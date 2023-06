Urbex v baniach sa nevypláca. Miest pod zemou sú stovky, za adrenalín ale hrozia vysoké pokuty aj životné nebezpečenstvo

Jeden z vedľajších vchodov do bývalej Bane Bankov v Košiciach Video Zdroj: TV Pravda

Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej dorazila do areálu bane najprv hliadka z miestneho oddelenia Košice – Sever a po nich aj Pohotovostná motorizovaná jednotka. „Pre policajtov z oddelenia Košice – Sever to nebol prvý výjazd do areálu bane. Často sa tam dostanú rôzni dobrodruhovia, mládež si tam zase chodí fotiť selfie. Vďaka tomu miestni policajti vedeli, kadiaľ mohli Holanďania vojsť do bane,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Urban exploration(skrá­tene urbex, doslovný preklad mestský prieskum) je súkromný prieskum verejne neprístupných nadzemných i podzemných objektov a zariadení vytvorených ľuďmi prevažne v mestách. Ide o rekreačnú aktivitu, pri ktorej ľudia skúmajú opustené mestské štruktúry. Objektom záujmu sú teda miesta opustené ľuďmi: historické budovy, obytné domy, výrobné priestory, rekreačné, zdravotnícke, školské i vojenské zariadenia, kúpele, mosty, bane a mnoho ďalších.

zväčšiť Baňa Bankov Košice Jeden z vchodov do areálu bývalej bane na Bankove.

Dodala, že obaja Holanďania mali obrovské šťastie, že sa im nič nestalo. „Kolegovia na základe lokalizácie signálu a komunikácie prostredníctvom telefonátov v angličtine, kde by sa obaja muži mohli nachádzať. Keďže v štôlni kričali anglicky o pomoc, pomerne rýchlo sa podarilo určiť, kde je miesto, kadiaľ mohli vojsť. Následne policajti spolu s hasičmi a záchranármi začali odstraňovať nasypanú suť a zeminu. Museli to urobiť ručne, keďže na miesto sa nemohla dostať ťažká technika,“ upresnila Ivanová s tým, že obaja muži – otec so synom, boli v areáli bane už od rána. Zásah záchranných zložiek skončil zhruba o desiatej večer, keď dostali oboch mužov z bane von.

„Je dosť možné, že v podzemí uviazli na niekoľko hodín a hľadali miesto, kde je aspoň nejaký mobilný signál. Následne sa im podarilo prostredníctvom sms poslať žiadosť o pomoc. Mali síce so sebou pomerne dosť jedla a pitia, no ich dobrodružstvo mohlo skončiť veľmi zle,“ uzavrela hovorkyňa s tým, že zamestnanci firmy, ktorá pôsobí v areáli bývalej bane, mužom nechtiac uzavreli cestu von.

Keď zamestnanci zistili, že jeden z vchodov do bane je odkrytý, preventívne ho zasypali. Ani vo sne im nenapadlo, že vo vnútri niekto je. Policajti skonštatovali, že ide o priestupok a vec odovzdali na vyšetrenie Obvodnému banskému úradu v Košiciach.

Baňa Bankov hlavný vchod Hlavný vchod do bane Bankov je kontrolovaný a strážený.

Baňa Bankov Hlavný vchod do areáli bývalej bane Bankov v Košiciach je kontrolovaný a strážený. Ostatné sa pri troche snahy dajú prekonať. Niekde sú aj diery v plote. Fotogaléria 3 fotky

Otvorili si mrežu a vošli

K udalosti sa na sociálnej sieti vyjadrilo aj ministerstvo vnútra. V stanovisku sa uvádza, že v šachte uviazli dvaja muži, ktorí do priestorov bane, hoci je tam vstup zakázaný, vošli zrejme za dobrodružstvom.

"Otvorili si mrežu a vošli do jednej zo šácht. Zamestnanci si neskôr všimli, že je vchod otvorený, pričom netušili, že sú nejakí ľudia vo vnútri a vchod pre bezpečnosť zatarasili zeminou. Neskôr muži poslali sms so žiadosťou o pomoc. Záchranným zložkám sa ich podarilo vyslobodiť po približne dvoch hodinách. Vyviazli bez zranení, polícia rieši ich “dobrodružstvo” ako priestupok.

V bani vás môžu „dostať“ tri veci

Do baní, či už fungujúcich, alebo bývalých, je cudzím vstup zakázaný. Ak niekto zákaz ignoruje, ide o porušenie zákona. V takom prípade mu hrozí pokuta do výšky 1650 eur. Staré bane sú väčšinou uzavreté, no nedá sa zabrániť tomu, aby do nich niekto vošiel.

Starosta Nižnej Slanej a bývalý baník Tibor Jerga potvrdil, že spomínaní Holanďania mali veľké šťastie. V Nižnej Slanej ešte pred vyše desaťročím fungoval podnik Siderit. Jeho súčasťou bola aj baňa. „V starej bani môže človeka môže zabiť zával, plyn, alebo jednoducho v spleti chodieb zablúdi,“ povedal Jerga. Pred plynom sa mali na pozore aj baníci.

„Dosť často bolo cítiť síru. Aj medzi smenami aj počas nich chodili baníci, ktorí mali na starosti meranie koncentrácie nebezpečných plynov v bani. Ľudia, ktorí chodia do starých baní si neuvedomujú, že sú tam rôzne plyny, niektor z nich necítiť. Stačí vojsť do štôlne, človek sa nadýcha, zaspí a už sa nepreberie,“ varuje Jerga.

Aj bývalú baňu v Nižnej Slanej donedávna vyhľadávali rôzni dobrodruhovia, či priaznivci urbexu. „Zastavovalo a parkovalo tu množstvo áut. A naši obyvatelia videli ľudí, ktorí sa ponevierali nielen po areáli bane, ale určite sa niektorí dostali aj pod zem,“ dodal starosta s t tým, že dnes to už nie je možné. „Vchody do bane sú v Nižnej Slanej zamurované. Od Kobeliarova sú zase zamknuté mreže. Samozrejme, aj tieto prekážky by niekto prekonal, ak chce, ale je to bláznovstvo,“ uzavrel starosta.

Je to nebezpečná hra

Jeho slová potvrdzuje aj riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík. O uviaznutých Holanďanoch vedel medzi prvými. „Prostredníctvom sms kontaktovali holandskú políciu, tá následne našu. Cez koordinačné stredisko vyrozumeli aj nás. Chceli sme vyštartovať do Košíc, no keď sme zistili, že tí dvaja muži uviazli pri vchode do bane, nešli sme. Bolo jasné, že to zvládnu aj hasiči,“ upresnil Paulík s tým, že košickú baňu pozná a vie, ako k udalosti došlo.

„Holanďania prekonali mrežu uzatvárajúcu vstup do šachty, ktorá ja na spodku ťažobnej jamy. Doteraz sa využíva na odvetrávanie a čerpanie vody. Preto keď zamestnanci videli porušenú mrežu, rozhodli sa vchod zatarasiť zeminou,“ vysvetlil Paulík.

„Je to nebezpečná hra. Ak niekto nemá meraciu techniku na prítomnosť jedovatých plynov, hazarduje so životom. Ľahko sa môže zadusiť. Oxid uhličitý je ťažký plyn, nie je viditeľný, bez vône a zápachu. Navyše je nestály, jeho prítomnosť v tej – ktorej časti bane ovplyvňuje aj atmosférický tlak a počasie. No je to zabijak. Niekedy stačí jeden nádych a je zle. Preto musí byť bani nútené vetranie,“ vysvetlil Paulík.

Podľa neho je žiaľ len otázkou času, kedy sa podobný prípad znovu zopakuje, no s tragickým koncom. „Rôzni dobrodruhovia a youtuberi hazardujú so životom len kvôli zaujímavým záberom. Na internete je veľa videí z baní a podzemných priestorov. Napriek tomu sa stále nájdu ďalší ľudia, ktorí tam idú znova a riskujú ešte viac,“ dodáva skúsený banský záchranár.

Aj on sám si spomína na viacero prípadov, keď musel ratovať ľudí zo starých banských šácht. „Pred dvoma rokmi to v Banskej Štiavnici skončilo tragicky. Dvaja ľudia prišli o život kvôli otrave plynom. V bani Bankov došlo pred rokmi k inému nešťastiu. Dvaja muži chceli ukradnúť meď z káblov. Spustili sa do vertikálnej šachty. Keď liezli naspäť hore, jeden z nich spadol a zlomil si chrbticu,“ hovorí Paulík o tragédiách. Čo sa týka výskytu podobných prípadov, je skeptický.

„Ľudia sú, žiaľ nepoučiteľní. Kým sa niečo zlé nestane, budú to stále skúšať. Pri množstve baní a podzemných priestorov u nás na Slovensku je to žiaľ len otázka času,“ uzavrel skúsený banský záchranár s tým, že v starých baniach číha oveľa viac nebezpečenstiev, ako na povrchu.