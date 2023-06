Nezabúdajte ani na boj s korupciou, pripomenuli v pléne poslanci Ódorovi

Obavy o boj s korupciou a žiaden šport. Parlament v stredu pokračoval v rokovaní o návrhu Programového vyhlásenia vlády. Do rozpravy sa prihlásilo 23 rečníkov. Hlasovanie o vládnom programe a dôvere vlády presunuli na štvrtok.

Predseda národnej rady Boris Kollár označil za „výborný ťah“ premiérovu reakciu tichom na vyjadrenia poslanca Ľuboša Blahu. Ten Ódora obviňoval v utorok z neoliberalizmu a neochoty pomáhať Slovensku. Sme rodina sa pri hlasovaní o dôvere zdrží.

Ódor reaguje na Blahove konštruktívne pripomienky Video

Ódor ho neobmäkčil

Predseda Hlasu Peter Pellegrini povedal pre Pravdu, že ani vystúpenie premiéra Ódora ho neobmäkčilo a stojí si za tým, že novú vládu a jeho PVV nepodporí. „Ak mu mám niečo vytknúť, tak je to absencia konkrétnych opatrení na boj s vysokými cenami potravín,“ povedal šéf Hlasu. V PVV mu tiež chýbajú opatrenia na pomoc samosprávam so zložitou finančnou situáciou. Privítal by viac k tomu, čo chce vláda robiť v najbližšom období.

„Vo všeobecnosti môže vláda Ľudovíta Ódora počítať s podporou Hlasu pri zákonoch, ktoré by mali pomôcť s vysokými cenami energií, alebo ochrániť slovenskú ekonomiku, alebo reagovať na výnimočné udalosti,“ vysvetlil Pellegrini. Dôvera vláde na takéto krátke obdobie sa podľa neho preceňuje.

Čítajte viac Premiér Ódor chcel reagovať na poslanca Blahu. Tichom ho vysmial

Poslanec Tomáš Valášek (PS) pre Pravdu povedal, že vystúpenie premiéra Ódora ukázalo, že vláda sa dá manažovať odborne, slušne a kultivovane. Uviedol, že vystúpenie ho presvedčilo, že vláda má potenciál doviesť krajinu do volieb bez chaosu. Ocenil adresnú pomoc pre obyvateľov, ktorú vláda avizovala.

PVV s názvom Len spoločne môžeme čeliť výzvam 21. storočia kritizoval poslanec Smeru Ladislav Kamenický. „Táto vláda nemala vôbec vzniknúť,“ uviedol. Podľa neho mali byť voľby ešte na jar, aby mala SR „legitímnu vládu“. Nemyslí si, že by mal parlament odovzdať moc úradníckej vláde v čase, keď sa rieši azylová politika.

Blaha: Dovoľte začať vecne. Ódora nepovažujem za politicky svojprávneho Video

Sklamanie z PVV

V rozprave vystúpila aj exministerka a jediná poslankyňa Za ľudí Veronika Remišová. Ocenila prístup vlády pokračovať v prozápadnej a proeurópskej politike v období zvýšených bezpečnostným hrozieb. V PVV podľa nej však absentujú konkrétne kroky k jednoduchšiemu poberaniu eurofondov. Prekvapilo ju, že sa nový kabinet zaviazal robiť veci, ktoré už roky fungujú. Mrzí ju, že očista Slovenska a právny štát sú na posledných stranách. Predchádzajúca vláda venovala boju s korupciou prvú kapitolu PVV.

Poslanec Gábor Grendel apeloval na premiéra, aby nezabudol na boj s korupciou. Reagoval tak na pasáž PVV, že sa úradnícka vláda nechce zapájať do hádok a komentovať každé vyjadrenie. Grendel dúfa, že noví ministri podržia chrbát právneho štátu a budú venovať čas boju proti korupcii. Diskusia nie je v demokracii mrhaním času, povedal Grendel, podľa ktorého sú to základné úlohy premiéra a člena vlády.

Nezaradená poslankyňa Romana Tabák bola sklamaná z toho, že v PVV nie je „ani jedna veta o športe“. Pýta sa, prečo má vyjadriť podporu vláde, ktorú si nezvolili ľudia. „Budem hlasovať proti,“ deklarovala.