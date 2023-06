Ruský exminister energetiky Milov pre Pravdu: Putin naznačil, že neuznáva suverenitu Slovenska

Milov pre Pravdu: Rusko pod vedením Putina nie je také, ako si Slováci myslia Video Zdroj: TV Pravda

Vladimír Milov bol očitým svedkom vzostupu ruského vodcu Vladimíra Putina k moci. Vtedy pôsobil ako viceminister energetiky, po rokoch sa však stal opozičným politikom a napokon bol donútený z vlasti odisť. V rozhovore pre denník Pravda vysvetlil, prečo prikláňanie sa k Rusku neprenesie Slovákom žiadne výhody.

Podľa neho Rusko má záujem, aby sa na Slovensku dostali k moci sily, ktoré budú blokovať pomoc Ukrajine, či sa snažiť o rozbitie jednoty členov NATO. Dodal, že vplyvní ruskí politici sa ani netaja tým, že konečným cieľom vojny na Ukrajine je rozšírenie územia krajiny. Navonok však agresiu prezentujú ako súboj s NATO.

„Putin by určite chcel dostať Slovensko do zóny svojho vplyvu. Pred inváziou na Ukrajinu predstavil svoje požiadavky na medzinárodnú bezpečnosť, podľa ktorých sa NATO musí stiahnuť späť za hranice z roku 1997. To znamená, že Putin neuznáva suverenitu nových členov Aliancie a to sa týka aj Slovenska. Myslím si, že mnohí ľudia na Slovensku toto nevedia. Ak by vedeli a všimli si situáciu pravé v tomto kontexte,“ uviedol.

Všetkým sympatizantom Putina na Slovensku politik odkazuje: Rusko nie je také, ako si myslíte. Viac sa dozviete v rozhovore.