridané vozne nasledujúce spojenia:

REX 1741 (Bratislava hl.st. 14:55 – Trenčín 16:20),

R 711 (Bratislava hl.st. 15:55 – Trenčín 17:20 – Žilina 18:29),

Ex 613 TATRAN (Bratislava hl. st. 17:27 – Trenčín 18:37 – Košice 22:53),

R 615 TATRAN (Bratislava hl. st. 22:57 – Trenčín 00:23 – Košice 4:41),

Ex 604 TATRAN (Košice 09:07 – Trenčín 13:21 – Bratislava hl. st. 14:33),

Ex 606 TATRAN (Košice 11:07 – Trenčín 15:21 – Bratislava hl. st. 16:33),

R 614 TATRAN (Košice 23:45 – Trenčín 04:03 – Bratislava hl. st. 05:33).

13:40 Kyvadlovú dopravu zabezpečia modré autobusy trenčianskej SAD. „Premávať bude až do skorých ranných hodín 15. júna. Končiť bude pravdepodobne až okolo druhej až tretej ráno podľa aktuálnej situácie. Informovala o tom hovorkyňa SAD Trenčín Ivana Strelcová.

13:30 Dopravná situácia je smerom od Bratislavy pokojná. Na parkovisku sa nachádzajú už stovky áut. Vodičov čaká kontrola organizátormi, vstup monitoruje aj štátna polícia. Vstup na parkovisko je zo strany Opatoviec.

13:10 Polícia v Trenčianskom kraji v súvislosti s konaním tohto koncertu nasadila viac ako 90 policajtov.

12:45 Fakultná nemocnica Trenčín kvôli koncertu personálne posilnila primárne urgentný príjem a interné oddelenie.

12:00 Na sociálnych sieťach v mene Domu úľavy svätého Charbela v Prešove. Tí zverejnili výzvu za modlitby. „Naliehavá prosba o modlitby! V stredu 14.6. sa v Trenčíne má uskutočniť satanistický koncert Rammstein. Spevákovi, ktorý znásilnil 15 až 20 žien dovolia v Trenčíne vystupovať. Pod vplyvom drog robí satanistické rituály na koncertoch. Trenčiansko sa učí naspamäť jeho zvrátené texty v nemčine, aby to spolu s ním mohli spievať,“ píše sa na sociálnej sieti. Náboženská organizácia Dom úľavy sv. Charbela sa od modlitieb dištancovala. V Trenčíne sa na sídlisku Juh konala adorácia za zrušenie koncertu kapely.

Vodiči prichádzajúci od Bratislavy a Nitry budú priebežne usmerňovaní k parkovacím plochám už v križovatke diaľnice D1 od obce Lúka. Následne po ceste II/507 k obci Trenčianske Stankovce a po ceste I/9 k obci Veľké Bierovce.

Šoféri prichádzajúci zo stredného Slovenska (Banská Bytrica, Zvolen) budú vedení po ceste I/9 k obci Veľké Bierovce a následne k parkovacím plochám vyčleneným ku koncertu.

Dopravné pokyny polície

Zo severnej strany Slovenska, teda od Žilinského kraja, z východného Slovenska, z Českej republiky a Poľska budú vodiči smerovaní do križovatky D1, výjazd pri Novom Meste nad Váhom. Následne po ceste II/515 a potom II/507 do Trenčianskych Stankoviec a následne po ceste I/9 do obce Veľké Bierovce.

Parkovisko bude otvorené v dostatočnom časovom predstihu od 14. júna od 9.00 h do 15. júna 4.00 h ráno. Vstup na parkovisko sa bude nachádzať na letisku zo strany Opatovce a bude riadne vyznačený dopravným značením a informačnými tabuľkami.

„Z dôvodu rekonštrukčných prác a havarijnej uzávery mosta na ceste I/9 je potrebné, aby si účastníci koncertu svoju cestu naplánovali s dostatočným časovým predstihom a rešpektovali pokyny polície a organizátora koncertu,“ doplnila hovorkyňa.

Parkovanie na platenom parkovisku vedľa letiska bude podmienené platnou parkovacou vstupenkou, ktorú nebude možné zakúpiť na mieste podujatia. Polícia v Trenčianskom kraji v súvislosti s konaním tohto koncertu nasadila viac ako 90 policajtov.